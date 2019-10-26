كلوب: أرنولد خيالي ومشكلته العدوانية

تحرير:محمد جمال ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م

ألكسندر أرنولد

تغنى الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، بألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن للريدز، مشيرًا إلى أنه على الرغم من كونه لاعبا جيدا فإن مشكلته "العدوانية". وجاءت تصريحات كلوب عبر صحيفة "ميرور" الإنجليزية، حيث قال: "أرنولد لديه خليط من التعليم الشخصى وتعاليم كرة القدم والمهارات والتوجهات والعقلية، بالإضافة إلى أنه على رأس كل ذلك يملك شخصية قوية". وغاب أرنولد عن مباراة الليفر أمام جينك فى دورى أبطال أوروبا، الذى انتهى بفوز الريدز بأربعة أهداف لهدف، ومن الممكن أن يغيب عن مباراة ليفربول المقبلة.

وأكمل المدير الفنى الألمانى: "إنه لاعب خيالى، يظهر دائمًا فى أفضل صورة ولديه تفهّم كامل لوظيفته فى الملعب، وهى مهمة كبيرة أن تكون لاعبا فى صفوف ليفربول، لأنك وقتها تكون مسؤولا عن كل شيء إلى حد كبير، لذلك أرنولد يمتلك كل الأشياء الجيدة". وأوضح كلوب خلال تصريحاته: "أرنولد لاعب مثير للإعجاب، عندما رأيته