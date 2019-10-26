اليوم ضربة البداية في مونديال الناشئين تحت 17 سنة

٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

كأس العالم للناشئين

تنطلق اليوم السبت منافسات النسخة رقم 18 من كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، تلك البطولة التي تحتضنها البرازيل في الفترة ما بين يومي 26 أكتوبر وحتى 17 نوفمبر المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، وستكون ضربة البداية من خلال مباراة البلد المضيف أمام كندا، ضمن مباريات المجموعة الأولى، وبعدها تواجه أنجولا نظيرتها نيوزلندا ضمن مباريات نفس المجموعة، كما تقام مباراتان في المجموعة الثانية اليوم أيضًا، عندما تواجه نيجيريا نظيرتها المجر، في الوقت الذي تواجه فيه الإكوادور نظيرتها أستراليا.

وتحمل نيجيريا الرقم القياسي كأكثر من توجت بلقب البطولة بواقع 5 مرات من قبل، وهي أكثر المنتخبات أيضًا وصولًا إلى المباراة النهائية بواقع 8 مرات. أما أكثر المنتخبات مشاركة في البطولة فهي البرازيل بواقع 15 مرة مناصفة مع الولايات المتحدة. ولم يتمكن البلد المضيف من التتويج باللقب سوى مرة واحدة فقط، وكان

وتحمل نيجيريا الرقم القياسي كأكثر من توجت بلقب البطولة بواقع 5 مرات من قبل، وهي أكثر المنتخبات أيضًا وصولًا إلى المباراة النهائية بواقع 8 مرات.



أما أكثر المنتخبات مشاركة في البطولة فهي البرازيل بواقع 15 مرة مناصفة مع الولايات المتحدة.



ولم يتمكن البلد المضيف من التتويج باللقب سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك عبر المكسيك في عام 2011.



يذكر أن إنجلترا تمكنت من التتويج بلقب النسخة الماضية التي احتضنتها الهند في عام 2017، بعد التغلب في المباراة النهائية على إسبانيا في المباراة النهائية بنتيجة 5-2.



ولا يشارك في النسخة التي ستنطلق في البرازيل اليوم أي منتخب عربي، حيث يمثل القارة الإفريقية الرباعي نيجيريا والكاميرون وأنجولا والسنغال، بينما يمثل آسيا كل من اليابان وكوريا الجنوبية وطاجكستان.