نائب يطالب بوضع حلول غير تقليدية لمواجهة الأمطار

تحرير:محمد محمود ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

أمطار

وجه محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، في بيان له، اليوم السبت، انتقادات حادة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لعدم قدرتها على مواجهة الآثار السلبية للأمطار التى تعرضت القاهرة الكبرى وغرقت في "شبر ميه"، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في البرامج والسياسات والأساليب التي وضعتها الحكومة لمواجهة الآثار السلبية للأمطار والسيول، خاصة أن سكان القاهرة الكبرى عانوا أشد المعاناة بسبب الأمطار التي أحدثت شلالات داخل جميع ميادين وشوارع القاهرة الكبرى.

وأشار السلاب إلى ضرورة إسراع الحكومة في مواجهة آثار الأمطار التى تتعرض لها حاليا محافظة الإسكندرية، مؤكدا ضرورة التفكير في أساليب غير تقليدية في مواجهة السيول والأمطار، خاصة بعد أن تعرضت القاهرة الكبرى للغرق وفشلت الجهود الحكومة في إنقاذها.وأوضح: "نتفهم المعلومات التي وردت في بيان الحكومة حول عدم جدوى