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لا تخف ولكن احذر.. تعرف على مولود العقرب أكثر

الثقة لا تكتسب بسهولة، وهذا الأمر ينطبق على العقرب، فهو شكاك بشكل مستمر، ولا يستطيع أن يثق بمن حوله في وقت قصير، بل قد يضع لهم اختبارات عديدة
تحرير:فيروز ياسر ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
برج العقرب
برج العقرب
بدأت أعياد ميلاد برج العقرب بالأمطار والسحب الكثيفة والرعد في السماء، وفي الحقيقة هذا الأمر ليس غريبا نهائيا، فمواليد برج العقرب ليس كما يظهرون أول مرة، بل قد تحتاج إلى وقت طويل للدخول إلى عالم هذه الشخصية وفك الشفرات التي تظهر في كل مقابلة. العقرب مولود استثنائي، يظهر كالحمل الوديع، ولكن احذر فقد تكون لدغته القاضية عليك، ومثلما قالت الممثلة التونسية، هند صبري، في فيلم الفيلم الأزرق "لا تخافوا ولكن احذروا"، عليك أن تأخذ احتياطاتك وتعرف جيدا مواليد هذا البرج عن قرب.
  1- ذكاؤه مخيف ولا تستطيع خداعه إذا كنت تعتقد نفسك ذكيا، فمولود برج العقرب أذكى منك، بل ماكر كالثعلب أيضا، ولهذا يجب أن تكون علاقتك معه واضحة، ولا تحاول المراوغة في أي موضوع مشترك بينكما، وإذا حاولت مرة ألا تكون صريحا، فلا تقلق سيكشفك سريعا ومعه الأدلة التي تخيفك.  2- مليء بالغموض والأسرار يظهر
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صديقك-العقرب

علاقة مجنونة وخالية من الملل.. أبراج تناسب الميزان

مواليد برج الميزان غالبا ما يحملون ملامح هادئة، ولديهم خطوات بطيئة وتصرفات غير متوقعة في كثير من الأحيان، وعند الجمع بين الميزان والحمل، فإنهما يخلقان تواصلا عميقا مثل المغناطيس تماما، فالحمل هو بداية الربيع والميزان بداية الخريف، ولأن الأبراج التي تحمل اختلافات غالبا ما تسير على ما يرام. إذا كنت تعتقد أنه عليك البحث عن شريك يشبهك كثيرا في الصفات والتصرفات، فإن آخرين يعتقدون أن البحث عن شريك معاكس في كل شيء يعني الاكتمال، دعنا نعرف شكل العلاقة بين الميزان والأبراج التي تناسبه وفقا لما ذكره موقع PairedLife.
برج-الميزان

«انتقامي».. الجانب المظلم من الميزان لا يسهل كشفه

الميزان مرِح وصاحب ملامح بريئة، بداخله شخصية أخرى لا تظهر من المرة الأولى، فتحتاج إلى مواقف متكررة وتعامل دائم وخبرة كبيرة من أجل معرفة الجانب الخفي لهذا البرج، وما عليك معرفته أو من الأفضل وضعه كقاعدة في حياتك أن الشخصيات الجميلة لديهم جانب مظلم، وهذا لا يعيبهم، فليس هناك شخص مثالي. من المعروف أن الميزان محب للحرية، فلا يقيده شيء ولا شخص، كما أنه يملك من الإبداع ما يجعله يضفي ألوانا مبهجة على حياة من حوله؛ ونظرا لأنه اجتماعى فهو دائمًا يفتح قلبه للجميع ويسمعهم كثيرا ويتقبل جميع التغيرات التي تحدث من وقت لآخر.
فتاة-برج-الميزان

دبلوماسي لكن سطحي.. تعرف على برج الميزان أكثر

انظر من حولك وراقب جيدا الأشخاص، وستعرف حقا صفات كل شخص من خلال تصرفاته وملامح وجه، ومواليد برج الميزان لطيفون للغاية، يحبون السلام النفسي ولا يبحثون عن المشكلات على الإطلاق، حيث يحتفلون بعيد ميلادهم بداية من 23 سبتمبر وحتى 23 أكتوبر. بالطبع لكل شخص عيوب ومميزات، ومن المهم معرفة أن مواليد الميزان لا تظهر عيوبهم على الفور، ولكن كل السمات الشخصية الجميلة تجذبك في الحال، وذلك لأن معاملتهم رقيقة وبالطبع قلبهم نقي، وإذا أردت إخراج أسوأ ما فيهم عليك القيام بعدة محاولات، ولكن كن متأكدا أن البرود يستفزهم كثيرا.
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