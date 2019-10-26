رحلة الشرطة لفرض سيطرتها على المحافظات في 7 أيام

أسبوع من الجهود المتواصلة لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على مختلف أنحاء البلاد وفقا لإستراتيجية الوزارة التي ترتكز على الردع العام وتحقيق الوجود الشرطي

٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٨ م

قوات الأمن

أسبوع الحسم هو شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.

خلال الأسبوع المنقضي، وجه قطاع الأمن العام حملات تفتيشية مكبرة بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استهدفت بؤرا إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الإسماعيلية والشرقية، ضُبط خلالها 114 متهما. وكانت

خلال الأسبوع المنقضي، وجه قطاع الأمن العام حملات تفتيشية مكبرة بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استهدفت بؤرا إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الإسماعيلية والشرقية، ضُبط خلالها 114 متهما.



وكانت أبرز النتائج لتلك المداهمات ضبط 37 قطعة سلاح ناري، وضبط 10 قطع سلاح أبيض، وضبط 33 قضية اتجار فى المواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو (4.6 كيلوجرام لنبات البانجو المخدر– 2.2 كيلوجرام لمخدر الحشيش– 316 جراما لمخدر الهيروين - 30 جرام إستروكس - 344 قرصا مخدرا) وتنفيذ 5431 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 1506 قضايا متنوعة.



في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط 679 قطعة سلاح ناري عبارة عن (جرينوف – 233 بندقية آلية – 50 طبنجة – 398 فردا محلى الصنع – 2959 طلقة مختلفة الأعيرة – 1637 قطعة سلاح أبيض)، و3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلها (6 مسدسات – 6 فرد محلية الصنع – 50 طلقة مختلفة الأعيرة، 4 خزائن – أدوات وأجزاء التصنيع).



بالانتقال إلى تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 454 ألفا و52 حكما قضائيا على النحو التالي: 1736 حكم جناية، 159 ألفا و142 حكم حبس، 232090 حكم غرامة و61084 حكم مخالفة والإيقاع بـ25 تشكيلا عصابيا ضمت 83 متهمًا، ارتكبوا 105 حوادث سرقة متنوعة.



وشملت الجهود ضبط 249 قضية أحداث، وإعادة 25 سيارة مُبلغا بسرقتها، وكشف غموض 46 حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، انتحال صفة، حريق عمد) تم ضبط مرتكبيها بإجمالي 91 متهما.



كما تم ضبط 264 ألفا و461 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها 38215 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و223 حالة قيادة تحت تأثير المخدر، و6388 موقفا عشوائيا. وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة.



وفي مجال الأمن الاقتصادي تم ضبط 7507 قضايا تموينية متنوعة جاءت على النحو التالي: ضبط 97 قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 2444 أسطوانة، وضبط 21 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 148572 لترا.



كما تم ضبط 7389 قضية في مجال الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة، ومخالفات المخابز، وحيازة السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بمضبوطات بلغت 2201 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 396 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمضبوطات وزنت 722 طنا، و140 قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت 44 طنا.



كما تم ضبط 71 ألفا و157 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 51.825.651 مليون جنيه فضلا عن ضبط 1276 قضية فى مجال الضرائب والرسوم، وبلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا 943 مليونا و890 ألفا و681 جنيها، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.



وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 923 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها 1027 متهما، و2714 قضية فى مجال الأمن السياحى (الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدى على أرض آثار، حيازة قطع أثرية) إضافة إلى 36 قضية تهريب و172 قضية متنوعة أبرزها (مخالفات مرورية، دخول الدائرة الجمركية، حيازة أسلحة وذخائر).



