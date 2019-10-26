جبروت امرأة.. شوهت زوجها بمادة كيميائية بسبب الغيرة

٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٨ م

ضبط متهمة - تعبيرية

رويدا رويدا تسربت الشكوك إلى الزوجة، خلافاتها المتكررة مع زوجها دعمت ما يدور في عقلها الباطن، وسوس لها الشيطان أن شريك حياتها تربطه علاقة عاطفية بسيدة أخرى، وأنه بصدد الانفصال عنها للزواج بعشيقته، فاتخذت قرارا بالانتقام لكن بشكل مأساوي كاد يودي بحياة الزوج، لكن فريقا طبيا رفيع المستوى أنقذه وأبقاه على قيد الحياة على أثر إصابته بحروق من الدرجة الثالثة في أماكن متفرقة بالجسم، لتنتهي القصة بالزوج طريح الفراش يخضع للإسعافات الطبية اللازمة، والقبض على الزوجة بتهمة الشروع في قتله.

تفاصيل تلك الواقعة سجلتها أوراق التحقيق لدى شرطة مارسيليا في فرنسا، الأربعاء الماضي، بعد تلقي بلاغ من المستشفى المركزي بوصول "ألبير. م"، 36 سنة، مصابا بحروق في الوجه والجسم من الدرجة الثالثة، نتيجة التعرض المباشر لمادة كيميائية شديدة الخطورة مكونة من حمض النتريك. انتقل رجال المباحث إلى المستشفى لسماع

تفاصيل تلك الواقعة سجلتها أوراق التحقيق لدى شرطة مارسيليا في فرنسا، الأربعاء الماضي، بعد تلقي بلاغ من المستشفى المركزي بوصول "ألبير. م"، 36 سنة، مصابا بحروق في الوجه والجسم من الدرجة الثالثة، نتيجة التعرض المباشر لمادة كيميائية شديدة الخطورة مكونة من حمض النتريك.



انتقل رجال المباحث إلى المستشفى لسماع أقوال المصاب، الذي أشار إلى أن زوجته "ماليه. غ."، 29 سنة، إخصائية كيميائية في شركة سبك معادن، سكبت مادة كاوية عليه في أثناء نومه انتقاما منه، بعد تكرار الشجار بينهما نتيجة ما سماه غيرتها المستمرة غير المبررة.



وألقت قوات الشرطة القبض على الزوجة، وعلّلت إقدامها على ارتكاب الواقعة باعتقادها أن زوجها بصدد الانفصال عنها والزواج بأخرى.



