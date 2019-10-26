الأوبرا تحتفل بالعيد الـ60 لأوركسترا القاهرة السيمفوني
تحرير:محمد عبد المنعم
٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م
دار الأوبرا المصرية
احتفالية فنية تقيمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بمناسبة اتمام أوركسترا القاهرة السيمفونى عامه الستين، وذلك فى الثامنة مساء الإثنين 28 أكتوبر، على المسرح الكبير ويقودها المايسترو أحمد الصعيدى ويشارك فيها كل من عازف البيانو ياسر مختار والمغنيين السوبرانو منى رفلة وداليا فاروق، الميتزو سوبرانو جولى فيظى، التينور عمرو مدحت وهشام الجندى، والباريتون رضا الوكيل مع كورال أكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينريا.
ويتضمن البرنامج نخبة من الأعمال الكلاسيكية العالمية التى شكلت جزء من ريبرتوار الأوركسترا منها متتابعة بحيرة البجع لتشايكوفسكى، وفانتازيا كورالية لبيتهوفن، لكابريتشيو إسبانى لكورساكوف.
يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم،
يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى.
وضمن رسالة الأوبرا المصرية لنشر الفنون الجادة قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلات مخصصة لاطفال المدارس بهدف الارتقاء بالذائقة الفنية، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، إلى جانب جولات فنية في إرجاء العالم ، وخلال العشر سنوات الماضية قاد الأوركسترا كل من سيرجيو كارديناس "2003 - 2004"، كريستوف مولر "2004 - 2005"، ستيفن لويد "2005 - 2007"، أندرياس سبوري "2007 - 2008"، مارسيلو موتاديلي "2008 - 2011" وجي بيتردليك "2011 - 2014" ومع انطلاق موسم 2014 - 2015 تولى المايسترو أحمد الصعيدي منصب المدير الفنى والقائد الأساسى للأوركسترا وحتى الآن.