جريمة

ضبط راكبة أجنبية بمطار الأقصر بحوزتها قطعتان أثريتان

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م
مطار الأقصر
مطار الأقصر
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بمطار الأقصر وبحوزتها قطعتان أثريتان. وكان قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة مواني الأقصر الجوي قد نجح في ضبط راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية حال إنهاء إجراءات سفرها إلى القاهرة وبحوزتها قطعتا عملة معدنية برونزية تخفيهما بحقيبة ضمن أمتعتها يشتبه في أثريتها. وبعرض القطعتين اللتين تم ضبطهما على اللجنة الأثرية بالمطار، قررت أن العملات أثرية وترجع للعصر الروماني، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وفي أبريل الماضي، حققت نيابة أسوان، برئاسة المستشار أحمد شمس، مدير النيابة، مع 4 أشخاص يحملون الجنسية الإنجليزية بعد ضبطهم فى مطار أسوان، أثناء محاولتهم تهريب قطع أثرية داخل صندوق خشبى قديم إلى خارج مصر عبر طائرة خاصة.وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين البالغ عددهم 4 يعملون فى مجال تصميم الأزياء بإنجلترا،
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بسبب سوء الطقس..وفاة سيدة في انهيار عقار بالإسكندرية

لقيت سيدة في العقد الثامن من العمر مصرعها، إثر انهيار أحد العقارات القديمة بمنطقة الجمرك والتى تأثرت بالتغيرات المناخية التي تعرضت لها الإسكندرية خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى انهيار جزئي للعقار حيث سقط سقف الطابق الثالث والأخير داخل العقار. الواقعة بدأت بتلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الجمرك يفيد بانهيار عقار، على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات قسم شرطة الجمرك لمتابعة تداعيات الواقعة واتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة للمواطنين.
الرياح-تسقط كابل كهرباء-بمنطقة محربك في الإسكندرية

بسبب شدة الرياح.. سقوط شجرة على مواطن بالدقهلية

شهدت قرية بلقاس خامس التابعة لمركز الستاموني بمحافظة الدقهلية، سقوط شجرة بسبب شد الرياح وسوء حالة الطقس، ما أسفر عن إصابة شاب بكسور وكدمات. تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية بلقاس خامس لمركز الستامونى، يفيد بسقوط شجرة على أحد الأشخاص بجوار الوحدة الصحية وإصابته. وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة عرفة السيد عرفة، 25 عاما.
احراز-قضية-انصار-بيت-المقدس

تأجيل قضية «داعش الجيزة» لـ23 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابى والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، واستهداف أكمنة شرطية وقتل القائمين عليها، فى القضية المعروفة بـ"خلية داعش الجيزة"، إلى جلسة 23 نوفمبر المقبل لسماع الشهود، وذلك بعدما استكملت المحكمة فض أحراز القضية التى تضمنت سلاحين ناريين، وثلاث طلقات، وفوارغ طلق خرطوش، وثلاث نبال، ومطواة قرن غزال، و8 سكاكين مختلفة الأحجام، وعصا معدنية، إضافة إلى ملابس عسكرية مموهة، وقناع وجه.
تأجيل-ثاني-جلسات-محاكمة-رئيس-مصلحة-الجمارك الأسبق-جمال-عبد-العظيم-سيد-أحمد-حسنين (2)

«خلية الوراق ونصب ريكو» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها اليوم ويتضمن إعدام متهم سبق وتمت إحالته إلى المفتي. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
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التنقيب- علي -الآثار (2)

ضبط شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار في الإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد هشام، القبض على شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار بقرية أبو عطوة بدائرة المركز. البداية كانت بتلقي اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود هندي مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام كل من: «محمد. ر. م»، مقيم بمنطقة أبو شحاتة التابعة لقرية أبو عطوة، و«سيد. ي. ع»، مقيم العمرانية بمحافظة الجيزة، أثناء تنقيبهم عن الآثار وترددهم على منزل تحت الإنشاء بمنطقة أبوشحاته يمتلكه المتهم الثاني بحجة إنهاء التشطيبات بالمنزل.
سبائك-ذهب (1)

كنز على الحدود..ضبط 22 كيلو ذهب و23 فص ألماس بالسلوم

واصلت الإدارة العامة لأمن الموانى جهودها لضبط كل أشكال الخروج على القانون بكل المنافذ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال مكافحة جرائم التهريب والعمل على ضبط العناصر الإجرامية القائمة عليها، وأسفرت الجهود عن ضبط سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدى بشر في محافظة الإسكندرية حال إنهاء إجراءات سفرها إلى إحدى الدول العربية عبر مطار برج العرب، وعُثر بحوزتها على 30 جراما من الحشيش المخدر، أخفتها داخل طيات ملابسها.
جثة-طفلة

«جوزي السبب».. أم تغرق رضيعتها في ترعة بالأقصر

تجردت أم من مشاعر الأمومة والرحمة، وتخلصت من رضيعتها بعد خروجها إلى النور وأغرقتها في ترعة السواحل بمنطقة أرمنت في الأقصر، وذلك بعد حدوث خلافات زوجية مع زوجها. "الأم الشيطانة" تجردت من مشاعر العطف، وأغرقت رضيعتها "أسيل" التي لم تتجاوز 40 يومًا، وادعت أن زوجها أرسل شخصين مجهولين لاختطاف الرضيعة وقتلها انتقاما منها بسبب خلافات زوجية بينهما، لكنها وقعت في شر أعمالها وتمكنت القوات من كشف غموض الواقعة، وضبط المتهمة.
انقلاب-اتوبيس

إصابة 33 سودانيًا في حادث انقلاب أتوبيس جنوب أسوان

وقع صباح اليوم على طريق "أسوان - أبوسمبل" الدولى جنوب محافظة أسوان، حادث انقلاب أتوبيس ركاب يقل عدد من المسافرين إلى دولة السودان عبر الطريق البرى الدولى "أرقين - حلفا"، ما أسفر عن إصابة 33 راكبا جميعهم يحملون جنسيات سودانية. على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق. وكان الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، تلقى بلاغاً بوقوع حادث انقلاب أتوبيس ركاب على طريق أبوسمبل الدولى بالقرب من الكيلو 175، وهرعت على الفور 15 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.
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