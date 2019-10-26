رياضة

كهربا يكشف حقيقة صورته مع حسام البدري

تحرير:محمد حسن صيام ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م
كهربا
كهربا
كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق أفيس البرتغالي، والهارب من صفوف فريق نادي الزمالك نهاية الموسم الماضي، عن حقيقة نشره صورة له مرتديًا قميص الأهلي بصحبة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، حيث كتب كهربا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا علاقة لي بهذه الصفحة ولست مسؤولا عنها أو عن ما ينشر عليها، هذا الحساب الرسمي الوحيد الخاص بي على فيسبوك". كانت إحدى الصفحات قد نشرت صورة لكهربا مع البدري بعد أن أعلن الأخير عن ضم 6 محترفين لقائمة المنتخب، من بينهم كهربا، استعدادا لمواجهتي منتخبي كينيا وجزر القمر.
وشهدت القائمة وجود كل من: أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون) – محمد صلاح (ليفربول) – محمد النني (بيشكتاش) – أحمد حسن "كوكا" (سبورتنج براجا) – محمود "تريزيجيه" (أستون فيلا) – محمود "كهربا" (ديسبورتيفو أفيش البرتغالي). وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم 11 نوفمبر المقبل
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لامبارد‎ (1)

لامبارد عن فوز تشيلسي: لقد انتصرنا في ملعب صعب

عبر فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن رضاه البالغ بعد الأداء، الذي قدمه فريقه خلال فوزه على نظيره بيرنلي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "تيرف مور"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، موجهًا الشكر للجهاز الطبي للفريق، جاء ذلك تصريحات، عبر شبكة سكاي سبورتس، عقب نهاية المواجهة، قائلًا:"لعبنا في ملعب صعب للغاية، ولكن الطريقة التي تحكمنا فيها بالمباراة وتحركات لاعبينا وأفكارهم كانت مثيرة للمتابعة، لقد استمتعت حقًا بلقاء اليوم".
ستاد بورسعيد‎

وزير الشباب والرياضة يوافق على تطوير استاد بورسعيد

كشف الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، عن حصوله على الموافقة النهائية من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تطوير استاد بورسعيد، والبدء في عملية الإصلاحات والتعديلات الجديدة، إذ أكد نائب بورسعيد على موافقة وزارة الرياضة على إسناد التطوير لشركه "استادات" التي سبق وأن قامت بتطوير العديد من ملاعب مصر، على أن تبدأ الشركة عملها في التطوير، بعد الاطلاع على تقارير اللجنة الفنية المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والشركة المنفذة التي زارت الاستاد منذ شهر تقريبا.
تشيلسي -

بعد الهاتريك.. بوليسيتش يكسر رقم إبراهام

تمكن الأمريكي كريستيان بوليسيتش، لاعب وسط تشيلسي، من تحقيق رقمًا مميزًا خلال فوز فريقه على بيرنلي، ونجح بوليسيتش في تسجيل ثلاثية خلال المباراة، في أول مرة يسجل فيها مع البلوز منذ قدومه في موسم الإنتقالات الصيفية الأخير. وكشفت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن بوليسيتش أصبح أصغر لاعب في تاريخ تشيلسي يحرز هاتريك في بطولة الدورى الإنجليزي، وذلك بعمر 21 عامًا و38 يومًا. وكسر بوليسيتش بذلك الرقم القياسي الإنجاز الذي حققه زميله تامي أبراهام منذ 42 يومًا عندما كان عمره وقتها 21 عامًا و347 يومًا.
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ماذا قال مرتضى منصور عن ضم «كهربا» لقائمة المنتخب؟

تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن انضمام محمود عبد المنعم (كهربا)، نجم فريق دسيبورتيفو أفيش البرتغالي، إلى قائمة المنتخب الوطني لمعسكر نوفمبر، وأوضح مرتضى في تصريحات تليفزيونية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: «ضم كهربا للمنتخب؟ لا تقلقوا»، مضيفا: «حسام البدري المدير الفني لمنتخب الفراعنة، مدرب محترم ويقيم الأخلاق قبل الفنيات. يقيم الأخلاق أولا قبل كل شيء، لذلك لا داعي للقلق نهائيا من ملف انضمام كهربا للمنتخب».
حسام البدري

حازم إمام: اختيار البدري موفق وهذا سبب أزمة الدوري

تحدث حازم إمام، نجم الزمالك السابق، عن اختيار حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه اختيار موفق وهو مدرب له خبرات طويلة وسبق أن حصد العديد من البطولات مع الأهلي. وأضاف إمام في حواره مع موقع الاتحاد الإماراتي، أنه يعتقد أنه قادر على النجاح في مهمته الجديدة، وبناء فريق قوي لمصر مؤكدًا أن هناك توليفة مميزة من اللاعبين، لكن هناك عوامل أخرى مساعدة أبرزها التوفيق في المباريات، وانتظام المسابقة، وحفاظ اللاعبين على مستواهم. وواصل: "لدينا مشكلة أساسية أننا نمتلك نجومًا لكن لا نمتلك فريقًا جماعيًّا، وبكل أسف أجيري فشل في بناء منتخب قوي".
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كهربا يعود إلى مصر.. تعرف على السبب

عاد محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الزمالك السابق وأفيس البرتغالى إلى مصر، مستغلا فترة التوقف الدولي الحالية، ونشر كهربا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة له بشنطة سفر معلقًا عليها "مصر". واستبعد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب، كهربا من قائمة الفراعنة التى تستعد لمواجهة بتسوانا وديًّا المحدد لها 14 من الشهر الحالى، كما أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر استبعاد محمد صلاح من معسكر الفراعنة، لإراحته بسبب ضغط المباريات على اللاعب فى مباريات الدورى الإنجليزى ودورى أبطال أوروبا.
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نجم الأهلي خارج معسكر المنتخب في أكتوبر

بات عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مهددًا بالغياب عن معسكر منتخب مصر في أكتوبر الجاري، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الأهلي أمام أسوان بالجولة الثالثة للدوري. وأكد خالد محمود، طبيب المارد الأحمر، أن عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع في كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة أسوان، التي أقيمت أمس وحسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري، مضيفًا أن اللاعب سيخضع لفحص طبي من أجل تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له تمهيدًا لعودته تدريجيا للتدريبات الجماعية.
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