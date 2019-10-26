سبت الساحات وأنا الممول| كيف رد الحراك على نصر الله؟

أخذت الاحتجاجات منحى عنيفا الجمعة، عندما اقتحمت مجموعات من الأشخاص تؤيد حزب الله مظاهرة سلمية في بيروت واشتبكت مع المحتجين؛ ما دفع شرطة مكافحة الشغب إلى التدخل

تحرير:وفاء بسيوني ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م

حراك لبنان

يبدو أن لغة التخاطب والمقاربات الحوارية بين السلطة في لبنان والمنتفضين منذ 10 أيام لا تزال منعدمة حتى الآن، ما يعني أن المنتفضين لن يتراجعوا قبل تلقيهم مبادرة سياسية كبيرة وملموسة تحقق مطالبهم التي في مقدمتها رحيل الحكومة. وجاء خطاب زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، أمس الجمعة، ليزيد من اشتعال الانتفاضة اللبنانية، بعد اتهاماته للحراك بتلقي تمويل من السفارات الأجنبية. في محاولة جديدة عاد نصر الله ليقسم الحراك الشعبي إلى كيانات جديدة وأخرى تقودها سفارات خارجية ومخابرات أجنبية على حد قوله، مشيرا إلى أن حزب الله هو الأقوى على الأرض.

وخلال خطابه حذر نصر الله أمس، من أن تؤدي المظاهرات التي تجتاح أنحاء لبنان إلى "حرب أهلية" محتملة، رافضا دعوات جماهيرية متصاعدة مطالبة باستقالة الحكومة والرئيس، مكررا بذلك تحذيرات سابقة عقب انطلاق الاحتجاجات. وقال نصر الله في كلمة متلفزة: "لا نقبل الذهاب إلى الفراغ، لا نقبل إسقاط العهد، ولا نؤيد استقالة