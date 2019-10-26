جريمة

الداخلية تضرب بؤر الكيف في القليوبية

٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ م
قوات الأمن
قوات الأمن
وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملة مكبرة لضبط تجار المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية بالقليوبية، أسفرت عن ضبط عاطل مقيم بشبين القناطر بحوزته بندقية خرطوش، و150 جرام هيروين، وآخر مقيم ببندر شبين القناطر، سبق اتهامه في 5 قضايا "سرقة بالإكراه، شروع فى قتل، سلاح"، وبحوزته (بندقية آلية - 12 طلقة نارية من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول)، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، والسلاح لحماية تجارته غير المشروعة.
كما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة قليوب من ضبط عاطل سبق اتهامه في قضية مخدرات وسلاح، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى ذات القضية، وبحوزته (بندقية آلية - 10 طلقات خرطوش من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 80 جراما - مبلغ مالى - هاتف محمول)، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة البيع، والهاتف
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جبروت امرأة.. شوهت زوجها بمادة كيميائية بسبب الغيرة

رويدا رويدا تسربت الشكوك إلى الزوجة، خلافاتها المتكررة مع زوجها دعمت ما يدور في عقلها الباطن، وسوس لها الشيطان أن شريك حياتها تربطه علاقة عاطفية بسيدة أخرى، وأنه بصدد الانفصال عنها للزواج بعشيقته، فاتخذت قرارا بالانتقام لكن بشكل مأساوي كاد يودي بحياة الزوج، لكن فريقا طبيا رفيع المستوى أنقذه وأبقاه على قيد الحياة على أثر إصابته بحروق من الدرجة الثالثة في أماكن متفرقة بالجسم، لتنتهي القصة بالزوج طريح الفراش يخضع للإسعافات الطبية اللازمة، والقبض على الزوجة بتهمة الشروع في قتله.
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دهاء ابنة العم وجهود الشرطة في اختطاف «طالب الغربية»

لم يجد تاجر سيارات سبيلا إلا اللجوء لجهاز الشرطة بعد فشله في العثور على نجله، فتوجه إلى مركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية، وأفاد أنه فى أثناء سير نجله (طالب- 17 سنة) بمنطقة سكنهما استدرجه مجهولون واصطحبوه داخل سيارة ميكروباص (لم يحدد رقمها) وهربوا، وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالغربية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص هم (طالب بكلية الصيدلة - صيادان - طالبة بمعهد اتصالات "ابنة عم المختطف"- سائق).
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من القاهرة إلى شبرا.. رحلة حل لغز سرقة الهواتف

7 بلاغات سرقة هواتف محمولة من المواطنين وردت لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، شكلت لغزا محيرا أمام رجال البحث الجنائي، ليوجه مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى تنسيقا مع قطاع المساعدات الفنية والأمن العام تحت إشراف مساعد وزير الداخلية للقطاع اللواء علاء الدين سليم، تركزت جهوده على فحص أماكن ارتكاب تلك الوقائع، ومراجعة كاميرات المراقبة في هذه الأماكن، ومراجعة المفرج عنهم حديثا وأرباب السوابق المشهور عنهم ارتكاب هذه الوقائع.
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رحلة الشرطة لفرض سيطرتها على المحافظات في 7 أيام

أسبوع الحسم هو شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
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رحلة الشرطة لفرض سيطرتها على المحافظات في 7 أيام

أسبوع الحسم هو شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
قوات-الشرطة (3)

الداخلية تضبط 157 قضية مخدرات و268 عنصرا إجراميا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملاتها الأمنية المكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لكبار مساعديه بتحقيق الوجود الشرطي الفعال، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 48 قطعة سلاح ناري و507 طلقات مختلفة الأعيرة و15 خزينة و230 قطعة سلاح أبيض بحوزة 44 متهما.
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من الجنوب للشمال.. كواليس أسبوع الحسم للداخلية (فيديو)

فرض السيطرة في شتى أنحاء البلاد شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقدمةً قصارى الجهد من خلال مداهمة البؤر الإجرامية، ومطاردة الخارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة الهاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
حملة-امنية

الشرطة تداهم بؤر الكيف والسلاح في الجيزة

استهدفت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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