رياضة

«كاف» يحدد موعد مواجهات الزمالك بدوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٩ م
الزمالك وجينيراسيون
الزمالك وجينيراسيون
حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعد مواجهات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في أول ثلاث جولات من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، إذ يلتقي الفارس الأبيض مع مازيمبي الكونغولي في أول جولة خارج الديار يوم 30 نوفمبر، في الثالثة عصرا، بينما يواجهه بريميرو دي أجوستو الأنجولي بالقاهرة، في السابع من شهر ديسمبر، في التاسعة مساءً، وستكون المواجهة الثالثة أمام زيسكو الزامبي في الثامن والعشرين من شهر ديسمبر، الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.
وتأهل فريق الزمالك إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الفوز على نظيره جينيراسيون فوت السنغالي بهدف نظيف، في مواجهة الإياب، التي أقيمت يوم الخميس الماضي، بعد الخسارة ذهابًا بهدفين لهدف، مستفيدًا بقاعدة الهدف خارج الأرض.  وشهدت مواجهة الزمالك وجينيراسيون أزمة كبيرة، حيث رفض
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تركي آل شيخ

تركي آل الشيخ: كيف أعادي الأهلي وجماهيره؟

بعد ساعات من إعلانه عن استعداده لدعم النادي الأهلي، عاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومستشار الديوان الملكي السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، برسالة جديدة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "كيف أعادي جمهور الأهلي أو النادي الأهلي المصري؟! فأنا واحد منهم، ولكن ما حز في نفسي هو سباب البعض لوالدتي، والآن وقد اتضح للجميع كل شيء، أعلن بنية خالصة مسامحة الجميع والعودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان".
كهربا

كهربا يكشف حقيقة صورته مع حسام البدري

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق أفيس البرتغالي، والهارب من صفوف فريق نادي الزمالك نهاية الموسم الماضي، عن حقيقة نشره صورة له مرتديًا قميص الأهلي بصحبة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، حيث كتب كهربا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا علاقة لي بهذه الصفحة ولست مسؤولا عنها أو عن ما ينشر عليها، هذا الحساب الرسمي الوحيد الخاص بي على فيسبوك". كانت إحدى الصفحات قد نشرت صورة لكهربا مع البدري بعد أن أعلن الأخير عن ضم 6 محترفين لقائمة المنتخب، من بينهم كهربا، استعدادا لمواجهتي منتخبي كينيا وجزر القمر.
جروس (2)

في أولى مباريات جروس.. أهلي جدة يسقط أمام الحزم

سقط أهلى جدة فى فخ التعادل أمام نظيره الحزم بنتيجة هدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، فى الأسبوع الثامن من عمر الدورى السعودى، والتى أقيمت على ملعب نادى الحزم، وسجل لصالح الأهلى عبد الباسط هندى فى الدقيقة الـ70، بينما سجل لصالح الحزم كل من إبراهيما تانديا فى الدقيقة 50 ومنصور حمزى فى الدقيقة 87 من عمر المباراة، كما شهدت المباراة حالة طرد كانت من نصيب الحزم فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لصالح مورالها. وبهذا الفوز يحتل الحزم المركز السادس برصيد 13 نقطة، بينما يقع أهلى جدة فى المركز الرابع برصيد 14 نقطة.
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الإنتاج-الحربي ‎

الإنتاج الحربي يتقدم بمذكرة ضد الحكام

أكد خالد مهدي مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، أن ناديه يجهز مذكرة للتصعيد ضد حكام مباريات الفريق في بطولة الدوري الممتاز، جاء ذلك في تصريحات إذاعية، عبر إذاعة الشباب والرياضة، قائلا: "نجهز مذكرة حاليًّا لتقديمها لاتحاد الكرة، غدًا الثلاثاء بسبب الظلم الذي نجده في كل مباراة، خلال مواجهة بيراميدز تغاضى الحكم عن ركلة جزاء صحيحة لبازوكا في الشوط الأول، بالتأكيد الخطأ التحكيمي وارد، ولكن من غير الوارد ألا تحتسب لنا ركلة جزاء واضحة في مباراة المقاولون لترتد نفس الهجمة بهدف في مرمانا".
الاهلي-الجونة (3)

الجونة عن مواجهة الأهلي: ملتزمون بقرار اتحاد الكرة

كشف نادر شوقي رئيس مجلس إدارة الشركة التي تدير شركة الجونة لكرة القدم، عن تلقي خطاب رسمي من اتحاد الكرة، برفض تأجيل مباراة فريقه أمام نظيره الأهلي، وإقامتها في موعدها، والمقرر له يوم الأربعاء المقبل في الخامسة مساءً على ملعب الجونة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، وتحدث نادر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، قائلا: "تلقينا خطابا من اتحاد الكرة برفض تأجيل مباراة الأهلي، وبالنسبة لنا أغلقنا الحديث في أي أمور غير ذلك، نحن ملتزمون بتنفيذ قرار اتحاد الكرة".
الجونة والمقاصة

التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة ونادي مصر

حسم التعادل السلبي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة ونظيره فريق نادي إف سي مصر، في المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر، بالخسارة أمام الإسماعيلي في الجولة الأولى بهدف نظيف، والخسارة بنفس النتيجة أمام الاتحاد السكندري، والفوز على المقاصة في الجولة الماضية بهدف دون رد، في رفع فريق مصر رصيده إلى ثلاث نقاط، في المركز الرابع عشر.
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

الأهلي: لن نخوض أي مباراة قبل مواجهة الزمالك

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بيانًا رسميًا، يؤكد فيه على احترامه الكامل للرؤية الأمنية الخاصة بمباراة القمة والتي كانت وراء تأجيلها، حسبما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم. ورفض المجلس في ذات البيان وبشكل قاطع استغلال هذا التأجيل لعودة العشوائية للمسابقات الكروية، وأعلن رفضه خوض أية مباراة في بطولة الدوري قبل أن يلعب الأهلي مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل المشاركات المحلية والأفريقية.
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