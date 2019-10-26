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رئيس وزراء الجزائر الأسبق يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة

تحرير:وكالات ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ م
علي بن فليس رئيس وزارء الجزائر الأسبق
علي بن فليس رئيس وزارء الجزائر الأسبق
سلم علي بن فليس رئيس الحكومة الجزائري الأسبق، ورئيس حزب طلائع الحريات، اليوم السبت، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، إذ يعتبر بن فليس، من الأسماء الثقيلة المرشحة للظفر بمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المزمعة في 12 ديسمبر المقبل. يذكر أن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، قد قال في قت سابق، إن 145 مرشحا محتملا سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
وأوضح محمد شرفي، أن هناك عددا من المرشحين المستقلين من بينهم رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، والرئيس الأسبق للحزب الوطني للتضامن والتنمية رابح بن شريف.ويلزم قانون نظام الانتخابات المرشحين للرئاسيات بتقديم 50 ألف توقيع تأييد على الأقل من ناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية، على أن تجمع من 25 ولاية
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مظاهرات العراق

متظاهرون عراقيون يحاصرون القنصلية الإيرانية بكربلاء

حاصر عددًا من المتظاهرين العراقيين مساء اليوم السبت، في مدينة كربلاء، القنصلية الإيرانية، مرددين هتافات مناهضة لطهران، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له. وفي 15 أكتوبر الماضي، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن تعديل قانون الانتخابات هو استحقاق وطني عاجل، وأن العراق مقبل على تحولات كبيرة وبحاجة إلى إصلاحات كثيرة تعيد الثقة بمنظومة الحكم في البلاد. وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية، أن صالح استقبل، ممثلين عن الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات وعددا من أساتذة الجامعات والإعلاميين والنشطاء وأصحاب الاختصاص والخبراء القانونيين.
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لا خير فيهم.. «الصدر» يدعو المسؤولين العراقيين للاستقالة

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، من سماهم «فاسدين» بأن يكفوا أيديهم عن المتظاهرين والشعب، إذا أرادوا عدم حدوث قتل وحرق، مطالبا إياهم بالاستقالة قبل أن يقالوا، متسائلًا في منشور له عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»: «إذا لم تكن المظاهرات برأي البعض حلا ولا الاعتصامات ولا الإضرابات حلا، فهل التمسك بالسلطة حل؟.. بينما لا قدرة لها على إنهاء معانات الشعب وتخليصه من الفاسدين وتوفير العيش الكريم له»، مطالبًا السلطة بالاستقالة إذا لم تستطع ترميم «ما أفسده سلفهم»، مضيفا أن لا خير فيهم ولا بسلفهم، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
قوات-الاحتلال-في فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل مواطنًا فلسطينيًا في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مواطنا فلسطينيا، واعتدت على المشاركين في مسيرة تضامنية مع المعتقلين المضربين عن الطعام، في سجون الاحتلال، وسط مدينة القدس المحتلة، إذ قال شهود عيان، إن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة بشارع صلاح الدين وسط القدس المحتلة، واطلقوا باتجاههم قنابل الصوت والغاز، واعتقلوا أحد الشبان بعد الاعتداء عليه بشكل وحشي.. وأوضح أمين سر حركة فتح في القدس شادي المطور، أن المسيرة تأتي تضامنا مع المعتقلين المضربين عن الطعام، لإيصال رسالة لهم بأن أبناء شعبهم يقفون إلى جانبهم ولن يتركوهم وحيدين.
احتجاجات لبنان

إصابة 5 جنود في اشتباكات لبنان.. والحريري يطالب بتحقيق فوري

أعلن الجيش اللبناني وقوع 5 إصابات في صفوف عناصره، جراء تعرضهم لرشق بالحجارة والرمي بالمفرقعات النارية، وذلك لدى تدخل قوة من الجيش لفض نزاع بين المتظاهرين من جهة وعدد من المواطنين من جهة أخرى، في منطقة البداوي بمدينة طرابلس شمالي البلاد، إذ أوضحت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني، في بيان اليوم السبت، أن الأحداث التي شهدتها منطقة البدواي اليوم، جاءت جراء اشتباك وقع بين مجموعة من المتظاهرين والمعتصمين الذين كانوا يقطعون الطريق، وعدد من المواطنين الذين حاولوا اجتياز الطريق بسياراتهم.
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مظاهرات-الجزائر (2)

حتى الآن.. 145 مرشحا محتملا للانتخابات الرئاسية في الجزائر

قال محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، إن 145 مرشحا محتملا سحبوا حتى اليوم الخميس، استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم، وأضاف في تصريحات اليوم، أنه من بين المرشحين المحتملين ممثلون عن أحزاب، مثل رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي، ورئيس حزب حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، والأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، ورئيس حزب التجمع علي زغدود وحزب الجزائر للرفاه مراد عروج.
احمد-قايد-صالح

صالح: تطبيق القانون على من يحاولون عرقلة الانتخابات

توعد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، الأشخاص الذين لا يحترمون قوانين الجمهورية بالعقاب، إذ قال صالح، إن الأشخاص الذين لا يحترمون قوانين الجمهورية سيلقون جزاءهم العادل، موضحًا أنه سيتم تطبيق القانون بكل الصرامة المطلوبة ضد كل من يحاول عرقلة المسار الانتخابي المصيري، مضيفًا أن هؤلاء يحاولون التشويش على وعي الشعب الجزائري واندفاعه بقوة وإصرار على المشاركة المكثفة بالرئاسيات، مشيرًا إلى أن هذه العصابة سلط عليها الشعب الجزائري الواعي والمخلص أقسى عقوبة، من خلال عزلها ونبذها.
نبيل -القروي

حملة «المرشح المسجون» بتونس تنفي انسحابه من الانتخابات

نفى المكتب الإعلامي لحملة المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي، صحة ما يتردد عن انسحابه من السباق الرئاسي، مؤكدا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، موضحًا في بيان اليوم الثلاثاء، أن القروي متمسك بحقه في خوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية «احتراما لإرادة الشعب والناخبين».. كان المرشح الرئاسي المسجون، نبيل القروي، قد قال في وقت سابق، إن حزبه «قلب تونس»، حل أولا في الانتخابات البرلمانية في تونس الأحد الماضي، دون أن يعطي تفاصيل عن كيفية الحصول على النتيجة.
احمد-قايد-صالح

الجيش الجزائري عن تزكية أحد المرشحين للرئاسة: لن ندعم أحدًا

نفى رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، مساء اليوم الأحد، أن تكون المؤسسة العسكرية قد زكت أيا من المرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، متهمًا في خطاب ألقاه خلال اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الثانية، ما أسماه بــ«العصابة وأذنابها بترويج تلك الإشاعات»، وفق ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية. ونقلت صحيفة «النهار» عن رئيس أركان الجيش الجزائري قوله: «إن إشاعة تزكية الجيش لأحد المترشحين تهدف للتشويش على هذا الاستحقاق الوطني الهام»، بحسب سكاي نيوز.
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