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إحاطة عن الفساد الغذائي: نتحمل 300 مليار جنيه سنويا

تحرير:محمد محمود ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
حلويات - صورة أرشيفية
حلويات - صورة أرشيفية
وجه علاء والى عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والتموين، عملا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن الألوان الصبغية المسرطنة المتداولة في الأسواق، ومنتشرة بشكل كبير في العديد من الأطعمة والحلوى والمشروبات، موضحا أنها تؤدي إلى إصابة الأطفال بالسرطان والفشل الكلوي، بالإضافة للأمراض الأخرى بسبب تناول الأطعمة المختلفة والمتعددة ذات مكسبات الطعم والرائحة والألوان الصبغية المسرطنة خاصة ما يدخل في الحلوى أو المشروبات ذات الألوان المبهرة التى تصنع تحت بير السلم.
وقال والي أن هذه الحلوى تصنع دون رقابة أو محاسبة، لجذب الأطفال للشراء وتناولها بشراهة، إذ أنهم الأكثر إقبالا على شراء المأكولات والمشروبات الملونة ما يعرض حياتهم للخطر.وأضاف أنه بسبب تناول الغذاء الفاسد ذات مكسبات الطعم والرائحة والألوان الصبغية المسرطنة ارتفعت نسبة إصابة الأطفال بالسرطان من 20 ألف
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سامح-شكرى (2)

الخارجية: يجب مساءلة الدول الداعمة للإرهاب

شدد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على أهمية مساءلة الدول التي تلعب دورا سلبيا في إطار التحريض على الإرهاب ودعمه، من خلال تمويل وتسهيل تحركات العناصر الإرهابية، وكذا إتاحة منابرها الإعلامية والسياسية لنشر الأيديولوجيات المتطرفة والإضرار بالمُجتمع الدولي ككل، جاء ذلك فى الكلمة التي ألقاها، اليوم السبت، خلال مشاركته على رأس وفد مصر فى اجتماعات مجموعة عمل استراتيجية الاتصال التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش التى عقدت بابوظبي.
مصطفى-مدبولي

إحالة جرائم التجمهر والبلطجة لمحاكم أمن الدولة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك حسبما نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، وتضمنت هذه الجرائم: التجمهر وتعطيل المواصلات والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة " البلطجة" والجرائم الخاصة بشئون التموين وجرائم الأسلحة والذخائر، وصدر القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية بدءا من الساعة الواحدة صباح غدا الأحد.
الاستعداد -لمواجهة -الأمطار -الغزيرة -بالمحافظات (10)

نائب يطالب بوضع حلول غير تقليدية لمواجهة الأمطار

وجه محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، في بيان له، اليوم السبت، انتقادات حادة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لعدم قدرتها على مواجهة الآثار السلبية للأمطار التى تعرضت القاهرة الكبرى وغرقت في "شبر ميه"، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في البرامج والسياسات والأساليب التي وضعتها الحكومة لمواجهة الآثار السلبية للأمطار والسيول، خاصة أن سكان القاهرة الكبرى عانوا أشد المعاناة بسبب الأمطار التي أحدثت شلالات داخل جميع ميادين وشوارع القاهرة الكبرى.
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السيسي يعلن حالة الطوارئ 3 أشهر لمواجهة الإرهاب

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بداية من، غدا الأحد، وتضمن القرار أن تتولي القوات المسلحة بالتعاون مع هيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، تفاصيل القرار الذي حمل 555 لسنة 2019. من ناحية أخرى، صدق السيسي، على قانون بمنح وزير البترول ترخيصا للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية للاستكشاف وتنمية البترول.
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النواب يدين تخاذل الحكومة تجاه مشاكل الفلاح والزراعة

دانت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الإثنين، خلال اجتماعها الأول بدور الانعقاد الجديد، برئاسة النائب هشام الحصرى، تخاذل الحكومة والمسئولين تجاه مشكلات الفلاح وقطاع الزراعة. وقال هشام الحصري، إن اللجنة لن تسمح خلال الفترة المقبلة بتخاذل أي مسئول، وسيتم استخدام كافة الأدوات الرقابية تجاه الحكومة، لمواجهة تقاعس أي مسئول عن حل وحسم مشكلات المواطنين في قطاع الزراعة والرى، موضحا أن اللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي، أمام تقاعس المسئولين، وسيكون هناك نهج جديد في التعامل معهم.
مجلس-النواب (1)

ننشر محاور خطة عمل «الشباب والرياضة» بالنواب

استعرضت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة النائب أشرف رشاد، خطة عملها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، وحددت اللجنة بالنسبة للمحور التشريعي استئناف مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017"، مشروع قانون مقدم من محمد فرج عامر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن إنشاء "المجلس الوطنى للشباب"، كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم وأكثر من عشر أعضاء المجلس بشأن "إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب".
حادث اتوبيس لاعبى غزل المحلة (2)

طلب إحاطة بشأن مخالفات تجار سيارات الحوداث

قال محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن الطريقة الرسمية لبيع سيارات الحوادث تكون في المزادات الرسمية التي تشرف عليها الدولة، وتكون السيارات سارية الرخصة يتم العمل بها من خلال شركات التأمين، لكن هناك تجار ينتظرون وقوع الحوادث على الطرق ليأخذوا السيارة وتفكيكها وبيعها كقطع غيار في حالة كانت حالتها سيئة للغاية، أو يقومون بإصلاحها وبيعها وغالبا ما تكون حالتها ما زالت غير مؤهلة للسير بالشوارع مرة أخرى بأمان، موضحا أن التاجر فى هذا المجال لا يتعامل غالبا بشكل رسمي، فلا توجد معه بطاقة ضريبية أو أوراق رسمية.
الاسكان

نائب: سيطرة السماسرة على شقق الإسكان تمنع وصول الدعم

قال فايز بركات نائب أشمون، في بيان له، اليوم الخميس، إن عمليات بيع شقق الإسكان المدعومة تتم بالتحايل على القانون عبر صفقات مشبوهة يشترك فيها سماسرة وموظفون بالبنوك والشهر العقاري، لتذهب الشقق في النهاية إلى غير المستحقين، بل وصل الأمر إلى بيع صور البطاقات الشخصية للتقديم بها على وحدة أو قطعة أرض مدعومة، ثم التنازل عنها مقابل مبلغ مالي، يتراوح ما بين 10 و30 ألف جنيه، مضيفا أن سيطرة مجموعة من السماسرة على شقق الاسكان الاجتماعي، يمنع إيصال الدعم لمستحقيه.
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