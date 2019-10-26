بسبب سوء الطقس..وفاة سيدة في انهيار عقار بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م

انهيار عقار - أرشيفية

لقيت سيدة في العقد الثامن من العمر مصرعها، إثر انهيار أحد العقارات القديمة بمنطقة الجمرك والتى تأثرت بالتغيرات المناخية التي تعرضت لها الإسكندرية خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى انهيار جزئي للعقار حيث سقط سقف الطابق الثالث والأخير داخل العقار. الواقعة بدأت بتلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الجمرك يفيد بانهيار عقار، على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات قسم شرطة الجمرك لمتابعة تداعيات الواقعة واتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة للمواطنين.

كما تلقت نجوى أمين رئيس حي الجمرك، البلاغ من غرفة عمليات المحافظة وانتقلت لموقع العقار رقم 42 شارع الشمرلي، دائرة قسم الجمرك، ورافقه مسؤولي الحي وفريق هندسي متخصص لمعاينة الحالة الإنشائية للعقار.وأثبتت المعاينة سقوط أجزاء من العقار، ما أسفر عن وفاة سيدة تُدعى "ف.إ.ح"، تبلغ من العمر، 72 عامًا، وتمكنت