سبت الساحات وأنا الممول| كيف رد الحراك على نصر الله؟

أخذت الاحتجاجات منحى عنيفا الجمعة، عندما اقتحمت مجموعات من الأشخاص تؤيد حزب الله مظاهرة سلمية في بيروت واشتبكت مع المحتجين؛ ما دفع شرطة مكافحة الشغب إلى التدخل
يبدو أن لغة التخاطب والمقاربات الحوارية بين السلطة في لبنان والمنتفضين منذ 10 أيام لا تزال منعدمة حتى الآن، ما يعني أن المنتفضين لن يتراجعوا قبل تلقيهم مبادرة سياسية كبيرة وملموسة تحقق مطالبهم التي في مقدمتها رحيل الحكومة.
وجاء خطاب زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، أمس الجمعة، ليزيد من اشتعال الانتفاضة اللبنانية، بعد اتهاماته للحراك بتلقي تمويل من السفارات الأجنبية.
في محاولة جديدة عاد نصر الله ليقسم الحراك الشعبي إلى كيانات جديدة وأخرى تقودها سفارات خارجية ومخابرات أجنبية على حد قوله، مشيرا إلى أن حزب الله هو الأقوى على الأرض.
وخلال خطابه حذر نصر الله أمس، من أن تؤدي المظاهرات التي تجتاح أنحاء لبنان إلى "حرب أهلية" محتملة، رافضا دعوات جماهيرية متصاعدة مطالبة باستقالة الحكومة والرئيس، مكررا بذلك تحذيرات سابقة عقب انطلاق الاحتجاجات.
وقال نصر الله في كلمة متلفزة: "لا نقبل الذهاب إلى الفراغ، لا نقبل إسقاط العهد، ولا نؤيد استقالة
وخلال خطابه حذر نصر الله أمس، من أن تؤدي المظاهرات التي تجتاح أنحاء لبنان إلى "حرب أهلية" محتملة، رافضا دعوات جماهيرية متصاعدة مطالبة باستقالة الحكومة والرئيس، مكررا بذلك تحذيرات سابقة عقب انطلاق الاحتجاجات.
وقال نصر الله في كلمة متلفزة: "لا نقبل الذهاب إلى الفراغ، لا نقبل إسقاط العهد، ولا نؤيد استقالة الحكومة، ولا نقبل الآن بانتخابات نيابية مبكرة"، رافضا بذلك كل مطالب المتظاهرين المنددين بكل الطبقة السياسية والمطالبين باستقالة الحكومة وتغيير البرلمان.
سبت الساحات
جاء رد المحتجين سريعا على خطاب حسن نصر الله برفض هذا الخطاب، حيث قرروا تصعيد الاحتجاجات في أرجاء لبنان اليوم السبت.
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فسرعان ما أصدر المتظاهرون بيانا عقب انتهاء زعيم حزب الله من خطابه، شددوا فيه على الدعوة إلى تظاهرات ضخمة في جميع مناطق لبنان تحت عنوان "سبت الساحات" رفضا لأكاذيب السلطة ومحاولات التفافها الدائمة على مطالب الحراك.
وأكد البيان استمرارية التظاهر حتى استقالة الحكومة وتشكيل حكومة مؤقتة ذات مهام محددة من خارج مكونات الطبقة الحاكمة وبإشراف القضاة المستقلين.
وأخذت الاحتجاجات منحى عنيفا، الجمعة، عندما اقتحمت مجموعات من الأشخاص تؤيد حزب الله مظاهرة سلمية في بيروت واشتبكت لفترة قصيرة مع المحتجين، ما دفع شرطة مكافحة الشغب إلى التدخل.
بدأت مواجهات أمس على أثر إقدام مجموعة مؤيدة لحزب الله على نصب خيمة مع سيارة مزودة بمكبرات صوت وأطلقت هتافات مؤيدة لزعيم الميليشيا حسن نصر الله.
ورد المتظاهرون على هجوم مؤيدين لميليشيا حزب الله عليهم بتأكيد سلمية التحرك وأن الحرب الأهلية انتهت.
ممول الثورة
عقب اتهام نصر الله للمشاركين فى الحراك بتلقي تمويل من السفارات، جاء رد المتظاهرين على هذا الاتهام من خلال هاشتاج #أنا_ممول_الثورة، الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، ليجيب عن هذا الاتهام.
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وانتشرت فيديوهات ساخرة للبنانيين حملت عنوان "أنا ممول الثورة"، وجاءت هذه الفيديوهات إشارة للطبيعة العفوية للحراك ولتأكيد عدم وقوف جهات خارجية وراء تحرك المواطنين.
ورد ناشطون على مواقع التواصل وفي الساحات بمعظم المناطق على كلمة نصر الله التي حملت أيضا تهديدات مبطنة لحراك لم يشهد لبنان له مثيلا، على خلفية مطالب معيشية وإحباط من فساد السياسيين.
ومن بين الردود كان الفيديو الذي ظهر فيه لبنانيات ولبنانيون من مختلف الأعمار، يقولون إنهم يمولون الثورة، في إشارة واضحة إلى أن الحراك عفوي ولا يتلقى أي تمويل من جهات أو أحزاب بل يمول نفسه بنفسه.
كما انتشر وسم "أنا ممولة الثورة"، وكتب أحد المغردين: "الفقر هو ممول الثورة"، في بلد تسببت سياسات الطبقة الحاكمة في وصوله إلى حافة الانهيار على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وتجتاح لبنان منذ أكثر من أسبوع احتجاجات ضد نخب سياسية متهمة بالفساد وسوء إدارة أموال الدولة.
ويطالب الحراك الذي يقول متابعون إنه عابر للطوائف، برحيل رئيس البلاد ميشال عون، ورئيس الحكومة، بالإضافة إلى حل مجلس النواب، إلا أن الأحزاب التي تتقاسم السلطة، وعلى رأسها حزب الله، ترفض ذلك بشكل قاطع.
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وكان رئيس الوزراء سعد الحريري أعلن بعد أيام من الحراك، خطة إنقاذية، في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي المتصاعد والمظاهرات، إلا أن الشارع رفضها، وأصر على رحيل السلطة.