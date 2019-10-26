كهربا يكشف حقيقة صورته مع حسام البدري

تحرير:محمد حسن صيام ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ م

كهربا

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق أفيس البرتغالي، والهارب من صفوف فريق نادي الزمالك نهاية الموسم الماضي، عن حقيقة نشره صورة له مرتديًا قميص الأهلي بصحبة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، حيث كتب كهربا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا علاقة لي بهذه الصفحة ولست مسؤولا عنها أو عن ما ينشر عليها، هذا الحساب الرسمي الوحيد الخاص بي على فيسبوك". كانت إحدى الصفحات قد نشرت صورة لكهربا مع البدري بعد أن أعلن الأخير عن ضم 6 محترفين لقائمة المنتخب، من بينهم كهربا، استعدادا لمواجهتي منتخبي كينيا وجزر القمر.

وشهدت القائمة وجود كل من: أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون) – محمد صلاح (ليفربول) – محمد النني (بيشكتاش) – أحمد حسن "كوكا" (سبورتنج براجا) – محمود "تريزيجيه" (أستون فيلا) – محمود "كهربا" (ديسبورتيفو أفيش البرتغالي). وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم 11 نوفمبر المقبل

وشهدت القائمة وجود كل من: أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون) – محمد صلاح (ليفربول) – محمد النني (بيشكتاش) – أحمد حسن "كوكا" (سبورتنج براجا) – محمود "تريزيجيه" (أستون فيلا) – محمود "كهربا" (ديسبورتيفو أفيش البرتغالي).



وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم 11 نوفمبر المقبل قبل 3 أيام فقط من مباراة كينيا الرسمية في تصفيات كأس إفريقيا، بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.



وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تحدث عن انضمام محمود عبد المنعم (كهربا)، نجم فريق ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، إلى قائمة المنتخب الوطني لمعسكر نوفمبر، حيث أوضح: «ضم كهربا للمنتخب؟ لا تقلقوا»، مضيفًا: «حسام البدري، المدير الفني لمنتخب الفراعنة، مدرب محترم ويُقيم الأخلاق قبل الفنيات، يقيم الأخلاق أولا قبل كل شيء، لذلك لا داعي للقلق نهائيا حول ملف انضمام كهربا للمنتخب».