جوارديولا يستبعد المنافسة على لقب البريميرليج

تحرير:محمد جمال ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م

بيب جوارديولا

علق بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على نتيجة مباراة فريقه اليوم السبت، مشيرًا إلى أن الستيزنز سيستبعد من المنافسة إذا استمر اللعب بنفس الطريقة التى لعبوا بها فى شوط المباراة الأول. وقال جوارديولا فى تصريحات عقب المباراة: "إذا استمر اللعب كما كنا فى الشوط الثانى، سننافس على الصدارة، لكن إذا استمر الأداء كما كان فى الشوط الأول فسنبتعد عن المنافسة على الدورى الإنجليزي، وسنكون بعيدين جدا عن قمة البريميرليج". وأوضح بيب خلال تصريحاته: "يجب أن نلعب لمدة الـ90 دقيقة، نحن لعبنا فقط 45 دقيقة".

وأكمل جوارديولا حديثه عن أداء الفريق فى الشوط الأول: "الشخص الوحيد الذى كان يقاتل على المباراة عندما تكون الكرة معه هو سترلينج، فى الشوط الثانى الفريق قلده حيث انتفض الجميع وقدموا مستوى جيدا". وتغلب مانشستر سيتي على ضيفه أستون فيلا بثلاثية نظيفة، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد

وأكمل جوارديولا حديثه عن أداء الفريق فى الشوط الأول: "الشخص الوحيد الذى كان يقاتل على المباراة عندما تكون الكرة معه هو سترلينج، فى الشوط الثانى الفريق قلده حيث انتفض الجميع وقدموا مستوى جيدا".



وتغلب مانشستر سيتي على ضيفه أستون فيلا بثلاثية نظيفة، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020.



وبتلك النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 22 نقطة، ويرتقي من جديد إلى المركز الثاني الذي خطفه ليستر سيتي، أمس الجمعة، بعد فوز الثعالب الكاسح على ساوثهامبتون بنتيجة 9-0.



وتجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 11، ليوجد في المركز الـ13 مؤقتا، فى انتظار ما ستسفر عنه نتائج باقي مباريات الجولة.