السيسي يعلن حالة الطوارئ 3 أشهر لمواجهة الإرهاب

٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بداية من، غدا الأحد، وتضمن القرار أن تتولي القوات المسلحة بالتعاون مع هيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، تفاصيل القرار الذي حمل 555 لسنة 2019. من ناحية أخرى، صدق السيسي، على قانون بمنح وزير البترول ترخيصا للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية للاستكشاف وتنمية البترول.

وذلك للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جنوب شرق "أبو سنان" بالصحراء الغربية وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرفقة، وتضمن القرار، أن تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها، ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أول من أمس الخميس،