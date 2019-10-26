جريمة

رحلة الشرطة لفرض سيطرتها على المحافظات في 7 أيام

أسبوع من الجهود المتواصلة لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على مختلف أنحاء البلاد وفقا لإستراتيجية الوزارة التي ترتكز على الردع العام وتحقيق الوجود الشرطي
٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٨ م
قوات الأمن
قوات الأمن
أسبوع الحسم هو شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
خلال الأسبوع المنقضي، وجه قطاع الأمن العام حملات تفتيشية مكبرة بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استهدفت بؤرا إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الإسماعيلية والشرقية، ضُبط خلالها 114 متهما. وكانت
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كلبش

جبروت امرأة.. شوهت زوجها بمادة كيميائية بسبب الغيرة

رويدا رويدا تسربت الشكوك إلى الزوجة، خلافاتها المتكررة مع زوجها دعمت ما يدور في عقلها الباطن، وسوس لها الشيطان أن شريك حياتها تربطه علاقة عاطفية بسيدة أخرى، وأنه بصدد الانفصال عنها للزواج بعشيقته، فاتخذت قرارا بالانتقام لكن بشكل مأساوي كاد يودي بحياة الزوج، لكن فريقا طبيا رفيع المستوى أنقذه وأبقاه على قيد الحياة على أثر إصابته بحروق من الدرجة الثالثة في أماكن متفرقة بالجسم، لتنتهي القصة بالزوج طريح الفراش يخضع للإسعافات الطبية اللازمة، والقبض على الزوجة بتهمة الشروع في قتله.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (3)

الداخلية تضرب بؤر الكيف في القليوبية

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملة مكبرة لضبط تجار المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية بالقليوبية، أسفرت عن ضبط عاطل مقيم بشبين القناطر بحوزته بندقية خرطوش، و150 جرام هيروين، وآخر مقيم ببندر شبين القناطر، سبق اتهامه في 5 قضايا "سرقة بالإكراه، شروع فى قتل، سلاح"، وبحوزته (بندقية آلية - 12 طلقة نارية من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول)، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، والسلاح لحماية تجارته غير المشروعة.
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دهاء ابنة العم وجهود الشرطة في اختطاف «طالب الغربية»

لم يجد تاجر سيارات سبيلا إلا اللجوء لجهاز الشرطة بعد فشله في العثور على نجله، فتوجه إلى مركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية، وأفاد أنه فى أثناء سير نجله (طالب- 17 سنة) بمنطقة سكنهما استدرجه مجهولون واصطحبوه داخل سيارة ميكروباص (لم يحدد رقمها) وهربوا، وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالغربية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص هم (طالب بكلية الصيدلة - صيادان - طالبة بمعهد اتصالات "ابنة عم المختطف"- سائق).
سرقة-هاتف-محمول

من القاهرة إلى شبرا.. رحلة حل لغز سرقة الهواتف

7 بلاغات سرقة هواتف محمولة من المواطنين وردت لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، شكلت لغزا محيرا أمام رجال البحث الجنائي، ليوجه مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى تنسيقا مع قطاع المساعدات الفنية والأمن العام تحت إشراف مساعد وزير الداخلية للقطاع اللواء علاء الدين سليم، تركزت جهوده على فحص أماكن ارتكاب تلك الوقائع، ومراجعة كاميرات المراقبة في هذه الأماكن، ومراجعة المفرج عنهم حديثا وأرباب السوابق المشهور عنهم ارتكاب هذه الوقائع.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (3)

الداخلية تضرب بؤر الكيف في القليوبية

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملة مكبرة لضبط تجار المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية بالقليوبية، أسفرت عن ضبط عاطل مقيم بشبين القناطر بحوزته بندقية خرطوش، و150 جرام هيروين، وآخر مقيم ببندر شبين القناطر، سبق اتهامه في 5 قضايا "سرقة بالإكراه، شروع فى قتل، سلاح"، وبحوزته (بندقية آلية - 12 طلقة نارية من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول)، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، والسلاح لحماية تجارته غير المشروعة.
مقتل-9-إرهابيين (3)

مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار بالسحر والجمال

مداهمات عدة، وموجهات مستمرة بين قوات الشرطة وعناصر إجرامية تتخذ منطقة السحر والجمال وكرا للاختباء بعيدا عن ملاحقات الأمن، ونقطة انطلاق ترويج المواد المخدرة والأسلحة عل عملائهم، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية التى تتخذ من منطقة السحر والجمال مكاناً لترويج المواد المخدرة، فقد تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن (الشرقية والإسماعيلية والقليوبية) والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة قوات الأمن وقوات الأمن المركزى لاستهداف تلك العناصر.
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من الجنوب للشمال.. كواليس أسبوع الحسم للداخلية (فيديو)

فرض السيطرة في شتى أنحاء البلاد شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقدمةً قصارى الجهد من خلال مداهمة البؤر الإجرامية، ومطاردة الخارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة الهاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
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تفاصيل أسبوع الحسم للداخلية في المحافظات

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
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