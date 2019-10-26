وست بروميتش يتعادل مع تشارلتون في غياب حجازي

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٢ م

وست بروميتش

تعادل فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، الذي يحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي، مع نظيره تشارلتون أثليتك بهدفين لكل منهما، في الجولة الـ14 لدوري القسم الثاني الإنجليزي، ولم يشارك حجازي فى المباراة وظهر على مقاعد البدلاء، حيث فضل الكرواتي سلافين بيليتش، مدرب وست بروميتش، الاعتماد على النيجيري سيمي أجايي، والإنجليزي كايل بارتلي في خط الدفاع. وعانى حجازي من إصابة في الكاحل مطلع الموسم، خضع على أثرها لجراحة أبعدته عن الأسابيع الأولى، قبل أن يشارك بديلا لدقيقة واحدة أمام ميدلسبره في الجولة 12.

وتقدم ماتيو فيليبس لوست بروم في الدقيقة العاشرة، قبل أن يتعادل ماكاولي بون في الدقيقة 60 لتشارلتون. وست بروم تلقى ضربة قوية في الدقيقة 65 بطرده ظهيره الأيسر ناثان فيرجسون، لكنه نجح في تعزيز النتيجة عن طريق هال روبسون كانو في الدقيقة 81، لكن نجح جوش كولن في إدراك هدف التعادل للضيوف في الوقت المحتسب

وتقدم ماتيو فيليبس لوست بروم في الدقيقة العاشرة، قبل أن يتعادل ماكاولي بون في الدقيقة 60 لتشارلتون.



وست بروم تلقى ضربة قوية في الدقيقة 65 بطرده ظهيره الأيسر ناثان فيرجسون، لكنه نجح في تعزيز النتيجة عن طريق هال روبسون كانو في الدقيقة 81، لكن نجح جوش كولن في إدراك هدف التعادل للضيوف في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



بهذه النتيجة يرتفع رصيد وست بروم إلى 27 نقطة ويحافظ على صدارته للمسابقة، ويرفع تشارلتون رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن.



ويوجد حجازي ضمن قائمة المحترفين الستة التي أعلنها حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، للانضمام إلى معسكر نوفمبر المقبل لخوض مباراتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية أمام كينيا وجزر القمر.