بسبب الأمطار والطقس.. سوق السيارت «لم يحضر أحد»

متغير سلبي جديد طرأ على سوق السيارات المستعملة، قبل أيام من نهاية العام الحالي، وهو سوء حالة الطقس، إضافة إلى حالة الركود الشديدة عقب رفع الجمارك عن السيارات الأوروبية

تحرير:كريم ربيع ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

الطقس السيئ يحبط أصحاب السيارات والتجار

تسببت حالة الطقس السيئ التي تسيطر على عدد من محافظات مصر المختلفة، في تراجع مبيعات أسواق السيارات المستعملة، وشهد سوق السيارات بمدينة نصر أمس، حالة كبيرة من الغياب، سواء كان للزوار الراغبين في شراء سيارة مستعملة، أو التجار الذين يتوافدون على السوق أسبوعيا من المحافظات المختلفة، لبيع سياراتهم، كما تباينت أسعار السيارات والتي نرصدها في التقرير التالي، وظلت آلاف السيارات المتراصة على جانبي الطريق المؤدي إلى ساحة سوق السيارات المكدسة أيضًا، في موقعها وبداخلها احتمى أصحابها من الأمطار والرياح الشديدة.

الطقس السيئ يحبط التجار «يعني مش كفاية علينا بتوع خليها تصدي وقلة البيع والشراء، لأ والمطر كمان» هذا ما جاء على لسان حمدي سعفان، أحد تجار سوق السيارات بمدينة نصر، مؤكدًا أن السوق ما زالت تمر بحالة الركود الضاربة منذ أشهر طويلة، حتى إن تراجعت حدتها نسبيا. وأوضح سعفان لـ«التحرير»