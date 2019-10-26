إصابة 5 جنود في اشتباكات لبنان.. والحريري يطالب بتحقيق فوري

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٥ م

احتجاجات لبنان

أعلن الجيش اللبناني وقوع 5 إصابات في صفوف عناصره، جراء تعرضهم لرشق بالحجارة والرمي بالمفرقعات النارية، وذلك لدى تدخل قوة من الجيش لفض نزاع بين المتظاهرين من جهة وعدد من المواطنين من جهة أخرى، في منطقة البداوي بمدينة طرابلس شمالي البلاد، إذ أوضحت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني، في بيان اليوم السبت، أن الأحداث التي شهدتها منطقة البدواي اليوم، جاءت جراء اشتباك وقع بين مجموعة من المتظاهرين والمعتصمين الذين كانوا يقطعون الطريق، وعدد من المواطنين الذين حاولوا اجتياز الطريق بسياراتهم.

وأشارت المديرية، إلى أن قوة من الجيش تدخلت لفض هذا الاشتباك بين المعتصمين والمواطنين، غير أنها تعرضت للرشق بالحجارة والرمي بالمفرقعات النارية، على نحو أدى إلى وقوع 5 إصابات في صفوف عناصرها. وذكر البيان، أن القوة قامت بإطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المواطنين، كما أنها اضطرت لاحقا بسبب تطور الاشتباك