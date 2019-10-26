«آبي» من التتويج بـ«نوبل للسلام» إلى تحدي الاحتجاجات

التظاهرات الإثيوبية جاءت عقب تدهور العلاقات في الآونة الأخيرة بين جوهر محمد وآبي، بعدما انتقد الأول عددا من إصلاحات رئيس الوزراء، رغم أن جوهر كان سببا في وصول آبي للسلطة

تحرير:وفاء بسيوني ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م

تظاهرات إثيوبيا

بعد أيام قليلة على فوزه بجائزة نوبل للسلام، فرضت التوترات العرقية الدامية تحديا كبيرا على رئيس الوزراء الإثيوبي الإصلاحي آبي أحمد مع اقتراب موعد الانتخابات المقرر انعقادها العام المقبل، بعد اندلاع تظاهرات مناهضة لرئيس الوزراء، الأربعاء الماضي. وخلال المظاهرات المتواصلة سقط عشرات القتلى، فبحسب مصادر أمنية ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات المناهضة لآبي أحمد إلى 67 شخصا، حيث كشف كيفيالو تيفيرا، قائد الشرطة في الإقليم، عن أنه "قتل ما مجموعه 67 شخصا في أوروميا" مضيفا: "هناك نحو 55 قتلوا في صراع بينهم وبين المدنيين، والبقية قتلوا بيد قوات الأمن".

وأعلن الجيش الإثيوبي، الجمعة، أنه نشر قوات لتهدئة اضطرابات دامية استعرت في الأيام الثلاثة الأخيرة في منطقة أوروميا. من التأييد للمنافسة التظاهرات جاءت عقب فوز آبي أحمد هذا الشهر بجائزة نوبل للسلام لإنجازاته في مجال صنع السلام الإقليمي، حيث اندلعت أعمال العنف منذ الأربعاء الماضي، في العاصمة أديس أبابا