إحاطة عن الفساد الغذائي: نتحمل 300 مليار جنيه سنويا

تحرير:محمد محمود ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

حلويات - صورة أرشيفية

وجه علاء والى عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والتموين، عملا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن الألوان الصبغية المسرطنة المتداولة في الأسواق، ومنتشرة بشكل كبير في العديد من الأطعمة والحلوى والمشروبات، موضحا أنها تؤدي إلى إصابة الأطفال بالسرطان والفشل الكلوي، بالإضافة للأمراض الأخرى بسبب تناول الأطعمة المختلفة والمتعددة ذات مكسبات الطعم والرائحة والألوان الصبغية المسرطنة خاصة ما يدخل في الحلوى أو المشروبات ذات الألوان المبهرة التى تصنع تحت بير السلم.

وقال والي أن هذه الحلوى تصنع دون رقابة أو محاسبة، لجذب الأطفال للشراء وتناولها بشراهة، إذ أنهم الأكثر إقبالا على شراء المأكولات والمشروبات الملونة ما يعرض حياتهم للخطر.وأضاف أنه بسبب تناول الغذاء الفاسد ذات مكسبات الطعم والرائحة والألوان الصبغية المسرطنة ارتفعت نسبة إصابة الأطفال بالسرطان من 20 ألف