جريمة

بسبب سوء الطقس..وفاة سيدة في انهيار عقار بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م
انهيار عقار - أرشيفية
انهيار عقار - أرشيفية
لقيت سيدة في العقد الثامن من العمر مصرعها، إثر انهيار أحد العقارات القديمة بمنطقة الجمرك والتى تأثرت بالتغيرات المناخية التي تعرضت لها الإسكندرية خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى انهيار جزئي للعقار حيث سقط سقف الطابق الثالث والأخير داخل العقار. الواقعة بدأت بتلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الجمرك يفيد بانهيار عقار، على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات قسم شرطة الجمرك لمتابعة تداعيات الواقعة واتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة للمواطنين.
كما تلقت نجوى أمين رئيس حي الجمرك، البلاغ من غرفة عمليات المحافظة وانتقلت لموقع العقار رقم 42 شارع الشمرلي، دائرة قسم الجمرك، ورافقه مسؤولي الحي وفريق هندسي متخصص لمعاينة الحالة الإنشائية للعقار.وأثبتت المعاينة سقوط أجزاء من العقار، ما أسفر عن وفاة سيدة تُدعى "ف.إ.ح"، تبلغ من العمر، 72 عامًا، وتمكنت
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مطار-الاقصر (1)

ضبط راكبة أجنبية بمطار الأقصر بحوزتها قطعتان أثريتان

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بمطار الأقصر وبحوزتها قطعتان أثريتان. وكان قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة مواني الأقصر الجوي قد نجح في ضبط راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية حال إنهاء إجراءات سفرها إلى القاهرة وبحوزتها قطعتا عملة معدنية برونزية تخفيهما بحقيبة ضمن أمتعتها يشتبه في أثريتها. وبعرض القطعتين اللتين تم ضبطهما على اللجنة الأثرية بالمطار، قررت أن العملات أثرية وترجع للعصر الروماني، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
الرياح-تسقط كابل كهرباء-بمنطقة محربك في الإسكندرية

بسبب شدة الرياح.. سقوط شجرة على مواطن بالدقهلية

شهدت قرية بلقاس خامس التابعة لمركز الستاموني بمحافظة الدقهلية، سقوط شجرة بسبب شد الرياح وسوء حالة الطقس، ما أسفر عن إصابة شاب بكسور وكدمات. تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية بلقاس خامس لمركز الستامونى، يفيد بسقوط شجرة على أحد الأشخاص بجوار الوحدة الصحية وإصابته. وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة عرفة السيد عرفة، 25 عاما.
احراز-قضية-انصار-بيت-المقدس

تأجيل قضية «داعش الجيزة» لـ23 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابى والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، واستهداف أكمنة شرطية وقتل القائمين عليها، فى القضية المعروفة بـ"خلية داعش الجيزة"، إلى جلسة 23 نوفمبر المقبل لسماع الشهود، وذلك بعدما استكملت المحكمة فض أحراز القضية التى تضمنت سلاحين ناريين، وثلاث طلقات، وفوارغ طلق خرطوش، وثلاث نبال، ومطواة قرن غزال، و8 سكاكين مختلفة الأحجام، وعصا معدنية، إضافة إلى ملابس عسكرية مموهة، وقناع وجه.
تأجيل-ثاني-جلسات-محاكمة-رئيس-مصلحة-الجمارك الأسبق-جمال-عبد-العظيم-سيد-أحمد-حسنين (2)

«خلية الوراق ونصب ريكو» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها اليوم ويتضمن إعدام متهم سبق وتمت إحالته إلى المفتي. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
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مصرع- واصابة- 3 -فى -انهيار -عقار -بالجمرك (4)

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار 12 عقارا بالإسكندرية

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، أثر انهيار عقار بمنطقة اللبان بحي الجمرك، وسط محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، بسبب هطول الأمطار الغزيرة جراء موجة الطقس السيئ التى ضربت المحافظة لليوم الثالث على التوالي، وقالت نجوى أمين، رئيس حي الجمرك، إنه فور تلقي البلاغ، تم استدعاء كافة الجهات المعنية وقوات الحماية المدنية التي تمكنت من إخراج أحد الأشخاص المحتجزين يُدعى "ع. م." 50 عامًا، بالطابق الأول علوي، وتم نقله لمستشفى رأس التين، ووفاة "ع. س." 53 عاما، وإصابة "ش. م."، 55 عاما، تصادف مرورهما أسفل العقار وتم نقلهما لمستشفى الأميري.
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«ولاية سيناء وكتائب حلوان» أبرز محاكمات الإثنين

يمر قطار المحاكمات، اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة، ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم إلى شهادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية السابق، وعدد من شهود الإثبات بالواقعة.
سطو-مسلح

حل لغز السطو على محطة وقود وسرقة بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات السطو المسلح على محطة وقود وسرقة ربع مليون جنيه فى الإسكندرية وذلك بعد تلقي مأمور قسم ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من مشرف وردية بمحطة وقود الكائنة بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بالمكتب الإدارى الخاص بالمحطة فوجئ بدلوف شخصين "مجهولين مُلثمين" بحوزة كل منهما سلاح أبيض قاما بالاستيلاء من داخل المكتب على مبلغ 250 ألف جنيه "من متحصلات إيراد المحطة" كرهًا عنه، وعقب ذلك قاما بتوثيقه وتكميمه وفرا هاربين.
اصابة- 3 -أشخاص -فى -انهيار -بعقارين -بالإسكندرية (2)

إصابة 3 أشخاص في انهيار بعقارين بالإسكندرية

أُصيب ثلاثة أشخاص فى سقوط سقف عقار بمنطقة القصعى بحي شرق الإسكندرية، مساء الخميس، فيما انهار أجزاء من عقار بحي الجمرك، حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة الرمل، يفيد بورود بلاغ يفيد بسقوط سقف بالدور الأرضى للعقار رقم 8 بشارع السكرى متفرع من شارع الكاشف بمنطقة القصعى، فانتقلت الجهات الأمنية وضباط القسم إلى موقع البلاغ، بالإضافة إلى المهندسة سحر شعبان، رئيس حى شرق، ورافقها فريق هندسي متخصص، لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة لتأمين السكان والمارة.
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