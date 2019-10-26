ليفاندوفسكي يواصل تحطيم الأرقام القياسية

تحرير:علي الزيني ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ م

ليفاندوفسكي

حقق الدولي البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، رقمًا قياسيا، بعدما أحرز هدفًا في شباك فريق يونيون برلين، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الألماني، ليصبح أول لاعب في تاريخ البوندسليجا يسجل في اللقاء التاسع على التوالي، وحافظ على سجله التهديفي المميز في الموسم الحالي، إذ سجل في 13 مباراة متتالية، في جميع المواجهات التي خاضها بقميص الفريق البافاري في الموسم الجاري.

وجاء هدف ليفاندوفسكي في الدقيقة 53، بعدما أطلق تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء. ويتصدر ليفاندوفسكي جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 13 هدفًا، بفارق 7 أهداف أمام تيمو فيرنر، مهاجم فريق لايبزج وأقرب ملاحقيه، ليصبح مبكرًا أقوى المرشحين للفوز بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية بالموسم

وجاء هدف ليفاندوفسكي في الدقيقة 53، بعدما أطلق تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.



ويتصدر ليفاندوفسكي جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 13 هدفًا، بفارق 7 أهداف أمام تيمو فيرنر، مهاجم فريق لايبزج وأقرب ملاحقيه، ليصبح مبكرًا أقوى المرشحين للفوز بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية بالموسم الحالي.



وحقق فريق بايرن ميونيخ فوزًا ثمينًا على نظيره يونيون برلين بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الألماني.



ويحتل فريق بايرن ميونيخ صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة عن فرايبورج، ونقطتين عن بروسيا دورتموند الذي تعثر أمام شالكه في الديربي.