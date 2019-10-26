بمشاركة التهامي.. الأمريكية «إليز» تطرح ألبوم «سقارة»

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

محمود التهامي وإليز لبيك

طرحت المطربة الأمريكية إليز لبيك ألبوم جديد تحت عنوان "سقارة"، من توزيع المنتج ريتشارد الحاج وشبكة موسيقى، وذلك عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب، وقناة موسيقى تي في وكل المتاجر الرقمية ومن بينها Anghami، Deezer،Amazon، Itunes، Spotify. الألبوم يتضمن أغنية باللهجة المصرية تحمل عنوان "يا مصري"، من كلمات نصر الدين ناجي وألحان وتوزيع احمد جنيدي، وكذلك أغنيتين ديو مع الشيخ محمود التهامى هما سقارة هيد الألبوم وcome to me وديو آخر بمشاركة المطرب وائل الفشني يحمل عنوان forever yours وديو أغنية "عاشر" بمشاركة بساطة باند.

ويتضمن الألبوم كذلك اغنية love will come again ، red moon ، carnival ، I will wait for you . ألبوم "سقارة" يمزج بين الموسيقى الغربية والعربية، مصري في كل تفاصيله، وشاركت "إليز" في تلحينه كاملا.يذكر أن المنتج ريتشارد الحاج سوف يطرح خلال أيام سينجل جديدة للمطربة فاطمة عيد تحمل عنوان "إضحك وسيبها"، كلمات