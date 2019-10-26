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لا خير فيهم.. «الصدر» يدعو المسؤولين العراقيين للاستقالة

تحرير:وكالات ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٨ م
مقتدى الصدر
مقتدى الصدر
دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، من سماهم «فاسدين» بأن يكفوا أيديهم عن المتظاهرين والشعب، إذا أرادوا عدم حدوث قتل وحرق، مطالبا إياهم بالاستقالة قبل أن يقالوا، متسائلًا في منشور له عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»: «إذا لم تكن المظاهرات برأي البعض حلا ولا الاعتصامات ولا الإضرابات حلا، فهل التمسك بالسلطة حل؟.. بينما لا قدرة لها على إنهاء معانات الشعب وتخليصه من الفاسدين وتوفير العيش الكريم له»، مطالبًا السلطة بالاستقالة إذا لم تستطع ترميم «ما أفسده سلفهم»، مضيفا أن لا خير فيهم ولا بسلفهم، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
وخاطب الصدر الفاسدين: «إذا أردتم من الشعب أن لا يَقتُل ولا يَحرِق - وهو المتعين - فيا أيها الفاسدون كفوا أيديكم عنهم وكفاكم قمعا وظلما وتفريقا»، متابعًا: «إنما هم ثلة أرادوا الكرامة وأرادوا العيش الرغيد وأرادوا وطنا بلا فساد ولا مفسدين، أفبالنار يدفعون أم بالحسنى والخير يجازون».وأضاف الصدر مخاطبًا رئيس
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مظاهرات العراق

متظاهرون عراقيون يحاصرون القنصلية الإيرانية بكربلاء

حاصر عددًا من المتظاهرين العراقيين مساء اليوم السبت، في مدينة كربلاء، القنصلية الإيرانية، مرددين هتافات مناهضة لطهران، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له. وفي 15 أكتوبر الماضي، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن تعديل قانون الانتخابات هو استحقاق وطني عاجل، وأن العراق مقبل على تحولات كبيرة وبحاجة إلى إصلاحات كثيرة تعيد الثقة بمنظومة الحكم في البلاد. وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية، أن صالح استقبل، ممثلين عن الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات وعددا من أساتذة الجامعات والإعلاميين والنشطاء وأصحاب الاختصاص والخبراء القانونيين.
قوات-الاحتلال-في فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل مواطنًا فلسطينيًا في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مواطنا فلسطينيا، واعتدت على المشاركين في مسيرة تضامنية مع المعتقلين المضربين عن الطعام، في سجون الاحتلال، وسط مدينة القدس المحتلة، إذ قال شهود عيان، إن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة بشارع صلاح الدين وسط القدس المحتلة، واطلقوا باتجاههم قنابل الصوت والغاز، واعتقلوا أحد الشبان بعد الاعتداء عليه بشكل وحشي.. وأوضح أمين سر حركة فتح في القدس شادي المطور، أن المسيرة تأتي تضامنا مع المعتقلين المضربين عن الطعام، لإيصال رسالة لهم بأن أبناء شعبهم يقفون إلى جانبهم ولن يتركوهم وحيدين.
احتجاجات لبنان

إصابة 5 جنود في اشتباكات لبنان.. والحريري يطالب بتحقيق فوري

أعلن الجيش اللبناني وقوع 5 إصابات في صفوف عناصره، جراء تعرضهم لرشق بالحجارة والرمي بالمفرقعات النارية، وذلك لدى تدخل قوة من الجيش لفض نزاع بين المتظاهرين من جهة وعدد من المواطنين من جهة أخرى، في منطقة البداوي بمدينة طرابلس شمالي البلاد، إذ أوضحت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني، في بيان اليوم السبت، أن الأحداث التي شهدتها منطقة البدواي اليوم، جاءت جراء اشتباك وقع بين مجموعة من المتظاهرين والمعتصمين الذين كانوا يقطعون الطريق، وعدد من المواطنين الذين حاولوا اجتياز الطريق بسياراتهم.
تظاهرات العراق

الشرطة العراقية تعتقل عددا من المتظاهرين في البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار العراقية، اليوم السبت، بحرق منزل رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة، إذ ذكر المصدر لقناة السومرية نيوز، أن عددا من الأشخاص قاموا بحرق منزل رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار، موضحا أن قوات الأمن في البصرة اعتقلت عددا من المتظاهرين بالقرب من فلكة العروسة وسط محافظة البصرة، مشيرًا إلى أن قوات الأمن قامت بتفريق المتظاهرين قرب مبنى الحكومة المحلية، مضيفا أن قوة من الفرقة 19 التابعة لعمليات الفرات الأوسط بالديوانية وصلت إلى المحافظة للإشراف على الأمن.
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برهم صالح

العراق: إصلاح المنظومة الانتخابية استحقاق وطني عاجل

أكد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، أن تعديل قانون الانتخابات هو «استحقاق وطني عاجل»، مشيرا إلى أن العراق مقبل على تحولات كبيرة وبحاجة إلى إصلاحات كثيرة تعيد الثقة بمنظومة الحكم في البلاد. وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، ممثلين عن الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات وعددا من أساتذة الجامعات والإعلاميين والنشطاء وأصحاب الاختصاص والخبراء القانونيين.
تظاهرات العراق

إحالة ضباط للتحقيق لاستخدامهم القوة ضد متظاهرين بالعراق

أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة، اليوم الاثنين، إحالة الآمرين والضباط الذين استخدموا القوة المفرطة - خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا - للتحقيق فورا. وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن إجراءات محاسبة الضباط والآمرين والمراتب الذين ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة بدأت من خلال مجالس تحقيقية فورية"، وطالبت القيادة جميع القوات الأمنية بالالتزام التام بقواعد الاشتباك الخاصة بحماية المتظاهرين ومكافحة الشغب.
نتنياهو

«نتنياهو» يوجه رسالة للعرب: أدين أعمال العنف والقتل

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة إلى الشعوب العربية أدان خلالها العنف ودعا المجتمعات العربية للتعاون في نبذه، قائلًا في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: «أدين أعمال القتل والعنف في المجتمع العربي، وتحدثت مع وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، والقائم بأعمال المفوض العام للشرطة، واتفقت معهما على تخصيص قوات شرطة إضافية وتشديد الإجراءات الشرطية بغية مواصلة الجهود التي من شأنها مكافحة ظواهر العنف»، وفقًا لما ذكرته وكالة الـcnn .
تظاهرات العراق

الداخلية العراقية: مقتل 104 أشخاص وإصابة 6000 أخرين

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية وعمليات بغداد، سعد معن الموسوي، إن 104 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 6000 آخرين خلال الاحتجاجات في البلاد، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي للمتحدثين باسم وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعمليات المشتركة في العراق، أن ثمانية من قوات الأمن كانوا من بين القتلى، قائلًا: «إن 51 من المباني العامة و8 مقار للأحزاب السياسية قد أحرقت من قبل المتظاهرين»، مؤكدًا أن هنالك أيادي خبيثة تقف وراء استهداف المحتجين، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق في الجهة التي تقف وراء استهداف المتظاهرين، وفقًا لروسيا اليوم.
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