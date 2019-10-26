بسبب الأمطار والطقس.. سوق السيارت «لم يحضر أحد»

متغير سلبي جديد طرأ على سوق السيارات المستعملة، قبل أيام من نهاية العام الحالي، وهو سوء حالة الطقس، إضافة إلى حالة الركود الشديدة عقب رفع الجمارك عن السيارات الأوروبية
تسببت حالة الطقس السيئ التي تسيطر على عدد من محافظات مصر المختلفة، في تراجع مبيعات أسواق السيارات المستعملة، وشهد سوق السيارات بمدينة نصر أمس، حالة كبيرة من الغياب، سواء كان للزوار الراغبين في شراء سيارة مستعملة، أو التجار الذين يتوافدون على السوق أسبوعيا من المحافظات المختلفة، لبيع سياراتهم، كما تباينت أسعار السيارات والتي نرصدها في التقرير التالي، وظلت آلاف السيارات المتراصة على جانبي الطريق المؤدي إلى ساحة سوق السيارات المكدسة أيضًا، في موقعها وبداخلها احتمى أصحابها من الأمطار والرياح الشديدة.
الطقس السيئ يحبط التجار
«يعني مش كفاية علينا بتوع خليها تصدي وقلة البيع والشراء، لأ والمطر كمان» هذا ما جاء على لسان حمدي سعفان، أحد تجار سوق السيارات بمدينة نصر، مؤكدًا أن السوق ما زالت تمر بحالة الركود الضاربة منذ أشهر طويلة، حتى إن تراجعت حدتها نسبيا.
وأوضح سعفان لـ«التحرير»
الطقس السيئ يحبط التجار
«يعني مش كفاية علينا بتوع خليها تصدي وقلة البيع والشراء، لأ والمطر كمان» هذا ما جاء على لسان حمدي سعفان، أحد تجار سوق السيارات بمدينة نصر، مؤكدًا أن السوق ما زالت تمر بحالة الركود الضاربة منذ أشهر طويلة، حتى إن تراجعت حدتها نسبيا.
وأوضح سعفان لـ«التحرير» أن حصيلة يوم أمس «لم يشتر أحد»، ما جعل غالبية التجار يرحلون من السوق مبكرًا عقب أذان العصر، عائدين بسياراتهم خائبي الرجاء.
وفيما يخص أسعار السيارات، أشار الحاج حمدي سعفان أنها لم تختلف كثيرًا ولم تشهد تراجعًا يذكر، والزبائن كما هم «بتيجي تسأل وتمشي، ومبتجيش تاني، مش عارف مستنيين إيه».
تاجر: «الطقس ونقل الملكية.. ضربة قاصمة»
يرى الحاج رجب جمعة، أحد تجار السيارات المستعملة بسوق مدينة نصر، أن الارتباك عاد ليسيطر على السوق من جديد، ليس فقط بسبب سوء حالة الطقس، أو حملات المقاطعة الشعبية، إنما بسبب قانون إلزام مشتري السيارات بنقل ملكيتها خلال 3 أشهر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وهو الأمر الذي سيلحق أضرارا جسيمة بالتجار، حال عدم قدرتهم على بيع السيارة خلال الفترة المذكورة.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قد وافقت على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن توكيلات البيع.
وشملت التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على: «وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن».
الأسعار في العلالي.. والمقاطعة تسيطر
أسعار السيارة نيسان صني موديل 2010 تتراوح من 120 إلى 150 ألف جنيه، وتراوحت أسعار رينو لوجان موديل 2010– 2016 ما بين 100 إلى 250 ألف جنيه، والشقيقة اليابانية الأخرى ميتسوبيشي لانسر بداية من موديل 1990 حتى 2017 ما بين 50 ألفا حتى 240 ألفًا.
كما سجلت السيارة الكورية «هيونداي إلنترا» متوسط سعر من 83 إلى 325 ألف جنيه، وسجلت شقيقتها «فيرنا» متوسط سعر من 65 إلى 200 ألف جنيه، لموديلات أعوام 2004- 2017.
وسجلت أسعار السيارة شيفروليه أوبترا بداية من موديل 2008 حتى 2017 ما بين 70 إلى 175 ألف جنيه، وتراوحت أسعار السيارة الكورية «كيا سيراتو» بين 110 و250 ألف جنيه، لموديلات الأعوام 2005- 2016.
وتعانى سوق سيارات مدينة نصر طوال الأشهر الماضية من حالة ركود شديدة، وتحولت إلى سوق بلا رواد، وسيارات تبحث عن مشترٍ، لكن دون جدوى، حيث ممراتها التي كانت تكتظ بالزائرين، بات الخلاء هو عنوانها، بعد أن كانت قِبلة الراغبين في شراء سيارات مستعملة بأسعار مناسبة.
يذكر أن الحملة المقامة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحمل اسم «خليها تصدي» وتستهدف مقاطعة شراء السيارات الجديدة والمستعملة، قد تسببت في تهديد عرش تجار السيارات، فعقدت شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية اجتماعًا لمناقشة آليات مخاطبة مؤسسات الدولة لمواجهة حملة "خليها تصدي"، إلا أن الاجتماع شهد اشتباكات لفظية بين أعضاء الشعبة من التجار والوكلاء، بسبب حديث البعض عن إجراء تخفيضات في الأسعار، خاصة بعد تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فضلا عن اتهامات البعض بالتهرب الجمركي.