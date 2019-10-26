إيقاف نشاط 7 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية

قررت وزارة القوى العاملة، إلغاء وإيقاف نشاط 7 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له لحين زوال أسباب الإلغاء أو الإيقاف، فضلا رفع الإيقاف عن شركة "جبل الرحمة" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 947 شركات، وذلك لزوال أسباب الوقف. وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الشركات هي: "جرين ستار" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 109، "مواسم العالمية" ترخيص رقم 1115 ، "البلتاجي" ترخيص رقم 1152، "التخطيط المميزة" ترخيص رقم 701، "الصفوة" ترخيص رقم 203 شركات.

وأضاف سعفان، في بيان له، اليوم السبت، أن الشركتين التي تم إيقافهما هما: "التقوى" ترخيص رقم 689 شركات، و"الشيشيني" ترخيص رقم 517 شركات، مشيرا إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، إذ نص