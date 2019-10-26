رياضة

اليوم ضربة البداية في مونديال الناشئين تحت 17 سنة

٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
كأس العالم للناشئين
كأس العالم للناشئين
تنطلق اليوم السبت منافسات النسخة رقم 18 من كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، تلك البطولة التي تحتضنها البرازيل في الفترة ما بين يومي 26 أكتوبر وحتى 17 نوفمبر المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، وستكون ضربة البداية من خلال مباراة البلد المضيف أمام كندا، ضمن مباريات المجموعة الأولى، وبعدها تواجه أنجولا نظيرتها نيوزلندا ضمن مباريات نفس المجموعة، كما تقام مباراتان في المجموعة الثانية اليوم أيضًا، عندما تواجه نيجيريا نظيرتها المجر، في الوقت الذي تواجه فيه الإكوادور نظيرتها أستراليا.
وتحمل نيجيريا الرقم القياسي كأكثر من توجت بلقب البطولة بواقع 5 مرات من قبل، وهي أكثر المنتخبات أيضًا وصولًا إلى المباراة النهائية بواقع 8 مرات. أما أكثر المنتخبات مشاركة في البطولة فهي البرازيل بواقع 15 مرة مناصفة مع الولايات المتحدة. ولم يتمكن البلد المضيف من التتويج باللقب سوى مرة واحدة فقط، وكان
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مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يضرب أستون فيلا بثلاثية

تغلب مانشستر سيتي على ضيفه أستون فيلا بثلاثية نظيفة، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وهيمن السيتي على أحداث المباراة تمامًا وتسابق نجومه على إهدار الفرص واحدة تلو الأخرى، حتى تمكن رحيم سترلينج من إنهاء نتيجة التعادل السلبي الذي حسم شوط المباراة الأول، بافتتاح التسجيل مباشرة في الدقيقة 46 من شوط المباراة الثاني، ليمنح الراحة لجماهير السيتي ومدربه بيب جوارديولا.
كهربا (3)

ماذا قال مرتضى منصور عن ضم «كهربا» لقائمة المنتخب؟

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن انضمام محمود عبد المنعم (كهربا)، نجم فريق دسيبورتيفو أفيش البرتغالي، إلى قائمة المنتخب الوطني لمعسكر نوفمبر، وأوضح مرتضى في تصريحات تليفزيونية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: «ضم كهربا للمنتخب؟ لا تقلقوا»، مضيفا: «حسام البدري المدير الفني لمنتخب الفراعنة، مدرب محترم ويقيم الأخلاق قبل الفنيات. يقيم الأخلاق أولا قبل كل شيء، لذلك لا داعي للقلق نهائيا من ملف انضمام كهربا للمنتخب».
لوكا مودريتش

مودريتش في تحدّ خاص للعودة للتشكيل الأساسي للريال

سيدخل النجم الكرواتي لوكا مودريتش في تحد كبير من أجل العودة لحجز مكان له في التشكيل الأساسي لفريق ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مودريتش كان أحد اللاعبين الذين استفادوا من تأجيل الكلاسيكو، إذ لم يتمكن من المشاركة فى مباراتي ريال مايوركا في الليجا وجالطة سراي في دوري الأبطال، ونال وقتا للتعافي من الإصابة، وكان مودريتش قد تعرض للإصابة في مباراة منتخب بلاده أمام ويلز، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.
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منتخب- إنجلترا - بلغاريا (1)

«بسبب العنصرية».. استقالة مدرب منتخب بلغاريا

مازالت تبعات أحداث مواجهة إنجلترا وبلغاريا العنصرية تتوالى، حيث تقدم كراسيمير بالاكوف، المدير الفني للمنتخب البلغاري، بالاستقالة من منصبه، على خلفية الهتافات العنصرية التي وجهتها جماهير المنتخب البلغاري لبعض لاعبي المنتخب الإنجليزي، أصحاب البشرة السمراء، أبرزهم: «رحيم ستيرلينج، وتيرون مينجز»، خلال مواجهة المنتخبين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2020، والتي انتهت بفوز الأسود الثلاثة بسداسية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب فاسيل ليفسكي.
منتخب- إنجلترا - بلغاريا (1)

استقالة رئيس الاتحاد البلغاري بسبب العنصرية

أعلنت شبكة "بي ان سبورتس" استقالة بوريسلاف ميهايلوف رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بعد واقعة "العنصرية" التي وقعت خلال مباراة منتخب بلغاريا وإنجلترا، مساء أمس الاثنين في مباراة بتصفيات أمم أوروبا (يورو 2020)، وقامت بعض الجماهير البلغارية بالاساءة لبعض اللاعبين أصحاب البشرة السمراء أمثال تايرون مينجز ورحيم سترلينج، كما قاموا برفع العديد من القمصان مكتوب عليها "لا للاحترام".. ودعا رئيس الوزراء البلغاري، ميهايلوف لتقديم استقالته عقب الإساءات العنصرية التي أطلقتها الجماهير البلغارية خلال المباراة، وتسببت في إيقاف اللقاء مرتين.
منتخب- إنجلترا

إنجلترا تتأهل ليورو 2020.. وفرنسا تتعادل مع تركيا

حقق المنتخب الإنجليزي فوزا كبيرا على نظيره البلغاري، بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب صوفيا، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، ليتأهل بشكل رسمي إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية، بهذا الفوز رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 15 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام التشيك صاحبة المركز الثاني.. وتعرضت المباراة للإيقاف مرتين في الشوط الأول، بعدما أطلقت مجموعة من المشجعين البلغاريين هتافات عنصرية تجاه لاعبي المتخب الإنجليزي الذين تشاور معهم الحكم قبل أن يقرر استئناف اللعب.
منتخب-تركيا‎

فرنسا تصطدم بتركيا في تصفيات اليورو اليوم

تتواصل، اليوم الإثنين، مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما يحتضن ملعب استاد دو فرانس قمة مباريات اليوم عندما يستقبل المنتخب الفرنسي نظيره التركي في تمام الساعة 8:45 مساءً، ضمن مباريات المجموعة الثامنة، وتحتل تركيا صدارة المجموعة برصيد 18 نقطة، وهو نفس رصيد فرنسا في المركز الثاني، إلا أن تركيا تتفوق في المواجهات المباشرة، وضمن مباريات نفس المجموعة تستقبل أيسلندا الثالثة برصيد 12 نقطة نظيرتها أندورا الخامسة برصيد 3 نقاط على ملعب لاواردالسفولور ستاديوم، الساعة 8:45 مساءً.
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