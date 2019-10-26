جريمة

تأجيل قضية «داعش الجيزة» لـ23 نوفمبر

تحرير:سماح عوض الله ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م
جلسة فض أحراز- أرشيفية
جلسة فض أحراز- أرشيفية
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابى والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، واستهداف أكمنة شرطية وقتل القائمين عليها، فى القضية المعروفة بـ"خلية داعش الجيزة"، إلى جلسة 23 نوفمبر المقبل لسماع الشهود، وذلك بعدما استكملت المحكمة فض أحراز القضية التى تضمنت سلاحين ناريين، وثلاث طلقات، وفوارغ طلق خرطوش، وثلاث نبال، ومطواة قرن غزال، و8 سكاكين مختلفة الأحجام، وعصا معدنية، إضافة إلى ملابس عسكرية مموهة، وقناع وجه.
وتضمنت الأحراز التي فضتها المحكمة اليوم، مظروفا أصفر احتوى على جهازين "لا سلكي"، و10 هواتف محمولة، وكاميرا تصوير. نسبت التحقيقات إلى المتهمين تكوين خلية إرهابية وقيام قائدها بإعداد برنامج فكرى وإمداد باقى المتهمين بالمطبوعات والإصدارات الداعمة لأفكاره التكفيرية، وعقد لقاءات تنظيمية لهم ببعض المساجد
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ضبط راكبة أجنبية بمطار الأقصر بحوزتها قطعتان أثريتان

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بمطار الأقصر وبحوزتها قطعتان أثريتان. وكان قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة مواني الأقصر الجوي قد نجح في ضبط راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية حال إنهاء إجراءات سفرها إلى القاهرة وبحوزتها قطعتا عملة معدنية برونزية تخفيهما بحقيبة ضمن أمتعتها يشتبه في أثريتها. وبعرض القطعتين اللتين تم ضبطهما على اللجنة الأثرية بالمطار، قررت أن العملات أثرية وترجع للعصر الروماني، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
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بسبب سوء الطقس..وفاة سيدة في انهيار عقار بالإسكندرية

لقيت سيدة في العقد الثامن من العمر مصرعها، إثر انهيار أحد العقارات القديمة بمنطقة الجمرك والتى تأثرت بالتغيرات المناخية التي تعرضت لها الإسكندرية خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى انهيار جزئي للعقار حيث سقط سقف الطابق الثالث والأخير داخل العقار. الواقعة بدأت بتلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الجمرك يفيد بانهيار عقار، على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات قسم شرطة الجمرك لمتابعة تداعيات الواقعة واتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة للمواطنين.
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بسبب شدة الرياح.. سقوط شجرة على مواطن بالدقهلية

شهدت قرية بلقاس خامس التابعة لمركز الستاموني بمحافظة الدقهلية، سقوط شجرة بسبب شد الرياح وسوء حالة الطقس، ما أسفر عن إصابة شاب بكسور وكدمات. تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية بلقاس خامس لمركز الستامونى، يفيد بسقوط شجرة على أحد الأشخاص بجوار الوحدة الصحية وإصابته. وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة عرفة السيد عرفة، 25 عاما.
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«خلية الوراق ونصب ريكو» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها اليوم ويتضمن إعدام متهم سبق وتمت إحالته إلى المفتي. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
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السجن 5 سنوات لمتهمين اثنين في «عنف المطرية»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الخميس، بالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين في إعادة محاكمتهما في القضية المتداولة إعلاميا بـ"أحداث عنف المطرية"، وذلك عن وقائع اتهامهما بالاشتراك فى أحداث التجمهر والعنف التى شهدتها منطقة المطرية بالقاهرة، يوم 25 يناير 2015، إذ كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة بعدما نسبت إليهما اتهامات بتشكيل عصابة مسلحة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتا النية على إزهاق روح كل من يختلف معهما.
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تأجيل محاكمة متهمي «حادث محطة مصر» لـ 10 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، اليوم الثلاثاء، محاكمة 14 متهمًا بالإهمال والإخلال الجسيم فى عملهم، مما تسبب فى وفاة 31 مواطنًا وإصابة 17 آخرين، وهم سائق الجرار 2305، ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302، وعامل المناورة لذات الجرار، والعامل المختص بتحويلة الخطوط.، إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل، لسماع شهود الإثبات، والاستعداد دفاع المتهمين للمرافعة، وإحضار صورة رسمية من لائحة التشغيل الرسمية بهيئة السكة الحديد طلبها فريق الدفاع.
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السجن 10 سنوات لمتهم في «أحداث عنف العجوزة»

قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم معتز أحمد محمد، بالسجن 10 سنوات في إعادة محاكمته بقضية "أحداث عنف العجوزة"، المتهم فيها بالاشتراك مع آخرين بالتجمهر وتعطيل حركة المرور ووسائل النقل العام، وإثارة الفوضى والعنف، والتعدي على قوات الأمن والاشتباك معهم، والتسبب فى ترويع المواطنين وتكدير الأمن والسلم العام، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.
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