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«Netflix» تُعلن عن بطل مسلسلها «ما وراء الطبيعة»

تحرير:التحرير ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٢ م
أحمد أمين
أحمد أمين
نشرت الصفحة الرسمية لشركة Netflix في الشرق الأوسط، على موقع "فيسبوك"، أن بطل حلقات مسلسل "ما وراء الطبيعة" التي ستقوم بإنتاجه النجم أحمد أمين. وكشفت Netflix، أن الفنان أحمد أمين سيجسد دور دكتور رفعت اسماعيل، ومن المقرر أن يتم بدأ التصوير في شهر نوفمبر المقبل. جدير بالذكر أن "ماوراء الطبيعة" هي سلسلة روايات خيالية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، تدور حول ذكريات شخصية خيالية لطبيب أمراض دم مصري متقاعد اسمه "رفعت إسماعيل" عن سلسلة حوادث خارقة للطبيعة تعرض لها على مدار حياته.
وكانت منصة "Netflix" العالمية قد أعلنت نهاية شهر يونيو الماضي عن بدء إنتاج مسلسل مأخوذ عنها، بالتعاون مع المخرج عمرو سلامة، والمنتج محمد حفظي.وكان الفنان أحمد أمين، قد روى كيف قضى الأيام الماضية «في صمت تام»، بعدما نصحه الأطباء بذلك، نظرًا لتعرضه إلى إصابة في الحنجرة، قائلا: "أنا الحمد لله بقيت أحسن
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دار-الاوبرا-المصرية

الأوبرا تحتفل بالعيد الـ60 لأوركسترا القاهرة السيمفوني

احتفالية فنية تقيمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بمناسبة اتمام أوركسترا القاهرة السيمفونى عامه الستين، وذلك فى الثامنة مساء الإثنين 28 أكتوبر، على المسرح الكبير ويقودها المايسترو أحمد الصعيدى ويشارك فيها كل من عازف البيانو ياسر مختار والمغنيين السوبرانو منى رفلة وداليا فاروق، الميتزو سوبرانو جولى فيظى، التينور عمرو مدحت وهشام الجندى، والباريتون رضا الوكيل مع كورال أكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينريا. ويتضمن البرنامج نخبة من الأعمال الكلاسيكية العالمية التى شكلت جزء من ريبرتوار الأوركسترا منها متتابعة بحيرة البجع لتشايكوفسكى، وفانتازيا كورالية لبيتهوفن، لكابريتشيو إسبانى لكورساكوف.
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هاني شاكر: «فرق كبير بين أوكا وأورتيجا وحمو بيكا»

طالب الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، الشباب بعدم الانسياق وراء الأغاني الهابطة التي تحمل كلمات خارجة، معقبًا: "اسمعوا مزيكا اللي أنتم عايزنها بس مش بالكلام ده". وقال "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن المصنفات الفنية لا تراقب هذه الأغاني لأنها تغني في الشوارع، مشددًا على أنه لا حفلات لـ "حمو بيكا "بعد اليوم.
هاني-شاكر

هاني شاكر: «حمو بيكا بلطجي ولا يصلح للغناء»

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنه حزين على المستوى الذي وصلنا إليه في التعامل مع بعضنا البعض، مضيفًا: "ينبغي أن نتحلى بالأدب والأخلاق". وأضاف شاكر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي نشأت الديهي على فضائية "تن"، أن الشئون القانونية بالنقابة قامت بتحرير محضر ضد حمو بيكا بعد تهديده لنقابة المهن الموسيقية لرفضها منحه ترخيص مزاولة المهنة، لافتًا إلى أن حمو بيكا أطلق هاشتاج يدعو خلاله الناس لإزالة نقابة الموسيقيين من على وجه الأرض، معقبًا: "احنا موجودين ولن نسمح بأي تطاول أو محاولة لتشوية الفن المصري".
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