رياضة

النيران الصديقة تمنح برايتون الفوز على إيفرتون

تحرير:محمد جمال ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م
فريق برايتون
فريق برايتون
اقتنص برايتون فوزا صعبا من نظيره إيفرتون بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب فالمر، فى الأسبوع العاشر من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل أهداف المباراة لصالح التوفيز آدم وبستر (هدف فى مرماه) فى الدقيقة 20، ودومنيك كالفيرت ليوين فى الدقيقة الـ74 من عمر المباراة، ولصالح برايتون سجل باسكال جروس فى الدقيقة الـ15 ونبيا موباى من ضربة جزاء فى الدقيقة الـ80 ولوكاس دينييه (هدف فى مرماه) فى الدقيقة الـ94. وبهذا الفوز يحتل برايتون المركز الـ12، بينما يقع برايتون فى المركز الـ16.
وفى مباراة أخرى تعادل سلبيا واتفورد وبورنموث فى نفس الجولة من البريميرليج، يؤكد بها واتفورد تذيله جدول البريميرليج برصيد 5 نقاط، بينما يحتل بورنموث بهذه النقطة المركز الثامن برصيد 13 نقطة. كما نجح شيفلد يونايتد فى اقتناص تعادل صعب من مضيفه وست هام بنتيجة هدف لهدف فى المباراة التى جمعت بينهما فى نفس
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تركي آل الشيخ: كيف أعادي الأهلي وجماهيره؟

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كهربا يكشف حقيقة صورته مع حسام البدري

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق أفيس البرتغالي، والهارب من صفوف فريق نادي الزمالك نهاية الموسم الماضي، عن حقيقة نشره صورة له مرتديًا قميص الأهلي بصحبة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، حيث كتب كهربا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا علاقة لي بهذه الصفحة ولست مسؤولا عنها أو عن ما ينشر عليها، هذا الحساب الرسمي الوحيد الخاص بي على فيسبوك". كانت إحدى الصفحات قد نشرت صورة لكهربا مع البدري بعد أن أعلن الأخير عن ضم 6 محترفين لقائمة المنتخب، من بينهم كهربا، استعدادا لمواجهتي منتخبي كينيا وجزر القمر.
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في أولى مباريات جروس.. أهلي جدة يسقط أمام الحزم

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ايفرتون

إيفرتون يحصد 3 نقاط غالية بعد الفوز على وست هام

حقق فريق إيفرتون فوزًا ثمينًا على نظيره وست هام يونايتد بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ظهر اليوم السبت على ملعب "جوديسون بارك"، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". أحرز بيرنارد الهدف الأول في الدقيقة 17، وأضاف سيلجي سيجوردسون الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من المباراة، ليرتفع بذلك رصيد إيفرتون إلى 10 نقاط يصعد بهم للمركز الثاني عشر بجدول المسابقة، بينما تجمد رصيد وست هام عند 12 نقطة يحتل بها المركز الثامن.
بداية-رونى-مع-ايفرتون

روني يحتفل بمرور 17 عاما على هدفه الأول بالبريميرليج

يحتفل النجم الإنجليزي واين روني، اليوم السبت، بذكرى مرور 17 عامًا على تسجيل أول هدف له في مسيرته الاحترافية بالدوري الإنجليزي، وسجل روني يوم 19 أكتوبر من عام 2002 أول هدف له في البريميرليج في شباك أرسنال على ملعب جوديسون بارك، رفقة فريقه السابق إيفراون، وكان روني حينها أصغر لاعب يسجل في تاريخ المسابقة بعمر 16 عامًا، وخاض روني 491 مباراة في البريميرليج، بقميصي إيفرتون ومانشستر يونايتد، حيث سجل 208 أهداف وصنع 111، قبل أن يرحل في عام 2018 إلى ناديه الحالي دي سي يونايتد الأمريكي.
منتخب-إنجلترا‎

الاتحاد الإنجليزي يكشف عن غياب ديلف بسبب الإصابة

أعلن الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، اليوم الإثنين أن إصابة فابيان ديلف لاعب وسط إيفرتون ستضعه خارج التشكيلة الحالية للمنتخب الإنجليزي، وذلك خلال المباراتين القادمتين لمنتخب الأسود الثلاثة فى تصفيات بطولة أوروبا (اليورو) 2020. وأصيب ديلف فى عضلات الفخذ الخلفية خلال مباراة إيفرتون وبيرنلى والتى أقيمت أول أمس السبت ضمن لقاءات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج)، والتى انتهت بخسارة التوفيز بهدف مقابل لاشىء، ويتذيل التوفيز جدول البريمرليج فى المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط.
بيرنلي

بيرنلي يتخطى إيفرتون في البريميرليج

حقق فريق بيرنلي الإنجليزي الفوز على نظيره فريق إيفرتون بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" والتي استضافها ملعب فريق بيرنلي. سجل هدف فريق بيرنلي اللاعب جيف هيندريك في الدقيقة 72 من زمن أحداث المباراة، في الشوط الثاني حاول فريق إيفرتون تعديل النتيجة لكنه فشل في ذلك، كما تعرض لاعب التوفيز شيموس كولمان للبطاقة الحمراء في الدقيقة 56 من المباراة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة.
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