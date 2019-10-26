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سيدة تصاب بالسرطان بسبب غسل ملابس زوجها

تحرير:فيروز ياسر ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م
ورم الظهارة المتوسطة
ورم الظهارة المتوسطة
ادعت امرأة مصابة بالسرطان أن ملابس زوجها المغطاة بغبار الأسبستوس هى السبب في مرضها، إذ اعتادت مافيس تورتون، البالغة من العمر 86 عاما، التخلص من الأشياء العالقة بملابس زوجها قبل وضعها في الغسالة بعد انتهاء عمله يوميا في محطة الكهرباء. بعد سنوات عديدة، تم تشخيصها بأنها مصابة بورم الظهارة المتوسطة، وهو سرطان مرتبط بالتعرض المستمر للأسبستوس، حيث يحدث في الطبقة الرقيقة من الأنسجة التي تغطى الأعضاء الداخلية. كما قالت إن ملابس زوجها كانت مليئة بالأتربة، ولهذا كانت تتخلص من العوالق قبل غسلها، ولم يكن له اتصال مباشر بمادة الأسبستوس.
انضم زوجها ومجموعة من أصدقائه إلى محطة كهرباء للمناوبة في قيادة العمل داخلها ليبقى في هذه الشركة حتى تقاعده في عام 1990، ثم توفي عن عمر يناهز 65 عاما في 2002، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني. في نهاية العام الماضي شعرت المرأة بضيق في التنفس، وبعد القيام باختبارات، اكتشفت أنها مصابة بورم الظهارة
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