البنك المركزي: إصدار 2.5 مليون بطاقة «ميزة» حتى الآن

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م

بطاقة ميزة

أعلن إيهاب نصير وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، أن البنوك أصدرت نحو 2.5 مليون بطاقة ميزة منذ صدور البطاقة وحتى الوقت الحالي، مضيفا أن البنك المركزي يستهدف إصدار 20 مليون بطاقة ميزة خلال الـ 3 سنوات المقبلة. وأوضح نصير خلال كلمته اليوم، السبت، بمؤتمر رؤية مصر 2030 تأثير الاقتصاد الرقمي على التكنولوجيا المالية، أن تدشين المجلس القومى للمدفوعات دعم خطة الدولة فى تحقيق التحول الرقمى من خلال صدور محفزات للدفع من خلال الهاتف المحمول عن طريق إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول وخفض المصاريف الخاصة بتلك الخدمات.

وبطاقة الميزة عبارة عن بطاقة بنكية تتيح التعامل على جميع الخدمات الحكومية والعامة المقدمة للجمهور عبر الدفع الإلكتروني داخل مصر فقط، إلى جانب إتاحة استخدامها في السداد مقابل خدمات الحكومة الإلكترونية، وأيضا في خدمات التجارة الإلكترونية، وتستخدم فى عمليات الشراء من المنافذ التجارية التى تستخدم آلات الـ