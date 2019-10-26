الشرطة العراقية تعتقل عددا من المتظاهرين في البصرة

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م

تظاهرات العراق

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار العراقية، اليوم السبت، بحرق منزل رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة، إذ ذكر المصدر لقناة السومرية نيوز، أن عددا من الأشخاص قاموا بحرق منزل رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار، موضحا أن قوات الأمن في البصرة اعتقلت عددا من المتظاهرين بالقرب من فلكة العروسة وسط محافظة البصرة، مشيرًا إلى أن قوات الأمن قامت بتفريق المتظاهرين قرب مبنى الحكومة المحلية، مضيفا أن قوة من الفرقة 19 التابعة لعمليات الفرات الأوسط بالديوانية وصلت إلى المحافظة للإشراف على الأمن.

يذكر أن عدد من المحافظات العراقية، قد شهدت أمس الجمعة، احتجاجات حاشدة، للمطالبة بالإصلاحات والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد.وفرضت الأجهزة الأمنية في محافظة ذي قار جنوب العراق أمس الجمعة، حظرا على التجوال اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء أمس وحتى إشعار آخر.وقال مصدر أمني، في تصريح خاص لقناة السومرية