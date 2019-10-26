سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«آبي» من التتويج بـ«نوبل للسلام» إلى تحدي الاحتجاجات

التظاهرات الإثيوبية جاءت عقب تدهور العلاقات في الآونة الأخيرة بين جوهر محمد وآبي، بعدما انتقد الأول عددا من إصلاحات رئيس الوزراء، رغم أن جوهر كان سببا في وصول آبي للسلطة
تحرير:وفاء بسيوني ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م
تظاهرات إثيوبيا
تظاهرات إثيوبيا
بعد أيام قليلة على فوزه بجائزة نوبل للسلام، فرضت التوترات العرقية الدامية تحديا كبيرا على رئيس الوزراء الإثيوبي الإصلاحي آبي أحمد مع اقتراب موعد الانتخابات المقرر انعقادها العام المقبل، بعد اندلاع تظاهرات مناهضة لرئيس الوزراء، الأربعاء الماضي. وخلال المظاهرات المتواصلة سقط عشرات القتلى، فبحسب مصادر أمنية ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات المناهضة لآبي أحمد إلى 67 شخصا، حيث كشف كيفيالو تيفيرا، قائد الشرطة في الإقليم، عن أنه "قتل ما مجموعه 67 شخصا في أوروميا" مضيفا: "هناك نحو 55 قتلوا في صراع بينهم وبين المدنيين، والبقية قتلوا بيد قوات الأمن".
وأعلن الجيش الإثيوبي، الجمعة، أنه نشر قوات لتهدئة اضطرابات دامية استعرت في الأيام الثلاثة الأخيرة في منطقة أوروميا. من التأييد للمنافسة التظاهرات جاءت عقب فوز آبي أحمد هذا الشهر بجائزة نوبل للسلام لإنجازاته في مجال صنع السلام الإقليمي، حيث اندلعت أعمال العنف منذ الأربعاء الماضي، في العاصمة أديس أبابا
اقرأ المزيد
الشرطة-الروسية (2)

قتلى وجرحى نتيجة إطلاق نار في ثكنة عسكرية شرق روسيا

قُتل ثمانية أشخاص وأصيب اثنان بجروح اليوم الجمعة، نتيجة إطلاق نار في ثكنة عسكرية في إقليم ما وراء البايكال بشرق روسيا. وقال مصدر مطلع في هيئات الطوارئ بالمنطقة - في تصرح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن الجندي الذي أطلق النار لا يزال حيا وقد ألقي القبض عليه". من جانبها، ذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية أن أحد المجندين في ثكنة عسكرية أطلق النار على زملائه في فترة المناوبة.
بوتين (3)

روسيا وإفريقيا توقعان 50 وثيقة بـ12.5 مليار دولار

أعلن مستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف، أن روسيا والدول الإفريقية وقعت اتفاقيات - خلال منتدى "روسيا - إفريقيا"، المقامة في مدينة سوتشي الروسية - تقدر قيمتها بنحو 12.5 مليار دولار أمريكي. وقال كوبياكوف، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس: "يبلغ عدد الاتفاقيات والمذكرات والعقود التي وقعتها روسيا مع الدول الإفريقية أكثر من 50 وثيقة، وبلغ إجمالي الوثائق المعروفة لدينا حتى هذه اللحظة 800 مليار روبل أي نحو 12.5 مليار دولار أمريكي".
بوتين (1)

بوتين: «الربيع العربي» سبب عدم الاستقرار بإفريقيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لعب دورا كبيرا في الإعداد لمنتدى (روسيا - إفريقيا) كرئيس للاتحاد الإفريقي. وقدم بوتين، خلال كلمة في الجلسة العامة الأولى للقمة (الروسية - الأفريقية)، التحية للسيسي وجميع رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الجهات التنفيذية للمنظمات الإقليمية الأفريقية للحضور إلى قمة سوتشي المكرسة للتعاون بين روسيا وإفريقيا. وبدأت، اليوم الخميس، أعمال الجلسة العامة الأولى لفعاليات اليوم الثاني بالمنتدى، برئاسة مشتركة للرئيس السيسي وبوتين في مدينة سوتشي.
بيني-جانتس-ونتنياهو

