النيران الصديقة تمنح برايتون الفوز على إيفرتون

تحرير:محمد جمال ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م

فريق برايتون

اقتنص برايتون فوزا صعبا من نظيره إيفرتون بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب فالمر، فى الأسبوع العاشر من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل أهداف المباراة لصالح التوفيز آدم وبستر (هدف فى مرماه) فى الدقيقة 20، ودومنيك كالفيرت ليوين فى الدقيقة الـ74 من عمر المباراة، ولصالح برايتون سجل باسكال جروس فى الدقيقة الـ15 ونبيا موباى من ضربة جزاء فى الدقيقة الـ80 ولوكاس دينييه (هدف فى مرماه) فى الدقيقة الـ94. وبهذا الفوز يحتل برايتون المركز الـ12، بينما يقع برايتون فى المركز الـ16.

وفى مباراة أخرى تعادل سلبيا واتفورد وبورنموث فى نفس الجولة من البريميرليج، يؤكد بها واتفورد تذيله جدول البريميرليج برصيد 5 نقاط، بينما يحتل بورنموث بهذه النقطة المركز الثامن برصيد 13 نقطة. كما نجح شيفلد يونايتد فى اقتناص تعادل صعب من مضيفه وست هام بنتيجة هدف لهدف فى المباراة التى جمعت بينهما فى نفس