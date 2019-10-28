تناول الجبن الفيتا.. صحي ويفيد جسمك كثيرا

يجب تجديد الكالسيوم باستمرار من خلال تناول الأطعمة الصحية كالجبن الفيتا، حيث يحتوي 30 جراما من الفيتا على 14% من الكمية اليومية الموصى بها من الكالسيوم
إذا كنت من الذين يعرفون جيدا مطبخ الشرق الأوسط، فأنت على دراية بجبن الفيتا ذي الملح الخفيف، كما أنه يعد من أكثر أنواع الأجبان صحةً، خاصة إذا كان مصنوعا من حليب الأغنام أو الماعز العضوي.
يحتوي الجبن الفيتا على البروتين والكالسيوم، بالإضافة إلى فيتامينات B المعقدة، والريبوفلافين وحامض البانتوثنيك، وفيتامين A، والحديد والفوسفور والزنك.
جبن الفيتا الحقيقي لا يصنع من حليب البقر، بل مصنوع بشكل أساسي من حليب الأغنام، إلا أنه يمكن أن يحتوي على ما يصل إلى 30% من حليب الماعز.
إذا كنت تحب الجبن الفيتا، فإنه يحمل العديد من الفوائد التي لا تعرفها، لذا تعرف على التفاصيل وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post".
1- الهضم
كثير من الأشخاص يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، وهذا يعني أنهم يجدون صعوبة في هضمه، فاللاكتوز عبارة عن سكر موجود في حليب البقر، ويحتوي حليب الأغنام والماعز الذي
إذا كنت تحب الجبن الفيتا، فإنه يحمل العديد من الفوائد التي لا تعرفها، لذا تعرف على التفاصيل وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post".
1- الهضم
كثير من الأشخاص يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، وهذا يعني أنهم يجدون صعوبة في هضمه، فاللاكتوز عبارة عن سكر موجود في حليب البقر، ويحتوي حليب الأغنام والماعز الذي يصنع منه الفيتا على نسبة لاكتوز أقل.
إذا كنت تواجه مشكلة في هضم الحليب البقري، فتأكد من قراءة الملصق الموجود على الجبن الفيتا جيدا، للتأكد من عدم خداعك قبل تناوله.
2- تحسين صحة الأعصاب والعظام
الهستيدين هو حمض أميني أساسي في الفيتا، ضروري لحماية الخلايا العصبية، وإنتاج خلايا الدم الحمراء، وحماية الأنسجة من الإشعاع وتلف المعادن الثقيلة.
يتم استقلابه في الناقلات العصبية إلى الهستامين وكارنوزين، التي تشارك في الاستجابة المناعية والهضم وبناء العضلات والدماغ والوظيفة الجنسية.
الهستيدين له خصائص مضادة للأكسدة وهو مضاد للالتهابات بطبيعته؛ لذا كان علاج الهستيدين لالتهاب المفاصل الروماتويدي والاضطرابات النفسية فعالا جدا، كما أن الكارنوزين يقلل من التعب العضلي ويحسن من وظيفة العضلات.
فيتامين B6 عبارة عن مجموعة تضم أكثر من مئة إنزيم، ويحتاج الهستيدين إلى فيتامين B6 لتركيب الهستامين والكارنوزين، نظرا لأن كليهما في جبن الفيتا، فهو مصدر كبير للمواد الغذائية.
3- غني بالبروتين
البروتين ضروري لإصلاح وبناء العضلات، كما أنه ضروري لتركيب الأعضاء والأنسجة ووظيفتها وتنظيمها، وتعمل البروتينات بأنواعها المختلفة كأجسام مضادة وإنزيمات وناقلات، لذا من المهم أن تحصل على كمية كافية ومتوازنة مع كل وجبة من البروتين.
بعض البروتينات الحيوانية لها تأثير مفيد إضافي يتمثل في تقليل خطر الإصابة بالنوع الـ2 من مرض السكري، حيث تستطيع تنظيم الجلوكوز.
توفر الدراسات دليلا على أن بروتينات الألبان لها تأثيرات أكثر فاعلية فى إفراز الأنسولين مقارنة بالبروتينات الحيوانية الأخرى التي يشيع استهلاكها.
بالإضافة إلى مكوناتها البروتينية، تحتوي منتجات الألبان على مصفوفة غذائية غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والأحماض الدهنية والسكريات ذات نسبة السكر المنخفضة.
4- الحفاظ على العظام
الكالسيوم ضروري لعظام وأسنان قوية، بالإضافة إلى أنه يلعب دورا مهما في نقل الأكسجين بين الخلايا وتخثر الدم والأداء العضلي، كما أنه عنصر غذائي أساسي، وهذا يعني أن الجسم لا يصنع غذاءً خاصا به، بل يجب الحصول عليه من الطعام.
نفقد الكالسيوم والمعادن الأخرى من خلال البول والبراز والعرق والأظافر والجلد؛ لذلك يجب تجديد الكالسيوم باستمرار من خلال تناول الأطعمة الصحية كالجبن الفيتا، حيث يحتوي 30 جراما من الفيتا على 14% من الكمية اليومية الموصى بها من الكالسيوم.
5- غني بفيتامين A
يعد فيتامين A أكثر من عنصر غذائي أساسي للرؤية، فهو ضروري للبشرة السليمة، ووظيفة المناعة، والتكاثر، والتواصل بين الخلايا.
يحتوي جبن الفيتا على جرعة لذيذة من هذا الفيتامين القابل للذوبان في الدهون، حيث تساعد الدهون الصحية في الفيتا على امتصاص فيتامين A.
على الرغم من أن الفيتا هو واحد من أكثر أنواع الجبن المغذية التي يمكنك تناولها، فإن الإفراط في تناوله لا يفيدك كثيرا، حيث إنه يحتوي على كمية من الصوديوم، وهذا الملح يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ونقص البوتاسيوم.