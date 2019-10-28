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تناول الجبن الفيتا.. صحي ويفيد جسمك كثيرا

يجب تجديد الكالسيوم باستمرار من خلال تناول الأطعمة الصحية كالجبن الفيتا، حيث يحتوي 30 جراما من الفيتا على 14% من الكمية اليومية الموصى بها من الكالسيوم
تحرير:فيروز ياسر ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الجبن الفيتا
الجبن الفيتا
إذا كنت من الذين يعرفون جيدا مطبخ الشرق الأوسط، فأنت على دراية بجبن الفيتا ذي الملح الخفيف، كما أنه يعد من أكثر أنواع الأجبان صحةً، خاصة إذا كان مصنوعا من حليب الأغنام أو الماعز العضوي. يحتوي الجبن الفيتا على البروتين والكالسيوم، بالإضافة إلى فيتامينات B المعقدة، والريبوفلافين وحامض البانتوثنيك، وفيتامين A، والحديد والفوسفور والزنك. جبن الفيتا الحقيقي لا يصنع من حليب البقر، بل مصنوع بشكل أساسي من حليب الأغنام، إلا أنه يمكن أن يحتوي على ما يصل إلى 30% من حليب الماعز.
إذا كنت تحب الجبن الفيتا، فإنه يحمل العديد من الفوائد التي لا تعرفها، لذا تعرف على التفاصيل وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post". 1- الهضم كثير من الأشخاص يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، وهذا يعني أنهم يجدون صعوبة في هضمه، فاللاكتوز عبارة عن سكر موجود في حليب البقر، ويحتوي حليب الأغنام والماعز الذي
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دراسة: تناول القهوة والشيكولاتة يحافظ على ذكائك

تختلف القدرات العقلية من شخص لآخر، ومعها يحدث اختلاف في القدرة على التحليل والتخطيط، وكل ذلك يشترك فيه المخ، فعند حدوث نقاش بين مجموعة من الأفراد، يكون لدى البعض ذكاء مختلف، وتجد آخرين متوسطي الذكاء. وعلى الرغم من أن الذكاء قد يكون موهبة موجودة في الإنسان، فإنه يمكن تنميته بالطرق المختلفة، فقد تكون ذكيا ولكن لا تدرك حجم ذكائك وما يمكنك أن تفعله به من أجل النجاح والوصول إلى الأهداف، وتنمية الذكاء لا تقتصر فقط على الطرق الاجتماعية، بل هناك محفزات أخرى طبيعية، كالأطعمة، يمكنها أن تقوم باللازم.
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الزنك معدن صديق للقلب.. تعرف على فوائده

توجد العديد من المعادن المهمة التي يحتاج إليها الجسم؛ فعلى سبيل المثال الكالسيوم يقوم بدور فعال في بناء صحي للعضلات، كما أن الحديد يعمل على نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، من أجل تحسين وظيفة العضلات، وزيادة مرونتها، بجانب القضاء على التعب والإرهاق المزمن. ومن أهم المعادن التي يحتاج إليها الجسم، ولكن لا نتحدث عنه كثيرًا "الزنك"، فهو يقوم بدور مهم في تقوية الجهاز المناعي، كما أنه يساعد في مكافحة السرطان، وله دور كبير في فقدان الوزن بشكل سريع. وذلك نقلًا عن "style craze".
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يعد الأرز الأسمر أو البسمتي من الأطباق الرئيسية في جميع البيوت العربية، كما أن بعض الدول الأوروبية تعتمد عليه بشكل كبير؛ وذلك لشهرته الكبيرة في فقدان الوزن، وبجانب ذلك، يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم، إضافةً إلى معدلات عالية من الألياف الغذائية، فضلا عن أنه يعمل على التقليل من السمنة، التي تنتج عنها أمراض عديدة، كما أنه يقلل من التوتر لدى النساء اللاتي يقمن بإرضاع أطفالهن؛ لذا يجب أن يكون جزءا أساسيا من كل وجبة، نقلًا عن "organic facts".
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