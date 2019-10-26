تأجيل قضية «داعش الجيزة» لـ23 نوفمبر

تحرير:سماح عوض الله ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م

جلسة فض أحراز- أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابى والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، واستهداف أكمنة شرطية وقتل القائمين عليها، فى القضية المعروفة بـ"خلية داعش الجيزة"، إلى جلسة 23 نوفمبر المقبل لسماع الشهود، وذلك بعدما استكملت المحكمة فض أحراز القضية التى تضمنت سلاحين ناريين، وثلاث طلقات، وفوارغ طلق خرطوش، وثلاث نبال، ومطواة قرن غزال، و8 سكاكين مختلفة الأحجام، وعصا معدنية، إضافة إلى ملابس عسكرية مموهة، وقناع وجه.

وتضمنت الأحراز التي فضتها المحكمة اليوم، مظروفا أصفر احتوى على جهازين "لا سلكي"، و10 هواتف محمولة، وكاميرا تصوير. نسبت التحقيقات إلى المتهمين تكوين خلية إرهابية وقيام قائدها بإعداد برنامج فكرى وإمداد باقى المتهمين بالمطبوعات والإصدارات الداعمة لأفكاره التكفيرية، وعقد لقاءات تنظيمية لهم ببعض المساجد