ضبط راكبة أجنبية بمطار الأقصر بحوزتها قطعتان أثريتان

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م

مطار الأقصر

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بمطار الأقصر وبحوزتها قطعتان أثريتان. وكان قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة مواني الأقصر الجوي قد نجح في ضبط راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية حال إنهاء إجراءات سفرها إلى القاهرة وبحوزتها قطعتا عملة معدنية برونزية تخفيهما بحقيبة ضمن أمتعتها يشتبه في أثريتها. وبعرض القطعتين اللتين تم ضبطهما على اللجنة الأثرية بالمطار، قررت أن العملات أثرية وترجع للعصر الروماني، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وفي أبريل الماضي، حققت نيابة أسوان، برئاسة المستشار أحمد شمس، مدير النيابة، مع 4 أشخاص يحملون الجنسية الإنجليزية بعد ضبطهم فى مطار أسوان، أثناء محاولتهم تهريب قطع أثرية داخل صندوق خشبى قديم إلى خارج مصر عبر طائرة خاصة.وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين البالغ عددهم 4 يعملون فى مجال تصميم الأزياء بإنجلترا،