السيسي يطالب بتطوير قدرات وكفاءة الأيدي العاملة المصرية

التخطيط: انخفاض معدل البطالة من 13.4%، وهو أعلى معدل لها عام 2013، ليصل إلى 12.4%.. معيط: ارتفاع عدد الفواتير التي تم تقديمها إلكترونيا من قبل الممولين لـ7 ملايين فاتورة

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٤ م

عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الذي عقده اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء بمواصلة بذل أقصى الجهد للبناء على ما تحقق من تطورات إيجابية في المؤشرات الاقتصادية، مشددا على أولوية الاستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة للمواطنين لا سيما الشباب، والتركيز على تحسين الإنتاجية وتطوير قدرات وكفاءة الأيدي العاملة المصرية، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والاتصالات والقطاعات التي تحقق مستويات مرتفعة من القيمة المضافة، وذلك في ضوء التنافسية العالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمتوقع أن تستمر في التزايد والحدة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول تطورات المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2018- 2019 وصل إلى 5.6% وهو أفضل معدل نمو اقتصادي يتحقق منذ 11 عاما، وذلك على الرغم من تباطؤ