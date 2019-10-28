تناول الجبن الفيتا.. صحي ويفيد جسمك كثيرا

يجب تجديد الكالسيوم باستمرار من خلال تناول الأطعمة الصحية كالجبن الفيتا، حيث يحتوي 30 جراما من الفيتا على 14% من الكمية اليومية الموصى بها من الكالسيوم

تحرير:فيروز ياسر ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

الجبن الفيتا

إذا كنت من الذين يعرفون جيدا مطبخ الشرق الأوسط، فأنت على دراية بجبن الفيتا ذي الملح الخفيف، كما أنه يعد من أكثر أنواع الأجبان صحةً، خاصة إذا كان مصنوعا من حليب الأغنام أو الماعز العضوي. يحتوي الجبن الفيتا على البروتين والكالسيوم، بالإضافة إلى فيتامينات B المعقدة، والريبوفلافين وحامض البانتوثنيك، وفيتامين A، والحديد والفوسفور والزنك. جبن الفيتا الحقيقي لا يصنع من حليب البقر، بل مصنوع بشكل أساسي من حليب الأغنام، إلا أنه يمكن أن يحتوي على ما يصل إلى 30% من حليب الماعز.

إذا كنت تحب الجبن الفيتا، فإنه يحمل العديد من الفوائد التي لا تعرفها، لذا تعرف على التفاصيل وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post". 1- الهضم كثير من الأشخاص يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، وهذا يعني أنهم يجدون صعوبة في هضمه، فاللاكتوز عبارة عن سكر موجود في حليب البقر، ويحتوي حليب الأغنام والماعز الذي