«آبي» من التتويج بـ«نوبل للسلام» إلى تحدي الاحتجاجات

التظاهرات الإثيوبية جاءت عقب تدهور العلاقات في الآونة الأخيرة بين جوهر محمد وآبي، بعدما انتقد الأول عددا من إصلاحات رئيس الوزراء، رغم أن جوهر كان سببا في وصول آبي للسلطة
بعد أيام قليلة على فوزه بجائزة نوبل للسلام، فرضت التوترات العرقية الدامية تحديا كبيرا على رئيس الوزراء الإثيوبي الإصلاحي آبي أحمد مع اقتراب موعد الانتخابات المقرر انعقادها العام المقبل، بعد اندلاع تظاهرات مناهضة لرئيس الوزراء، الأربعاء الماضي.
وخلال المظاهرات المتواصلة سقط عشرات القتلى، فبحسب مصادر أمنية ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات المناهضة لآبي أحمد إلى 67 شخصا، حيث كشف كيفيالو تيفيرا، قائد الشرطة في الإقليم، عن أنه "قتل ما مجموعه 67 شخصا في أوروميا" مضيفا: "هناك نحو 55 قتلوا في صراع بينهم وبين المدنيين، والبقية قتلوا بيد قوات الأمن".
وأعلن الجيش الإثيوبي، الجمعة، أنه نشر قوات لتهدئة اضطرابات دامية استعرت في الأيام الثلاثة الأخيرة في منطقة أوروميا.
من التأييد للمنافسة
التظاهرات جاءت عقب فوز آبي أحمد هذا الشهر بجائزة نوبل للسلام لإنجازاته في مجال صنع السلام الإقليمي، حيث اندلعت أعمال العنف منذ الأربعاء الماضي، في العاصمة أديس أبابا
وأعلن الجيش الإثيوبي، الجمعة، أنه نشر قوات لتهدئة اضطرابات دامية استعرت في الأيام الثلاثة الأخيرة في منطقة أوروميا.
من التأييد للمنافسة
التظاهرات جاءت عقب فوز آبي أحمد هذا الشهر بجائزة نوبل للسلام لإنجازاته في مجال صنع السلام الإقليمي، حيث اندلعت أعمال العنف منذ الأربعاء الماضي، في العاصمة أديس أبابا قبل أن تمتد إلى منطقة أوروميا على أثر نزول أنصار المعارض والناشط الإثيوبى البارز جوهر محمد للشارع، وحرق إطارات سيارات وإقامة حواجز وسد الطرقات في عدة مدن، بينما نفت الشرطة اتهامات بأنها حاولت إبعاد الجهاز الأمني للمعارض لإضعافه أمام هجوم محتمل من خصوم سياسيين.
وتدهورت العلاقات في الآونة الأخيرة بين جوهر محمد وآبي أحمد، بعدما انتقد الأول عددا من إصلاحات رئيس الوزراء.
وأكد جوهر عبر "فيسبوك" أن السلطات سعت لإبعاد موظفي حمايته الشخصية عنه، ما أدى إلى وقوع الصدامات، الأربعاء، وفقا لـ"فرانس 24".
وكان لجوهر دور كبير في تنظيم احتجاجات الشوارع التي كانت سببا في وصول آبي أحمد إلى السلطة العام الماضي، وما تلاه من إطلاق إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة.
لكن الأسبوع الماضي شهد مظاهرات لمؤيدي جوهر ضد رئيس الحكومة بعد أن قال جوهر إن الشرطة طوقت منزله وحاولت سحب التصريح الأمني الذي يحمله.
وتعرض جوهر لمحاولة اعتقال ليل الثلاثاء، عقب اتصال ضابط إثيوبي بعدد من أفراد الحراسة المُكلفين من جانب جهاز الأمن الإثيوبي بحماية جوهر في منزله، ومطالبتهم بالتخلي عنه وإخلاء المكان فورا دون علمه.
وينتمي جوهر لجماعة الأورومو العرقية مثل آبي أحمد، وهي كبرى الجماعات العرقية في إثيوبيا.
وقال جوهر إن مؤيديه لم يعودوا يصدقون وعود آبي الإصلاحية، واتهمه بالمركزية في الحكم وقمع المعارضة وسجن المعارضين السياسيين مثلما كان يفعل سابقوه.
