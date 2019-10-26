«كاف» يحدد موعد مواجهات الزمالك بدوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٩ م

الزمالك وجينيراسيون

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعد مواجهات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في أول ثلاث جولات من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، إذ يلتقي الفارس الأبيض مع مازيمبي الكونغولي في أول جولة خارج الديار يوم 30 نوفمبر، في الثالثة عصرا، بينما يواجهه بريميرو دي أجوستو الأنجولي بالقاهرة، في السابع من شهر ديسمبر، في التاسعة مساءً، وستكون المواجهة الثالثة أمام زيسكو الزامبي في الثامن والعشرين من شهر ديسمبر، الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتأهل فريق الزمالك إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الفوز على نظيره جينيراسيون فوت السنغالي بهدف نظيف، في مواجهة الإياب، التي أقيمت يوم الخميس الماضي، بعد الخسارة ذهابًا بهدفين لهدف، مستفيدًا بقاعدة الهدف خارج الأرض. وشهدت مواجهة الزمالك وجينيراسيون أزمة كبيرة، حيث رفض

وتأهل فريق الزمالك إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الفوز على نظيره جينيراسيون فوت السنغالي بهدف نظيف، في مواجهة الإياب، التي أقيمت يوم الخميس الماضي، بعد الخسارة ذهابًا بهدفين لهدف، مستفيدًا بقاعدة الهدف خارج الأرض.



وشهدت مواجهة الزمالك وجينيراسيون أزمة كبيرة، حيث رفض الفريق السنغالي خوض اللقاء في ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية الشهر الماضي، مفضلا خوضها على ملعب "بتروسبورت"، قبل أن يقرر كاف إعادتها يوم الخميس الماضي على ملعب السلام بالقاهرة.



وقرر المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الزمالك، إراحة لاعبي الفريق لمدة ستة أيام، عقب التأهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.