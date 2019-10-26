رياضة

الغموض يحيط بملعب مباراة الأهلي والنجم الساحلي

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٢ م
الأهلي والنجم الساحلي
الأهلي والنجم الساحلي
تسود حالة من الغموض حول الملعب الذي سيستضيف مباراة النجم الساحلي التونسي ونظيره النادي الأهلي، والمقرر إقامتها يوم 29 من نوفمبر المقبل، ضمن أولى مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بسبب عدم جاهزية استاد سوسة لاستقبال المباراة نظرًا لأعمال الصيانة، حيث أوقعت القرعة الأهلي رفقة النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي. وأغلقت السلطات في ولاية سوسة الملعب الأولمبي، وهو معقل النجم، منذ يونيو الماضي؛ بسبب أعمال توسعة الاستاد.
ويخوض النجم منافساته في الدوري التونسي على ملعب "بو علي الحوار" في مدينة حمام سوسة، التابعة لنفس الولاية، وطاقة استيعابه لا تتجاوز 7 آلاف متفرج. وقال رئيس لجنة التنظيم في فريق النجم، صلاح الدين بن عمر، إن هناك احتمالية لأن تجرى جميع مباريات الدوري والمسابقة الإفريقية في ملعب حمام سوسة بما في ذلك مباراة
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تركي آل الشيخ: كيف أعادي الأهلي وجماهيره؟

بعد ساعات من إعلانه عن استعداده لدعم النادي الأهلي، عاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومستشار الديوان الملكي السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، برسالة جديدة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "كيف أعادي جمهور الأهلي أو النادي الأهلي المصري؟! فأنا واحد منهم، ولكن ما حز في نفسي هو سباب البعض لوالدتي، والآن وقد اتضح للجميع كل شيء، أعلن بنية خالصة مسامحة الجميع والعودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان".
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كهربا يكشف حقيقة صورته مع حسام البدري

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق أفيس البرتغالي، والهارب من صفوف فريق نادي الزمالك نهاية الموسم الماضي، عن حقيقة نشره صورة له مرتديًا قميص الأهلي بصحبة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، حيث كتب كهربا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا علاقة لي بهذه الصفحة ولست مسؤولا عنها أو عن ما ينشر عليها، هذا الحساب الرسمي الوحيد الخاص بي على فيسبوك". كانت إحدى الصفحات قد نشرت صورة لكهربا مع البدري بعد أن أعلن الأخير عن ضم 6 محترفين لقائمة المنتخب، من بينهم كهربا، استعدادا لمواجهتي منتخبي كينيا وجزر القمر.
جروس (2)

في أولى مباريات جروس.. أهلي جدة يسقط أمام الحزم

سقط أهلى جدة فى فخ التعادل أمام نظيره الحزم بنتيجة هدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، فى الأسبوع الثامن من عمر الدورى السعودى، والتى أقيمت على ملعب نادى الحزم، وسجل لصالح الأهلى عبد الباسط هندى فى الدقيقة الـ70، بينما سجل لصالح الحزم كل من إبراهيما تانديا فى الدقيقة 50 ومنصور حمزى فى الدقيقة 87 من عمر المباراة، كما شهدت المباراة حالة طرد كانت من نصيب الحزم فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لصالح مورالها. وبهذا الفوز يحتل الحزم المركز السادس برصيد 13 نقطة، بينما يقع أهلى جدة فى المركز الرابع برصيد 14 نقطة.
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رمضان صبحي - حسين الشحات - أفشة - الأهلي

الأهلي يكشف مواعيد مبارياته في دوري أبطال إفريقيا

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-20، حيث نجح المارد الأحمر في بلوغ دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، وأوقعت القرعة الفريق في المجموعة الثالثة التي ضمت كلا من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي. وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الكاف أرسل مواعيد أول ثلاثة مباريات في دور المجموعات تبدأ بمواجهة النجم الساحلي يوم 29 من شهر نوفمبر المقبل بتونس.
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بالمستندات.. الأهلي ينهي أزمة كوليبالي مع النجم

أعلنت إدارة النادي الأهلي عن انتهاء أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق، والذي هرب من صفوف الفريق دون علم النادي في مايو 2017 وبدون أسباب يستند إليها. وفي المقابل قامت إدارة الأهلي في ذلك الوقت بتصعيد الأمر للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحفاظ على حقوق النادي، وبعد جلسات تحكيمية حصل الأهلي على حكم بتغريم اللاعب مليونا وأربعمئة ألف دولار، ولم يكتفِ اللاعب بالهروب، بل هاجم الأهلي من العاصمة الإنجليزية لندن، واتهم الجهاز الفني بمعاملته بشكل سيئ، وهو ما اتضح عدم صحته بعد ذلك.
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الكاف ينعش خزينة الأهلي بـ10 ملايين و500 ألف جنيه

أنعش الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، خزينة النادي الأهلي بنحو 10 ونصف مليون جنيه مصري خلال الأيام الماضية، بعد أن أودع المبلغ المذكور داخل الحسابات الجارية للقلعة الحمراء، وذلك قيمة مكافأة الوصول إلى دور الربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا في نسختها السابقة.. وودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منافسات البطولة الإفريقية من دور ربع النهائي عقب الخسارة من نظيره فريق صن داونز الجنوب إفريقي بخمسة أهداف مُقابل هدف وحيد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
على-معلول

علي معلول: لماذا تسبني الجماهير التونسية؟

تحدث التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أسباب تألقه في المباراة التي تجمع المارد الأحمر أمام الفرق التونسية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أنه شىء طبيعي، وقال معلول في تصريحات لموقع فوت 24 التونسي: "وقوع الأهلي مع النجم الساحلي في مجموعة واحدة؟ هذا ما فضلته القرعة وقررته". وأوقعت القرعة الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، رفقة أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
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