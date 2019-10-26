في غياب رونالدو.. اليوفي يتعثر أمام ليتشي بالكالتشيو

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٨ م

اليوفي

سقط يوفنتوس في فخ التعادل أمام ليتشي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيا دل ماري، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي للدرجة الأولى، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط سيطرة كبيرة من أبناء السيدة العجوز على الكرة، ولكن دون تهديد حقيقي على مرمى الحارس البرازيلي جابرييل. في الشوط الثاني، تقدم باولو ديبالا من ركلة جزاء في الدقيقة 50 بعد أن عاد الحكم لتقنية الـVAR رغم احتسابه مخالفة على حدود منطقة الجزاء، حاول ليتشي إدراك التعادل، ونجحوا في التسجيل في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، بعد أن لمست الكرة يد المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.

حاول ساري إيجاد حلولا وأجرى عدة تغييرات بدخول خوان كوادرادو بدلًا من دانيلو، ولكن التغيير الثاني كان اضطراريا بخروج ميراليم بيانيتش مصابًا ودخل بدلًا منه سامي خضيرة. حاول البيانكونيري في غياب رونالدو، خطف هدف تعزيز النتيجة، إلا أن الأمور تعقدت بإصابة هيجواين في الرأس بعد تدخل الحارس جابرييل عليه بقوة. ظل