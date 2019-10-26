بسبب شدة الرياح.. سقوط شجرة على مواطن بالدقهلية

تحرير:التحرير ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م

أمطار - أرشيفية

شهدت قرية بلقاس خامس التابعة لمركز الستاموني بمحافظة الدقهلية، سقوط شجرة بسبب شد الرياح وسوء حالة الطقس، ما أسفر عن إصابة شاب بكسور وكدمات. تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية بلقاس خامس لمركز الستامونى، يفيد بسقوط شجرة على أحد الأشخاص بجوار الوحدة الصحية وإصابته. وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة عرفة السيد عرفة، 25 عاما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت رئاسة مركز ومدينة بلقاس لاتخاذ اللازم.وفي مركز طلخا، انتقل محمد أمين رئيس المركز والمدينة، ونائب مأمور مركز شرطة طلخا، لمتابعة أعمال إصلاح وتركيب أحد أعمدة الإنارة التي سقطت بفعل الرياح والأمطار على طريق طلخا - المحلة السريع.كما قام مسئولو البساتين بتقليم الأشجار