رياضة

في غياب رونالدو.. اليوفي يتعثر أمام ليتشي بالكالتشيو

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٨ م
اليوفي
اليوفي
سقط يوفنتوس في فخ التعادل أمام ليتشي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيا دل ماري، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي للدرجة الأولى، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط سيطرة كبيرة من أبناء السيدة العجوز على الكرة، ولكن دون تهديد حقيقي على مرمى الحارس البرازيلي جابرييل. في الشوط الثاني، تقدم باولو ديبالا من ركلة جزاء في الدقيقة 50 بعد أن عاد الحكم لتقنية الـVAR رغم احتسابه مخالفة على حدود منطقة الجزاء، حاول ليتشي إدراك التعادل، ونجحوا في التسجيل في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، بعد أن لمست الكرة يد المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.
حاول ساري إيجاد حلولا وأجرى عدة تغييرات بدخول خوان كوادرادو بدلًا من دانيلو، ولكن التغيير الثاني كان اضطراريا بخروج ميراليم بيانيتش مصابًا ودخل بدلًا منه سامي خضيرة. حاول البيانكونيري في غياب رونالدو، خطف هدف تعزيز النتيجة، إلا أن الأمور تعقدت بإصابة هيجواين في الرأس بعد تدخل الحارس جابرييل عليه بقوة. ظل
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تركي آل شيخ

تركي آل الشيخ: كيف أعادي الأهلي وجماهيره؟

بعد ساعات من إعلانه عن استعداده لدعم النادي الأهلي، عاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومستشار الديوان الملكي السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، برسالة جديدة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "كيف أعادي جمهور الأهلي أو النادي الأهلي المصري؟! فأنا واحد منهم، ولكن ما حز في نفسي هو سباب البعض لوالدتي، والآن وقد اتضح للجميع كل شيء، أعلن بنية خالصة مسامحة الجميع والعودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان".
كهربا

كهربا يكشف حقيقة صورته مع حسام البدري

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق أفيس البرتغالي، والهارب من صفوف فريق نادي الزمالك نهاية الموسم الماضي، عن حقيقة نشره صورة له مرتديًا قميص الأهلي بصحبة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، حيث كتب كهربا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا علاقة لي بهذه الصفحة ولست مسؤولا عنها أو عن ما ينشر عليها، هذا الحساب الرسمي الوحيد الخاص بي على فيسبوك". كانت إحدى الصفحات قد نشرت صورة لكهربا مع البدري بعد أن أعلن الأخير عن ضم 6 محترفين لقائمة المنتخب، من بينهم كهربا، استعدادا لمواجهتي منتخبي كينيا وجزر القمر.
جروس (2)

في أولى مباريات جروس.. أهلي جدة يسقط أمام الحزم

سقط أهلى جدة فى فخ التعادل أمام نظيره الحزم بنتيجة هدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، فى الأسبوع الثامن من عمر الدورى السعودى، والتى أقيمت على ملعب نادى الحزم، وسجل لصالح الأهلى عبد الباسط هندى فى الدقيقة الـ70، بينما سجل لصالح الحزم كل من إبراهيما تانديا فى الدقيقة 50 ومنصور حمزى فى الدقيقة 87 من عمر المباراة، كما شهدت المباراة حالة طرد كانت من نصيب الحزم فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لصالح مورالها. وبهذا الفوز يحتل الحزم المركز السادس برصيد 13 نقطة، بينما يقع أهلى جدة فى المركز الرابع برصيد 14 نقطة.
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يوفنتوس

يوفنتوس في مهمة تعزيز الصدارة أمام ليتشي

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي (كالتشيو) لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يرحل يوفنتوس حامل اللقب ومتصدر جدول الترتيب برصيد 22 نقطة لمواجهة ليتشي صاحب المركز الـ17 برصيد 7 نقاط على ملعب فيا دل ماري في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتواجه الفريقان في 30 مباراة في الدوري الإيطالي من قبل، حقق خلالها يوفنتوس الفوز في 19 مباراة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجل اليوفي في تلك المباريات 60 هدفًا واهتزت شباكه بـ26 هدفًا.
رونالدو وساري

ساري يدرس استبعاد رونالدو من قائمة مباراة ليتشي

كشفت تقارير إيطالية عن تفكير ماوريسيو ساري المدير الفني لـفريق يوفنتوس الإيطالي إراحة الدولى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم السيدة العجوز، الأسبوع المقبل ضمن مباريات الدوري الإيطالي (الكالتشيو) . ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" فإن الدون قد يحصل على راحة أمام ليتشي في الأسبوع التاسع أو أمام جنوى في الجولة العاشرة والمقرر إقامتها منتصف الأسبوع المقبل . وجاء فى التقرير أن إراحة رونالدو في أحد المباراتين من أجل ضمان جاهزيته الفنية والبدنية قبل مواجهات قوية قبل التوقف الدولي الشهر المقبل.
رونالدو وساري

ساري: أفتخر بتدريب كريستيانو رونالدو

عبر المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الفترة الأخيرة رفقة الفريق ومنتخب بلاده، جاء ذلك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الإثنين، قبل مباراة لوكوموتيف موسكو، في بطولة دوري أبطال أوروبا،، قائلا: "مواجهة لوكوموتيف موسكو ستكون صعبة للغاية، هم يقدمون مستويات رائعة في الدوري المحلي، وبالتأكيد كل هدفهم تكرار ذلك خلال، في دوري الأبطال أوروبا من خلال مواجهتنا".
يوفنتوس‎

«يوفنتوس» يفوز على «بولونيا» ويؤكد على الصدارة

نجح فريق يوفنتوس في الفوز على نظيره بولونيا، بهدفين لهدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، في إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإيطالي (الكالتشيو)، إذ سجل هدفي المباراة، لصالح الفريق، السيدة العجوز، كل من: «كريستيانو رونالدو»، في الدقيقة 19، و«ميراليم بيانيتش»، في الدقيقة الـ45 بينما سجل بولونيا، «دانيلو لارانجييرا»، في الدقيقة 26. وبهذا الفوز يحتفظ البيانكونيري بصدارة جدول الكالتشيو برصيد 22 نقطة جمعها من 8 مباريات، فاز في سبع وتعادل في واحدة.
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