رياضة

كلوب: أرنولد خيالي ومشكلته العدوانية

تحرير:محمد جمال ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م
ألكسندر أرنولد
ألكسندر أرنولد
تغنى الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، بألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن للريدز، مشيرًا إلى أنه على الرغم من كونه لاعبا جيدا فإن مشكلته "العدوانية". وجاءت تصريحات كلوب عبر صحيفة "ميرور" الإنجليزية، حيث قال: "أرنولد لديه خليط من التعليم الشخصى وتعاليم كرة القدم والمهارات والتوجهات والعقلية، بالإضافة إلى أنه على رأس كل ذلك يملك شخصية قوية". وغاب أرنولد عن مباراة الليفر أمام جينك فى دورى أبطال أوروبا، الذى انتهى بفوز الريدز بأربعة أهداف لهدف، ومن الممكن أن يغيب عن مباراة ليفربول المقبلة.
وأكمل المدير الفنى الألمانى: "إنه لاعب خيالى، يظهر دائمًا فى أفضل صورة ولديه تفهّم كامل لوظيفته فى الملعب، وهى مهمة كبيرة أن تكون لاعبا فى صفوف ليفربول، لأنك وقتها تكون مسؤولا عن كل شيء إلى حد كبير، لذلك أرنولد يمتلك كل الأشياء الجيدة". وأوضح كلوب خلال تصريحاته: "أرنولد لاعب مثير للإعجاب، عندما رأيته
اقرأ المزيد
تركي آل شيخ

تركي آل الشيخ: كيف أعادي الأهلي وجماهيره؟

بعد ساعات من إعلانه عن استعداده لدعم النادي الأهلي، عاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومستشار الديوان الملكي السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، برسالة جديدة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "كيف أعادي جمهور الأهلي أو النادي الأهلي المصري؟! فأنا واحد منهم، ولكن ما حز في نفسي هو سباب البعض لوالدتي، والآن وقد اتضح للجميع كل شيء، أعلن بنية خالصة مسامحة الجميع والعودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان".
كهربا

كهربا يكشف حقيقة صورته مع حسام البدري

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق أفيس البرتغالي، والهارب من صفوف فريق نادي الزمالك نهاية الموسم الماضي، عن حقيقة نشره صورة له مرتديًا قميص الأهلي بصحبة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، حيث كتب كهربا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا علاقة لي بهذه الصفحة ولست مسؤولا عنها أو عن ما ينشر عليها، هذا الحساب الرسمي الوحيد الخاص بي على فيسبوك". كانت إحدى الصفحات قد نشرت صورة لكهربا مع البدري بعد أن أعلن الأخير عن ضم 6 محترفين لقائمة المنتخب، من بينهم كهربا، استعدادا لمواجهتي منتخبي كينيا وجزر القمر.
جروس (2)

في أولى مباريات جروس.. أهلي جدة يسقط أمام الحزم

سقط أهلى جدة فى فخ التعادل أمام نظيره الحزم بنتيجة هدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، فى الأسبوع الثامن من عمر الدورى السعودى، والتى أقيمت على ملعب نادى الحزم، وسجل لصالح الأهلى عبد الباسط هندى فى الدقيقة الـ70، بينما سجل لصالح الحزم كل من إبراهيما تانديا فى الدقيقة 50 ومنصور حمزى فى الدقيقة 87 من عمر المباراة، كما شهدت المباراة حالة طرد كانت من نصيب الحزم فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لصالح مورالها. وبهذا الفوز يحتل الحزم المركز السادس برصيد 13 نقطة، بينما يقع أهلى جدة فى المركز الرابع برصيد 14 نقطة.
اقرأ المزيد من الأخبار
يورجن كلوب

يورجن كلوب: لا أعرف ماذا غيرت في ليفربول منذ وصولي

أبدى يورجن كلوب، مدرب ليفربول، انبهاره بمستوى أليكس أوكسليد تشامبرلين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، للحديث عن مواجهة توتنهام هوتسبير. وتحدث كلوب عن موقف توتنهام، قائلا: "لا يمكنني الحكم، هذا هو حال كرة القدم، لكنهم لم ينسوا كيفية لعب كرة القدم، هذه مباراة بين فريقين جيدين للغاية، ولن ندخل المباراة بثقة، فهم من فرق القمة وعلينا احترامهم، يمكن لتوتنهام تقديم مباراة كبيرة، ولا يمكنني قول شيء عن موقف توتنهام، فبعد نهائي كييف، لم نفكر فى أننا لا يمكننا الفوز باللقب (دوري أبطال أوروبا)، فكرنا فقط في ضرورة المحاولة من جديد".
كلوب (2)

كلوب عن هدف مانشستر يونايتد: الـ«فار» أخطأ

علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على الهدف الذي سجله مانشستر يونايتد في شباك الريدز مساء اليوم الأحد، مشيرًا إلى أنه كان من خطأ واضح. وقال المدير الفنى الألمانى في تصريحات عقب المباراة: "يونايتد خاض المباراة بطريقة دفاعية قوية، لكننا كنا نستحق الحصول على نقطة تعادل على الأقل". وأوضح كلوب: "كنا جيدين جدًّا لدرجة أننا كنا نستحق أكثر من نقطة واحدة، منحنا مانسشتر فرصة اللعب بالطريقة التي يريدونها". وأكمل تصريحاته: "لم نتكيف مع ظروف المباراة بشكل جيد ولذلك شعرنا بأننا تحت ضغط لم نكن نريده، لاعبو يونايتد قدموا أداء رائعًا".
ليفربول ومانشستر يونايتد‎

لالانا: تعليمات كلوب منحتنا التعادل أمام يونايتد

أكد آدم لالانا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن العودة من ملعب "أولد ترافورد"، معقل مانشستر يونايتد، بنقطة بعدما كان فريقه خاسرًا تعد رائعة، جاء ذلك في تصريحات عقب نهاية المباراة، قائلا: "من الرائع العودة وعدم الخسارة، الحصول على نقطة من ملعب أولد ترافورد، أمر إيجابي للغاية لأننا لم نكن في أفضل حالنا.. تعليمات كلوب كانت واضحة، طلب مني التأثير في اللقاء، كان متبقيا 25 دقيقة على النهاية ولم نكن في أفضل مستوياتنا؛ لذلك كان عليه النظر لدكة البدلاء للتغيير".
يورجن كلوب

كلوب يكشف سبب استبعاد صلاح أمام مانشستر يونايتد

أكد يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي، أن الدولي المصري محمد صلاح، لم يكن في حالة تسمح له بالمشاركة أمام مانشستر يونايتد، خلال اللقاء الذي ينطلق في الخامسة والنصف مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعرضه للإصابة في مواجهة ليستر سيتي، فى الجولة الماضية من منافسات الدوري الإنجليزي، والتي حسمها الريدز لصالحه بهدفين مقابل هدف، موضحًا أنه قد يعود في مباراة دوري الأبطال أمام جينك.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]