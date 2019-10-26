دهاء ابنة العم وجهود الشرطة في اختطاف «طالب الغربية»

٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣١ م

خطف - تعبيرية

لم يجد تاجر سيارات سبيلا إلا اللجوء لجهاز الشرطة بعد فشله في العثور على نجله، فتوجه إلى مركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية، وأفاد أنه فى أثناء سير نجله (طالب- 17 سنة) بمنطقة سكنهما استدرجه مجهولون واصطحبوه داخل سيارة ميكروباص (لم يحدد رقمها) وهربوا، وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالغربية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص هم (طالب بكلية الصيدلة - صيادان - طالبة بمعهد اتصالات "ابنة عم المختطف"- سائق).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وتحرير المختطف الذى كان مقيدا بالحبال ومعصوب العينين بشقة أحدهم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر. اتفق طالب الصيدلة مع طالبة الاتصالات على اقتياد المجنى عليه واختطافه بسيارة ملاكى القاهرة قيادة السائق، ومساومة أهله للحصول على مبالغ مالية فدية له، وأقرا بانصراف نيتيهما

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وتحرير المختطف الذى كان مقيدا بالحبال ومعصوب العينين بشقة أحدهم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.



اتفق طالب الصيدلة مع طالبة الاتصالات على اقتياد المجنى عليه واختطافه بسيارة ملاكى القاهرة قيادة السائق، ومساومة أهله للحصول على مبالغ مالية فدية له، وأقرا بانصراف نيتيهما لقتله، واستعانا بباقى المتهمين ليتمكنا من دخول القرية واقتياد المجنى عليه عنوة واحتجازه بشقة طالب الصيدلة، ثم الاتصال بعمه (مالك محل أدوات منزلية- مقيم بمدينة نصر) عبر هاتفه المحمول ومساومته على دفع مليون جنيه نظير إطلاق سراحه.



وأضاف المتهمان (طالب الصيدلة، طالبة الاتصالات) قيامهما بالتصرف بالبيع لهاتف المجنى عليه لأحد محلات الهواتف المحمولة، وضُبط طرف (عامل بالمحل)، وبسؤاله قدم مبايعة باسم المجنى عليه كبائع.



