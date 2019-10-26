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السيسي يطالب بتطوير قدرات وكفاءة الأيدي العاملة المصرية

التخطيط: انخفاض معدل البطالة من 13.4%، وهو أعلى معدل لها عام 2013، ليصل إلى 12.4%.. معيط: ارتفاع عدد الفواتير التي تم تقديمها إلكترونيا من قبل الممولين لـ7 ملايين فاتورة
تحرير:أ.ش.أ ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٤ م
عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الذي عقده اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء بمواصلة بذل أقصى الجهد للبناء على ما تحقق من تطورات إيجابية في المؤشرات الاقتصادية، مشددا على أولوية الاستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة للمواطنين لا سيما الشباب، والتركيز على تحسين الإنتاجية وتطوير قدرات وكفاءة الأيدي العاملة المصرية، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والاتصالات والقطاعات التي تحقق مستويات مرتفعة من القيمة المضافة، وذلك في ضوء التنافسية العالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمتوقع أن تستمر في التزايد والحدة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول تطورات المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2018- 2019 وصل إلى 5.6% وهو أفضل معدل نمو اقتصادي يتحقق منذ 11 عاما، وذلك على الرغم من تباطؤ
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سامح-شكرى (2)

الخارجية: يجب مساءلة الدول الداعمة للإرهاب

شدد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على أهمية مساءلة الدول التي تلعب دورا سلبيا في إطار التحريض على الإرهاب ودعمه، من خلال تمويل وتسهيل تحركات العناصر الإرهابية، وكذا إتاحة منابرها الإعلامية والسياسية لنشر الأيديولوجيات المتطرفة والإضرار بالمُجتمع الدولي ككل، جاء ذلك فى الكلمة التي ألقاها، اليوم السبت، خلال مشاركته على رأس وفد مصر فى اجتماعات مجموعة عمل استراتيجية الاتصال التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش التى عقدت بابوظبي.
مصطفى-مدبولي

إحالة جرائم التجمهر والبلطجة لمحاكم أمن الدولة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك حسبما نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، وتضمنت هذه الجرائم: التجمهر وتعطيل المواصلات والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة " البلطجة" والجرائم الخاصة بشئون التموين وجرائم الأسلحة والذخائر، وصدر القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية بدءا من الساعة الواحدة صباح غدا الأحد.
الاستعداد -لمواجهة -الأمطار -الغزيرة -بالمحافظات (10)

نائب يطالب بوضع حلول غير تقليدية لمواجهة الأمطار

وجه محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، في بيان له، اليوم السبت، انتقادات حادة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لعدم قدرتها على مواجهة الآثار السلبية للأمطار التى تعرضت القاهرة الكبرى وغرقت في "شبر ميه"، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في البرامج والسياسات والأساليب التي وضعتها الحكومة لمواجهة الآثار السلبية للأمطار والسيول، خاصة أن سكان القاهرة الكبرى عانوا أشد المعاناة بسبب الأمطار التي أحدثت شلالات داخل جميع ميادين وشوارع القاهرة الكبرى.
السيسي (5)

السيسي يعلن حالة الطوارئ 3 أشهر لمواجهة الإرهاب

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بداية من، غدا الأحد، وتضمن القرار أن تتولي القوات المسلحة بالتعاون مع هيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، تفاصيل القرار الذي حمل 555 لسنة 2019. من ناحية أخرى، صدق السيسي، على قانون بمنح وزير البترول ترخيصا للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية للاستكشاف وتنمية البترول.
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على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

البرلمان يعلن دعمه للرئيس في إدارة ملف سد النهضة

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الخلفية التاريخية للعلاقات المصرية الإثيوبية تشير إلى نموذج فريد من الروابط التي تجمع بين البلدين‏، فالعلاقات بينهما تعود إلى عهود مصر القديمة، والتي لم تكن سياسية فقط، بل كانت دينية وثقافية أيضا، مضيفًا في بيان رسمي ألقاه خلال الجلسة العامة: «ولقد ربطت مشيئة المولى - عز وجل- بين مصير الشعبين المصري والإثيوبي متجسدة في الطبيعة والجغرافيا، فكان نهر النيل العظيم؛ الذي حمل الخير والنماء منذ آلاف السنين لكل شعوب حوضه، وتجري مياهه دماءً في عروق المصريين والإثيوبيين».
وزارة-المالية

المالية: تطبيق الحد الأدنى للأجور الشهر المقبل

أكد محمد السبكي، رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن تفعيل القرار الخاص برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، سيبدأ اعتبارا من الشهر المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، للرد على استفسارات النواب عن تأخر صرف الحد الأدنى للأجور ببعض الجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام، إذ أرجع السبكي، سبب التأخير لأن مندوبي الوزارة ببعض الجهات «المراقبون الماليون» كان لديهم بعض الاستفسارات بشأن آلية تنفيذ القرار، ما عطل تفعيله وتنفيذه بالعديد من الجهات الحكومية.
وزارة-المالية

المالية تستعرض جهود إحكام السيطرة على المنافذ الجمركية

تلقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة بما يُسهم في منع أي محاولات للتهريب تؤثر سلبيًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه تم إحباط 5 آلاف و188 عملية تهريب، خلال الفترة من أول يوليو إلى نهاية أغسطس الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة مليارًا و419 مليون جنيه.
احمد -موسى

أحمد موسى: قضية المياه أمن قومي.. ونثق في مؤسسات الدولة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أرسل رسالة دعم لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص مشكلة مياه النيل، قائلا خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «المياه أمن قومي لمصر، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية، ولا أحد يزايد على الرئيس والدولة المصرية في هذا الأمر»، مضيفًا أن جلسة البرلمان غدًا ستشهد حضور كل من: رئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية سامح شكري، والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية لمناقشة قضية سد النهضة.
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