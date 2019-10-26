رياضة

في أولى مباريات جروس.. أهلي جدة يسقط أمام الحزم

تحرير:محمد جمال ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٢ م
كريستيان جروس
كريستيان جروس
سقط أهلى جدة فى فخ التعادل أمام نظيره الحزم بنتيجة هدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، فى الأسبوع الثامن من عمر الدورى السعودى، والتى أقيمت على ملعب نادى الحزم، وسجل لصالح الأهلى عبد الباسط هندى فى الدقيقة الـ70، بينما سجل لصالح الحزم كل من إبراهيما تانديا فى الدقيقة 50 ومنصور حمزى فى الدقيقة 87 من عمر المباراة، كما شهدت المباراة حالة طرد كانت من نصيب الحزم فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لصالح مورالها. وبهذا الفوز يحتل الحزم المركز السادس برصيد 13 نقطة، بينما يقع أهلى جدة فى المركز الرابع برصيد 14 نقطة.
وتعد المباراة ذات طبع خاص لكريستيان جروس بعد توليه مهمة تدريب أهلى جدة، حيث فشل فى الخروج بأول فوز له مع الفريق السعودى. وكان أعلن نادي أهلي جدة، الأسبوع الماضى، تعاقده مع المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لفريق الزمالك، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وتعد هذه هي الولاية الثالثة
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