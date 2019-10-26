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الأوبرا تحتفل بالعيد الـ60 لأوركسترا القاهرة السيمفوني

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م
دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية
احتفالية فنية تقيمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بمناسبة اتمام أوركسترا القاهرة السيمفونى عامه الستين، وذلك فى الثامنة مساء الإثنين 28 أكتوبر، على المسرح الكبير ويقودها المايسترو أحمد الصعيدى ويشارك فيها كل من عازف البيانو ياسر مختار والمغنيين السوبرانو منى رفلة وداليا فاروق، الميتزو سوبرانو جولى فيظى، التينور عمرو مدحت وهشام الجندى، والباريتون رضا الوكيل مع كورال أكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينريا. ويتضمن البرنامج نخبة من الأعمال الكلاسيكية العالمية التى شكلت جزء من ريبرتوار الأوركسترا منها متتابعة بحيرة البجع لتشايكوفسكى، وفانتازيا كورالية لبيتهوفن، لكابريتشيو إسبانى لكورساكوف.
يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم،
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احمد امين

«Netflix» تُعلن عن بطل مسلسلها «ما وراء الطبيعة»

نشرت الصفحة الرسمية لشركة Netflix في الشرق الأوسط، على موقع "فيسبوك"، أن بطل حلقات مسلسل "ما وراء الطبيعة" التي ستقوم بإنتاجه النجم أحمد أمين. وكشفت Netflix، أن الفنان أحمد أمين سيجسد دور دكتور رفعت اسماعيل، ومن المقرر أن يتم بدأ التصوير في شهر نوفمبر المقبل. جدير بالذكر أن "ماوراء الطبيعة" هي سلسلة روايات خيالية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، تدور حول ذكريات شخصية خيالية لطبيب أمراض دم مصري متقاعد اسمه "رفعت إسماعيل" عن سلسلة حوادث خارقة للطبيعة تعرض لها على مدار حياته.
هانى-شاكر (2)

هاني شاكر: «فرق كبير بين أوكا وأورتيجا وحمو بيكا»

طالب الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، الشباب بعدم الانسياق وراء الأغاني الهابطة التي تحمل كلمات خارجة، معقبًا: "اسمعوا مزيكا اللي أنتم عايزنها بس مش بالكلام ده". وقال "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن المصنفات الفنية لا تراقب هذه الأغاني لأنها تغني في الشوارع، مشددًا على أنه لا حفلات لـ "حمو بيكا "بعد اليوم.
هاني-شاكر

هاني شاكر: «حمو بيكا بلطجي ولا يصلح للغناء»

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنه حزين على المستوى الذي وصلنا إليه في التعامل مع بعضنا البعض، مضيفًا: "ينبغي أن نتحلى بالأدب والأخلاق". وأضاف شاكر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي نشأت الديهي على فضائية "تن"، أن الشئون القانونية بالنقابة قامت بتحرير محضر ضد حمو بيكا بعد تهديده لنقابة المهن الموسيقية لرفضها منحه ترخيص مزاولة المهنة، لافتًا إلى أن حمو بيكا أطلق هاشتاج يدعو خلاله الناس لإزالة نقابة الموسيقيين من على وجه الأرض، معقبًا: "احنا موجودين ولن نسمح بأي تطاول أو محاولة لتشوية الفن المصري".
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أوبرا الإسكندرية

ضمن احتفالات الثقافة.. ماتيوس الموسيقية في أوبرا القاهرة والإسكندرية

تتواصل احتفالات الثقافة بعام "مصر - فرنسا" التى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتستمر طوال 2019، حيث أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة فى يناير الماضى برنامجا من الانشطة التبادلية فى مختلف مجالات الفنون والآداب تبرز ملامح من الحضارة الفكرية فى المجتمعين المصرى والفرنسى. وفى إطار الفعاليات تستقبل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلين بالقاهرة والإسكندرية لفرقة ماتيوس الموسيقية بقيادة المايسترو جون كريستوف سبينوزى وذلك فى الثامنة مساء الأحد 27أاكتوبر على المسرح الكبير ومساء الثلاثاء 29 أكتوبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".
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