لا تخف ولكن احذر.. تعرف على مولود العقرب أكثر

الثقة لا تكتسب بسهولة، وهذا الأمر ينطبق على العقرب، فهو شكاك بشكل مستمر، ولا يستطيع أن يثق بمن حوله في وقت قصير، بل قد يضع لهم اختبارات عديدة
بدأت أعياد ميلاد برج العقرب بالأمطار والسحب الكثيفة والرعد في السماء، وفي الحقيقة هذا الأمر ليس غريبا نهائيا، فمواليد برج العقرب ليس كما يظهرون أول مرة، بل قد تحتاج إلى وقت طويل للدخول إلى عالم هذه الشخصية وفك الشفرات التي تظهر في كل مقابلة.
العقرب مولود استثنائي، يظهر كالحمل الوديع، ولكن احذر فقد تكون لدغته القاضية عليك، ومثلما قالت الممثلة التونسية، هند صبري، في فيلم الفيلم الأزرق "لا تخافوا ولكن احذروا"، عليك أن تأخذ احتياطاتك وتعرف جيدا مواليد هذا البرج عن قرب.
1- ذكاؤه مخيف ولا تستطيع خداعه
إذا كنت تعتقد نفسك ذكيا، فمولود برج العقرب أذكى منك، بل ماكر كالثعلب أيضا، ولهذا يجب أن تكون علاقتك معه واضحة، ولا تحاول المراوغة في أي موضوع مشترك بينكما، وإذا حاولت مرة ألا تكون صريحا، فلا تقلق سيكشفك سريعا ومعه الأدلة التي تخيفك.
2- مليء بالغموض والأسرار
يظهر
1- ذكاؤه مخيف ولا تستطيع خداعه
إذا كنت تعتقد نفسك ذكيا، فمولود برج العقرب أذكى منك، بل ماكر كالثعلب أيضا، ولهذا يجب أن تكون علاقتك معه واضحة، ولا تحاول المراوغة في أي موضوع مشترك بينكما، وإذا حاولت مرة ألا تكون صريحا، فلا تقلق سيكشفك سريعا ومعه الأدلة التي تخيفك.
2- مليء بالغموض والأسرار
يظهر لك العقرب أول مرة وكأنه شخص يشبه الورقة البيضاء التي ليس مكتوبا فيها بالحبر السري، ولكن في الحقيقة هو عكس ذلك، فعند التقرب من العقرب، ستجده شخصا يحمل شفرات لا تعد ولا تحصى تحتاج إلى وقت طويل لفكها جميعها، كما أنه ليس من السهل الكشف عن جميع أسراره، حيث يحيطها جيدا ولا يحكيها أو للمقربين فقط.
3- ثقته بالآخرين محدودة
الثقة لا تكتسب بسهولة، وهذا الأمر ينطبق على العقرب، فهو شكاك بشكل مستمر، ولا يستطيع أن يثق بمن حوله في وقت قصير، بل قد يضع لهم اختبارات عديدة، وإذا نحجوا فيها من وجهة نظره، سيكونون محل ثقة.
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4- الوجه الآخر كالبركان
بالرغم من الهدوء الظاهر على ملامح العقرب في كثير من المواقف، ولكن مثل ما تحدثنا سابقا "احذر"، بل سيكون عليك أن تخاف إذا ظهر الوجه الآخر للعقرب، فعند غضبه وفي حالة استفزازه، خاصة إذا تعرض للخيانة أو وقع في مشكلة بفعل فاعل، سيصاب الشخص الآخر بلدغة العقرب المميتة.
5- قعدته حلوة
بالرغم من العيوب أو الصفات الحادة الموجودة بالعقرب، ولكن في الحقيقة هو شخص مليء بالحياة والشغف، يخلصك من مشاعرك السلبية، وينقل إليك شغفه اللا محدود، فإذا كنت مكتئبا، فصديقك العقرب يشعرك بأنك على قيد الحياة، بسبب اهتمامه بك وحرصه الشديد على تحسن مزاجك.
6- طموح ويعشق المنافسة
العقرب شخصية قوية، لديها من الطموح ما يجعله مصمما على تحقيقه، كما أنه يدخل في اي منافسة، ويواجه كل الأمور بشجاعة، وعندما يريد شيئا بشدة يقاتل حتى يحصل عيله.
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7- يشبه المغناطيس
على الرغم من أن العقرب ليس فضوليا جدا، ولكنه كالمغناطيس، ينجذب إليه الأشخاص ويفتحون قلبهم له، وهذا ليس أمرا مريبا، ففي الحقيقة هو كاتم للأسرار، ولأن لديه كاريزما أيضا، فغالبا ما يحب الآخرين التعرف عليه أكثر، لكنه لا يسمح بذلك بسهولة.
8- يحب الاستقلال
إذا كان شريكك من برج العقرب، فإن هذا سيكون جيدا حيث إنه مستقل بذاته، لديه شخصية قوية، يضع طريقا لحياته ويسير فيه، ولا يحب التحكمات، وإذا تعرض لذلك سيكون لديه رد فعل لا تتوقعه.
9- يكره الخيانة
إذا وثق العقرب في شخص ما، ثم تعرض للخيانة، فإن رد فعله مخيف، ولا يستطيع الآخر استعادة الثقة من جديد، بل سيقطع علاقاته معه أو يتعامل بحذر حد السطحية.
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10- دقيق وعميق
شخصية العقرب دقيقة للغاية، لديها قوة الملاحظة، ولهذا لا يفوته شيء، لذا لا تقلل من قدرة العقرب على معرفة الحقيقة.
إذا كنت تعرف مولودا من برج العقرب، فلا تعتقد أنه شخصية أصبحت واضحة لك، بل انظر جيدا لكل حركة وستكتشف كل يوم جديدا.