الأوبرا تحتفل بالعيد الـ60 لأوركسترا القاهرة السيمفوني

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

دار الأوبرا المصرية

احتفالية فنية تقيمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بمناسبة اتمام أوركسترا القاهرة السيمفونى عامه الستين، وذلك فى الثامنة مساء الإثنين 28 أكتوبر، على المسرح الكبير ويقودها المايسترو أحمد الصعيدى ويشارك فيها كل من عازف البيانو ياسر مختار والمغنيين السوبرانو منى رفلة وداليا فاروق، الميتزو سوبرانو جولى فيظى، التينور عمرو مدحت وهشام الجندى، والباريتون رضا الوكيل مع كورال أكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينريا. ويتضمن البرنامج نخبة من الأعمال الكلاسيكية العالمية التى شكلت جزء من ريبرتوار الأوركسترا منها متتابعة بحيرة البجع لتشايكوفسكى، وفانتازيا كورالية لبيتهوفن، لكابريتشيو إسبانى لكورساكوف.

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم،