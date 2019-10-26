الغموض يحيط بملعب مباراة الأهلي والنجم الساحلي

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٢ م

الأهلي والنجم الساحلي

تسود حالة من الغموض حول الملعب الذي سيستضيف مباراة النجم الساحلي التونسي ونظيره النادي الأهلي، والمقرر إقامتها يوم 29 من نوفمبر المقبل، ضمن أولى مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بسبب عدم جاهزية استاد سوسة لاستقبال المباراة نظرًا لأعمال الصيانة، حيث أوقعت القرعة الأهلي رفقة النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي. وأغلقت السلطات في ولاية سوسة الملعب الأولمبي، وهو معقل النجم، منذ يونيو الماضي؛ بسبب أعمال توسعة الاستاد.

ويخوض النجم منافساته في الدوري التونسي على ملعب "بو علي الحوار" في مدينة حمام سوسة، التابعة لنفس الولاية، وطاقة استيعابه لا تتجاوز 7 آلاف متفرج. وقال رئيس لجنة التنظيم في فريق النجم، صلاح الدين بن عمر، إن هناك احتمالية لأن تجرى جميع مباريات الدوري والمسابقة الإفريقية في ملعب حمام سوسة بما في ذلك مباراة

ويخوض النجم منافساته في الدوري التونسي على ملعب "بو علي الحوار" في مدينة حمام سوسة، التابعة لنفس الولاية، وطاقة استيعابه لا تتجاوز 7 آلاف متفرج.



وقال رئيس لجنة التنظيم في فريق النجم، صلاح الدين بن عمر، إن هناك احتمالية لأن تجرى جميع مباريات الدوري والمسابقة الإفريقية في ملعب حمام سوسة بما في ذلك مباراة الأهلي.



وأوضح ابن عمر في تصريحات إذاعية: "وقعنا بروتوكولا مع إدارة الحي الرياضي في رادس لضمان حق النجم في استضافة فريق الأهلي، لكن ننتظر زيارة لجنة من الاتحاد الإفريقي لمعاينة الملعبين".



وستقوم اللجنة بزيارة إلى تونس ما بين 25 أكتوبر والخامس من نوفمبر، بحسب مراسلة تلقتها إدارة النجم.



وأتم ابن عمر: "إذا تحصل ملعب بو علي الحوار في حمام سوسة على الموافقة من الاتحاد فإن مباراة الأهلي ستكون في سوسة".