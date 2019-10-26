من القاهرة إلى شبرا.. رحلة حل لغز سرقة الهواتف

٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٣ م

سرقة هاتف - تعبيرية

7 بلاغات سرقة هواتف محمولة من المواطنين وردت لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، شكلت لغزا محيرا أمام رجال البحث الجنائي، ليوجه مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى تنسيقا مع قطاع المساعدات الفنية والأمن العام تحت إشراف مساعد وزير الداخلية للقطاع اللواء علاء الدين سليم، تركزت جهوده على فحص أماكن ارتكاب تلك الوقائع، ومراجعة كاميرات المراقبة في هذه الأماكن، ومراجعة المفرج عنهم حديثا وأرباب السوابق المشهور عنهم ارتكاب هذه الوقائع.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة قيام عاطلين وربة منزل، لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بالقاهرة، بتكوين تشكيل عصابي في ما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين فى الطرق العامة بأسلوب المغافلة. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال ترددهم