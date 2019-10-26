رياضة

جوارديولا يستبعد المنافسة على لقب البريميرليج

تحرير:محمد جمال ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
علق بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على نتيجة مباراة فريقه اليوم السبت، مشيرًا إلى أن الستيزنز سيستبعد من المنافسة إذا استمر اللعب بنفس الطريقة التى لعبوا بها فى شوط المباراة الأول. وقال جوارديولا فى تصريحات عقب المباراة: "إذا استمر اللعب كما كنا فى الشوط الثانى، سننافس على الصدارة، لكن إذا استمر الأداء كما كان فى الشوط الأول فسنبتعد عن المنافسة على الدورى الإنجليزي، وسنكون بعيدين جدا عن قمة البريميرليج". وأوضح بيب خلال تصريحاته: "يجب أن نلعب لمدة الـ90 دقيقة، نحن لعبنا فقط 45 دقيقة".
وأكمل جوارديولا حديثه عن أداء الفريق فى الشوط الأول: "الشخص الوحيد الذى كان يقاتل على المباراة عندما تكون الكرة معه هو سترلينج، فى الشوط الثانى الفريق قلده حيث انتفض الجميع وقدموا مستوى جيدا". وتغلب مانشستر سيتي على ضيفه أستون فيلا بثلاثية نظيفة، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد
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مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يضرب أستون فيلا بثلاثية

تغلب مانشستر سيتي على ضيفه أستون فيلا بثلاثية نظيفة، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وهيمن السيتي على أحداث المباراة تمامًا وتسابق نجومه على إهدار الفرص واحدة تلو الأخرى، حتى تمكن رحيم سترلينج من إنهاء نتيجة التعادل السلبي الذي حسم شوط المباراة الأول، بافتتاح التسجيل مباشرة في الدقيقة 46 من شوط المباراة الثاني، ليمنح الراحة لجماهير السيتي ومدربه بيب جوارديولا.
تريزيجيه‎

تريزيجيه أساسيا أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن تشكيل مانشستر سيتي الذي يستعد لمواجهة أستون فيلا اليوم السبت، في المباراة التي ستقام في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بينما يوجد أستون فيلا في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، سبق أن تواجه الفريقان في عصر البريمرليج في 38 مباراة سابقة، حقق خلالها مانشستر سيتي الانتصار في 22 لقاء مقابل 7 انتصارات لآستون فيلا وانتهت 9 مواجهات بالتعادل.
مانشستر سيتي

السيتي يبحث عن التدارك أمام أستون فيلا

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل ماشستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 19 نقطة، نظيره أستون فيلا الـ12 برصيد 11 نقطة، على ملعب الاتحاد في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، وسبق وأن تواجه الفريقان في عصر البريمرليج في 38 مباراة سابقة، حقق خلالها مانشستر سيتي الانتصار في 22 لقاء مقابل 7 انتصارات لأستون فيلا وانتهت 9 مواجهات بالتعادل، وفي تلك المباريات سجل لاعبو السيتي 72 هدفًا واهتزت شباكهم بـ35 هدفًا، ويسعى السيتي لتعويض خسارته الأخيرة على ملعبه أمام وولفرهامبتون.
مانشستر-سيتي

جوارديولا يقرر تجديد عقد فيرناندينيو

قرر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الحفاظ على خدمات نجمه البرازيلي فيرناندينيو إلى نهاية الموسم المقبل، وينتهي عقده الصيف المقبل، إلا أن جوارديولا يرغب في تمديده لعام إضافي، من أجل سد الفجوة التي ظهرت داخل وخارج الملعب هذا الموسم لحامل لقب البريميرليج، بسبب رحيل قائد الفريق السابق فينسنت كومباني. وكان فرناندينيو قد أجبر مؤخرًا على اللعب في قلب الدفاع لسد العجز في ذلك المركز؛ بسبب إصابة أكثر من لاعب في الخط الخلفي للسيتي.
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