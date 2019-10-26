رئيس وزراء الجزائر الأسبق يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة

تحرير:وكالات ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ م

علي بن فليس رئيس وزارء الجزائر الأسبق

سلم علي بن فليس رئيس الحكومة الجزائري الأسبق، ورئيس حزب طلائع الحريات، اليوم السبت، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، إذ يعتبر بن فليس، من الأسماء الثقيلة المرشحة للظفر بمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المزمعة في 12 ديسمبر المقبل. يذكر أن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، قد قال في قت سابق، إن 145 مرشحا محتملا سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.

وأوضح محمد شرفي، أن هناك عددا من المرشحين المستقلين من بينهم رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، والرئيس الأسبق للحزب الوطني للتضامن والتنمية رابح بن شريف.ويلزم قانون نظام الانتخابات المرشحين للرئاسيات بتقديم 50 ألف توقيع تأييد على الأقل من ناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية، على أن تجمع من 25 ولاية