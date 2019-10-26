الداخلية تضرب بؤر الكيف في القليوبية

٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ م

قوات الأمن

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملة مكبرة لضبط تجار المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية بالقليوبية، أسفرت عن ضبط عاطل مقيم بشبين القناطر بحوزته بندقية خرطوش، و150 جرام هيروين، وآخر مقيم ببندر شبين القناطر، سبق اتهامه في 5 قضايا "سرقة بالإكراه، شروع فى قتل، سلاح"، وبحوزته (بندقية آلية - 12 طلقة نارية من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول)، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، والسلاح لحماية تجارته غير المشروعة.

كما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة قليوب من ضبط عاطل سبق اتهامه في قضية مخدرات وسلاح، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى ذات القضية، وبحوزته (بندقية آلية - 10 طلقات خرطوش من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 80 جراما - مبلغ مالى - هاتف محمول)، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة البيع، والهاتف

كما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة قليوب من ضبط عاطل سبق اتهامه في قضية مخدرات وسلاح، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى ذات القضية، وبحوزته (بندقية آلية - 10 طلقات خرطوش من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 80 جراما - مبلغ مالى - هاتف محمول)، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، والسلاح النارى لحماية تجارته الآثمة.



وألقت قوات الشرطة القبض على عاطل بقليوب بحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع - طلقتان - 90 جرام حشيش - 198 قرصا مخدرا - 4 زجاجات تحتوى على سائل الترامادول المخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول).



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، واستخدام السلاح النارى لحماية تجارته.



