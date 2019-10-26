«Netflix» تُعلن عن بطل مسلسلها «ما وراء الطبيعة»

تحرير:التحرير ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م

أحمد أمين

نشرت الصفحة الرسمية لشركة Netflix في الشرق الأوسط، على موقع "فيسبوك"، أن بطل حلقات مسلسل "ما وراء الطبيعة" التي ستقوم بإنتاجه النجم أحمد أمين. وكشفت Netflix، أن الفنان أحمد أمين سيجسد دور دكتور رفعت اسماعيل، ومن المقرر أن يتم بدأ التصوير في شهر نوفمبر المقبل. جدير بالذكر أن "ماوراء الطبيعة" هي سلسلة روايات خيالية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، تدور حول ذكريات شخصية خيالية لطبيب أمراض دم مصري متقاعد اسمه "رفعت إسماعيل" عن سلسلة حوادث خارقة للطبيعة تعرض لها على مدار حياته.

وكانت منصة "Netflix" العالمية قد أعلنت نهاية شهر يونيو الماضي عن بدء إنتاج مسلسل مأخوذ عنها، بالتعاون مع المخرج عمرو سلامة، والمنتج محمد حفظي.وكان الفنان أحمد أمين، قد روى كيف قضى الأيام الماضية «في صمت تام»، بعدما نصحه الأطباء بذلك، نظرًا لتعرضه إلى إصابة في الحنجرة، قائلا: "أنا الحمد لله بقيت أحسن