رياضة

ليفاندوفسكي يواصل تحطيم الأرقام القياسية

تحرير:علي الزيني ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ م
ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
حقق الدولي البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، رقمًا قياسيا، بعدما أحرز هدفًا في شباك فريق يونيون برلين، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الألماني، ليصبح أول لاعب في تاريخ البوندسليجا يسجل في اللقاء التاسع على التوالي، وحافظ على سجله التهديفي المميز في الموسم الحالي، إذ سجل في 13 مباراة متتالية، في جميع المواجهات التي خاضها بقميص الفريق البافاري في الموسم الجاري.
وجاء هدف ليفاندوفسكي في الدقيقة 53، بعدما أطلق تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء. ويتصدر ليفاندوفسكي جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 13 هدفًا، بفارق 7 أهداف أمام تيمو فيرنر، مهاجم فريق لايبزج وأقرب ملاحقيه، ليصبح مبكرًا أقوى المرشحين للفوز بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية بالموسم
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تركي آل الشيخ: كيف أعادي الأهلي وجماهيره؟

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كهربا يكشف حقيقة صورته مع حسام البدري

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق أفيس البرتغالي، والهارب من صفوف فريق نادي الزمالك نهاية الموسم الماضي، عن حقيقة نشره صورة له مرتديًا قميص الأهلي بصحبة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، حيث كتب كهربا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا علاقة لي بهذه الصفحة ولست مسؤولا عنها أو عن ما ينشر عليها، هذا الحساب الرسمي الوحيد الخاص بي على فيسبوك". كانت إحدى الصفحات قد نشرت صورة لكهربا مع البدري بعد أن أعلن الأخير عن ضم 6 محترفين لقائمة المنتخب، من بينهم كهربا، استعدادا لمواجهتي منتخبي كينيا وجزر القمر.
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في أولى مباريات جروس.. أهلي جدة يسقط أمام الحزم

سقط أهلى جدة فى فخ التعادل أمام نظيره الحزم بنتيجة هدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، فى الأسبوع الثامن من عمر الدورى السعودى، والتى أقيمت على ملعب نادى الحزم، وسجل لصالح الأهلى عبد الباسط هندى فى الدقيقة الـ70، بينما سجل لصالح الحزم كل من إبراهيما تانديا فى الدقيقة 50 ومنصور حمزى فى الدقيقة 87 من عمر المباراة، كما شهدت المباراة حالة طرد كانت من نصيب الحزم فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لصالح مورالها. وبهذا الفوز يحتل الحزم المركز السادس برصيد 13 نقطة، بينما يقع أهلى جدة فى المركز الرابع برصيد 14 نقطة.
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بايرن ميونيخ‎

بيريسيتش يحذر بايرن من صعوبة مواجهة أولمبياكوس

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بايرن-ميونيخ‎

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يبدو أن متاعب الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونيخ، لن تتوقف، وذلك بعد إصابة مدافعه نيكلاس سولي بتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، وذلك بحسب ما ذكره موقع بايرن ميونيخ الإلكتروني عبر بيان رسمي، وأتت تلك الإصابة في تعادل العملاق البافاري بنتيجة 2-2 أمام أوجسبورج ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الألماني، وتأكد النادي من تعرض اللاعب لهذه الإصابة بعد الفحوصات التي أجراها تحت إشراف الطبيب هانز فيلهيلم مولر، وأكد بايرن ميونيخ أن سولي، صاحب الـ24 عامًا، سيخضع لعملية جراحية عاجلة، اليوم الأحد.
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لامبارد يرفض تغيير نظام دوري أبطال أوروبا

رفض مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد، فكرة تغيير الشكل الحالي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، معربًا عن رضاه عن النظام المتبع حاليا في المسابقة الأعرق على صعيد القارة العجوز، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر مستشاري الدوريات الأوروبية، الذي عقد أمس الخميس في العاصمة الإنجليزية لندن، وقال لامبارد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية، إنه كمدرب يعجبه النظام الحالي للبطولة، مشيرًا إلى رفضه التام لتغيير شكل البطولة الحالي، من خلال إضافة عدد أكبر من المباريات لكل فريق سيشارك فيها في المستقبل.
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الكشف عن تفاصيل فشل انضمام بواتينج إلى يوفنتوس

كان المدافع الألماني جيروم بواتينج لاعب بايرن ميونيخ، على مقربة من الانتقال إلى فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن تفشل الصفقة بين الطرفين. وتطرق موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إلى أسباب فشل الصفقة، معددًا الأسباب وهي أن يوفنتوس لم ينجح في الاستغناء عن مدافعه دانييلي روجاني خلال الميركاتو الصيفي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن يوفنتوس لم يكن مجنونًا بصفقة بواتينج، حيث إن اللاعب لم يكن على رأس قائمة أمنيات السيدة العجوز خلال الميركاتو.
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