بعد فشل نتنياهو.. تفويض جانتس بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل

كلف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، مساء اليوم الأربعاء، زعيم تحالف "أزرق أبيض"، بيني جانتس، بتشكيل حكومة جديدة، وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن ريفلين سلم جانتس كتاب التفويض لتشكيل الحكومة، إذ سيمنح مهلة أربعة أسابيع لإتمام المهمة، وذلك بعد إعادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التكليف لإخفاقه في تشكيل حكومي، ومن المتوقع أن تلتقي فرق التفاوض من حزبي "أزرق- أبيض" الذي يتزعمه جانتس، وحزب الليكود بزعامة نتنياهو، يوم غد الخميس، لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة.
اقرأ المزيد من الأخبار
السيسي- وأبي- أحمد (1)

السيسي لأبي أحمد: نتمسك بحقوقنا التاريخية في مياه النيل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر طالما أبدت انفتاحا وتفهما للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة سد النهضة، إلا أنها في نفس الوقت تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ومن ثم يتعين ألا تكون مساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا على حساب تلك الحقوق، وأن إقامة السد يجب أن تتم في إطار متوازن ما بين مصالح دول المنبع والمصب، موضحا أن نهر النيل بامتداده من الهضبة الإثيوبية إلى مصر يعد بمثابة شريان تعاون وإخاء وتنمية، ولا يجب أن يكون مصدرا لأية مشكلات أو تناحر، وأن مساحة التعاون المشترك في هذا الإطار من المفترض أن تطغى على أية فرصة للخلافات.
بوتين (2)

بوتين: مستعد للتوسط بين مصر وإثيوبيا

أكد الكرملين، اليوم الخميس، استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للتوسط بين مصر وإثيوبيا لحل الخلاف حول سد النهضة. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم "، إن بوتين اقترح الوساطة خلال لقائه، أمس الأربعاء، مع قادة الدولتين، مؤكدًا استعداده لتقديم المساعدة في هذه المسألة إذا طُلب منه ذلك. وأوضح بيسكوف أن القمة الحالية تتيح إمكانية جيدة لإجراء لقاءات ثنائية ومحادثات مباشرة حول المسائل التي تثير القلق. ويتزامن تصريح الكرملين مع حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قمة "روسيا - إفريقيا".
السيسي- وأبي- أحمد

السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا: رجل سلام حقيقي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، التحية لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، عقب الانتهاء من كلمته ضمن فعاليات الجلسة العامة الأولى للقمة الإفريقية - الروسية. وعقب انتهاء آبي من كلمته قال السيسي: «أحب أن أتقدم بالتهئنة مجددا لأبي أحمد لحصوله على جائزة نوبل للسلام فهو أثبت أنه رجل سلام حقيقي». والتقى السيسي برئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم، على هامش قمة روسيا - إفريقيا في مدينة سوتشي - التي يرأسها السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين - حيث وصف آبي أحمد القمة بـ«الإيجابية».
مصطفى-مدبولي

مدبولي: الشعب لن يقبل المساس بحقوق مصر في النيل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أهمية ومحورية علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن اللقاءات التى عقدها خلال الزيارة مع مسئولى الإدارة، وفي مقدمتهم نائب الرئيس مايك بنس، تعكس هذه الأهمية، وتؤكد أن هناك رغبة مشتركة من الجانبين فى تطوير هذه العلاقات، جاء ذلك خلال لقاءه في إطار زيارته الحالية للعاصمة الأمريكية واشنطن، السيناتور الجمهوري جيمس ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيناتور بوب مينينديز زعيم الأقلية الديمقراطية باللجنة، بحضور ياسر رضا سفير مصر في واشنطن.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]