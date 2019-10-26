مانشستر سيتي يضرب أستون فيلا بثلاثية

٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م

مانشستر سيتي

تغلب مانشستر سيتي على ضيفه أستون فيلا بثلاثية نظيفة، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وهيمن السيتي على أحداث المباراة تمامًا وتسابق نجومه على إهدار الفرص واحدة تلو الأخرى، حتى تمكن رحيم سترلينج من إنهاء نتيجة التعادل السلبي الذي حسم شوط المباراة الأول، بافتتاح التسجيل مباشرة في الدقيقة 46 من شوط المباراة الثاني، ليمنح الراحة لجماهير السيتي ومدربه بيب جوارديولا.

وسجل النجم البلجيكي كيفين دي بروين الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 65، بعدما أرسل عرضية لم يلمسها أي لاعب قبل أن تعرف طريقها إلى الشباك، ليقرر الحكم بعدها الرجوع إلى تقنية الفار، التي أقرت بصحة الهدف. وأطلق الألماني إلكاي جندوجان رصاصة الرحمة على فريق أستون فيلا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 70 من

وسجل النجم البلجيكي كيفين دي بروين الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 65، بعدما أرسل عرضية لم يلمسها أي لاعب قبل أن تعرف طريقها إلى الشباك، ليقرر الحكم بعدها الرجوع إلى تقنية الفار، التي أقرت بصحة الهدف.



وأطلق الألماني إلكاي جندوجان رصاصة الرحمة على فريق أستون فيلا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 70 من متابعة مميزة للكرة داخل منطقة الجزاء.



وبتلك النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 22 نقطة، ويرتقي من جديد إلى المركز الثاني الذي خطفه ليستر سيتي، أمس الجمعة، بعد فوز الثعالب الكاسح على ساوثهامبتون بنتيجة 9-0.



وتجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 11، ليوجد في المركز الـ13 مؤقتا، فى انتظار ما ستسفر عنه نتائج باقي مباريات الجولة.