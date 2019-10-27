لا تخف ولكن احذر.. تعرف على مولود العقرب أكثر

الثقة لا تكتسب بسهولة، وهذا الأمر ينطبق على العقرب، فهو شكاك بشكل مستمر، ولا يستطيع أن يثق بمن حوله في وقت قصير، بل قد يضع لهم اختبارات عديدة

تحرير:فيروز ياسر ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

برج العقرب

بدأت أعياد ميلاد برج العقرب بالأمطار والسحب الكثيفة والرعد في السماء، وفي الحقيقة هذا الأمر ليس غريبا نهائيا، فمواليد برج العقرب ليس كما يظهرون أول مرة، بل قد تحتاج إلى وقت طويل للدخول إلى عالم هذه الشخصية وفك الشفرات التي تظهر في كل مقابلة. العقرب مولود استثنائي، يظهر كالحمل الوديع، ولكن احذر فقد تكون لدغته القاضية عليك، ومثلما قالت الممثلة التونسية، هند صبري، في فيلم الفيلم الأزرق "لا تخافوا ولكن احذروا"، عليك أن تأخذ احتياطاتك وتعرف جيدا مواليد هذا البرج عن قرب.

1- ذكاؤه مخيف ولا تستطيع خداعه إذا كنت تعتقد نفسك ذكيا، فمولود برج العقرب أذكى منك، بل ماكر كالثعلب أيضا، ولهذا يجب أن تكون علاقتك معه واضحة، ولا تحاول المراوغة في أي موضوع مشترك بينكما، وإذا حاولت مرة ألا تكون صريحا، فلا تقلق سيكشفك سريعا ومعه الأدلة التي تخيفك. 2- مليء بالغموض والأسرار يظهر