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وكشف جوهر صاحب الـ35 عاما عن أنه لم يقرر من الذي سيسانده في انتخابات العام المقبل أو ما إذا كان سيخوض الانتخابات بنفسه. ورفض أمس تحديد اختيار معين قائلا: "لا أستبعد أي شيء".
ويؤكد عبد المعين عبد السلام الناشط الإثيوبي أن جوهر يعد أبا روحيا لنضال المجموعات الشبابية، ويتمتع بقاعدة شعبية عريضة في أرجاء أوروميا ولا ينافسه أحد في ذلك.
وأضاف عبد السلام أن دعوات جوهر لجموع الشعب للتظاهر ضد النظام السابق أحدثت التغيير السياسي الذي أدى إلى تعيين آبي أحمد العام الماضي، رئيسا للوزراء، بحسب "الشرق الأوسط".
عثرات بالداخل والخارج
مسيرة آبي أحمد مرت بالكثير من العثرات في الداخل والخارج منذ وصوله إلى السلطة، مهتديا بسياسة الوساطة والحوار في العبور منها، غير أن بروز شخص جوهر أحمد مؤخرا، وارتفاع نفوذه السياسي والشعبي، مع تلميحه بمنافسة آبي أحمد في الانتخابات العامة التي تقام في مايو 2020، يشكل أكبر التحديات أمام الأخير.
وكان آبي أحمد ذكر في خطابه خلال جلسة استجواب في البرلمان الإثيوبي، قبل أيام، أن هناك بعض الشخصيات من حاملي جوازات السفر الأجنبية (في إشارة لجوهر الذي يحمل جواز سفر أمريكيا) الذين يعبثون بالبلاد، قائلا إن هؤلاء يُحظر عليهم ممارسة النشاط السياسي.
وبحسب محللين، يبدو أن رئيس الوزراء الإثيوبي متخوف من نفوذ جوهر، وحاول تقليص نفوذه بطرق مختلفة، والحد من حضوره الإعلامي، لكنه فشل في ذلك.
وتواجه الأحزاب الأربعة القائمة على العرق في الائتلاف الذي حكم إثيوبيا منذ عام 1991، منافسة متزايدة من أحزاب جديدة تطالب بمزيد من السلطة والموارد لمناطقها.
انتحار سياسي
وقال المحلل السياسي في أديس أبابا، ميهاري تاديلي مارو: "بالنسبة لرئيس وزراء تعتمد شرعيته الشعبية على انفتاحه يمكن أن تمثل الاحتجاجات الأخيرة في أوروميا انتحارا سياسيا".
وقال فيسيها تيكلي، الباحث في شؤون إثيوبيا بمنظمة العفو الدولية، إن المعتقلين لم توجه لهم اتهامات ولم يقدموا للمحاكمة.
ويرى المسجون السياسي السابق أبيل وابيلا، الذي يرأس حاليا تحرير صحيفة "أديس زيبي" التي تصدر باللغة الأمهرية، أن آبي أحمد لم يكن سببا في الانقسامات العرقية في إثيوبيا، لكن يتعين عليه أن يواجهها، وفقا لـ"رويترز".
منظمة العفو الدولية أشارت إلى أنه منذ تولى آبي أحمد السلطة جرت عدة موجات من الاعتقالات الجماعية لأشخاص من عرقية الأورومو ممّن تعتقد السلطات أنهم يعارضون الحكومة.
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وقال الباحث في "منظمة العفو الدولية" فيسيها تيكلي، إن العنف الذي وقع خلال اليومين الماضيين شمل حوادث إطلاق نار من قبل قوات الأمن على المتظاهرين، لكن الأحداث بدأت تتحول بشكل متزايد إلى اشتباكات عرقية ودينية.
وأضاف: "خسر بعض الأشخاص حياتهم بسبب تعرضهم للضرب بالعصي والسواطير، بينما أُحرقت بعض المنازل، واستخدم الناس الرصاص والأسلحة الخفيفة في مواجهة بعضهم بعضا".
وإذا جرت انتخابات العام المقبل بنزاهة كما وعد آبي فستكون اختبارا لمدى قدرة رئيس الوزراء الشاب على حشد بلاده المتصدعة التي يسكنها مئة مليون نسمة وراءه ومواصلة الانفتاح في اقتصادها الذي تسيطر عليه الدولة، أو أن تدفع عقود من قمع الدولة الإثيوبيين للمنافسة السياسية.