رياضة

تركي آل الشيخ: كيف أعادي الأهلي وجماهيره؟

تحرير:علي الزيني ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٣ م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
بعد ساعات من إعلانه عن استعداده لدعم النادي الأهلي، عاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومستشار الديوان الملكي السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، برسالة جديدة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "كيف أعادي جمهور الأهلي أو النادي الأهلي المصري؟! فأنا واحد منهم، ولكن ما حز في نفسي هو سباب البعض لوالدتي، والآن وقد اتضح للجميع كل شيء، أعلن بنية خالصة مسامحة الجميع والعودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان".
وأعلن آل الشيخ عن دعمه للنادي الأهلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صباح اليوم السبت: «لا أحد يزايد عليَّ ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته باسمي. اختلفت معهم واتشتمت أمي وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرًا، لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب». وكان آل الشيخ
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كهربا يكشف حقيقة صورته مع حسام البدري

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق أفيس البرتغالي، والهارب من صفوف فريق نادي الزمالك نهاية الموسم الماضي، عن حقيقة نشره صورة له مرتديًا قميص الأهلي بصحبة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، حيث كتب كهربا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا علاقة لي بهذه الصفحة ولست مسؤولا عنها أو عن ما ينشر عليها، هذا الحساب الرسمي الوحيد الخاص بي على فيسبوك". كانت إحدى الصفحات قد نشرت صورة لكهربا مع البدري بعد أن أعلن الأخير عن ضم 6 محترفين لقائمة المنتخب، من بينهم كهربا، استعدادا لمواجهتي منتخبي كينيا وجزر القمر.
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في أولى مباريات جروس.. أهلي جدة يسقط أمام الحزم

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الغموض يحيط بملعب مباراة الأهلي والنجم الساحلي

تسود حالة من الغموض حول الملعب الذي سيستضيف مباراة النجم الساحلي التونسي ونظيره النادي الأهلي، والمقرر إقامتها يوم 29 من نوفمبر المقبل، ضمن أولى مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بسبب عدم جاهزية استاد سوسة لاستقبال المباراة نظرًا لأعمال الصيانة، حيث أوقعت القرعة الأهلي رفقة النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي. وأغلقت السلطات في ولاية سوسة الملعب الأولمبي، وهو معقل النجم، منذ يونيو الماضي؛ بسبب أعمال توسعة الاستاد.
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مرتضى منصور: أنا مش «طرطور».. والخطيب كاذب

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لن يستجيب لمطالب بعض الجماهير بإقالة ميلوتين سريدوفيتش (ميتشو) المدير الفني للقلعة البيضاء، كما وصف محمود الخطيب رئيس الأهلي بـ«الكاذب»، وأوضح مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: «من السهل أن أقوم بإقالة المدير الفني ميتشو، في الصباح ودفع الشرط الجزائي من حسابي الشخصي، لكن إذا استمع كل رئيس ناد لحديث الجماهير سيكون (طرطور) مثل أشخاص آخرين».
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محمود البنا حكمًا لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

أعلنت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، اختيار محمود البنا حكمًا لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره المقاولون العرب، والمقرر إقامتها غدا السبت، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، ويعاونه سمير جمال ومحمد عزازي ومعهم طارق سامي حكمًا رابعًا، ولم يسبق للبنا إدارة أي مواجهة بين الفارس الأبيض وذئاب الجبل، وكانت آخر مبارياته مع الزمالك في 29 يناير من العام الجاري، أمام مصر للمقاصة، التي انتهت بفوز الفريق الأبيض، بأربعة أهداف لهدف.
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غيابات بالجملة عن قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن القائمة التي تستعد لمواجهة المقاولون العرب، والتي تقام غدًا السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، إذ شهدت القائمة غياب 8 لاعبين لأسباب مختلفة، حيث سيدخل الفارس الأبيض المباراة، مفتقدًا خدمات كلًا من: «محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ومحمد عبد الغني، ومحمد أبو جبل، وعبد الله جمعة، وعمر السعيد، ومحمد حسن، ومحمود عبد العزيز،» للإصابة، فيما سيغيب محمد عنتر لأسباب فنية.
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مرتضى منصور ردا على بيان الأهلي: لا يقدرون أزمات مصر

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن البيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي يعبر عن عدم تقديرهم للأزمات التي تمر بها مصر، ويصدرون المشاكل للأمن، مؤكدًا أن بيان القلعة الحمراء، الذي رفض خلاله خوض أى مباراة قبل إقامة مباراة القمة أمام الفريق الأبيض، يدل على أنهم لا يقدرون الأزمات التي تعاني منها مصر فى الفترة الأخيرة، وأنه بيان لا يستحق عناء الرد عليه. وأوضح منصور في تصريحات صحفية أنه مازال عند موقفه الرافض لخوض لقاء المقاولون العرب المقدم من الجولة الخامسة المقرر له السبت المقبل بعد تأجيل لقاء القمة فى نفس اليوم.
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