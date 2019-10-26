إنتر يفشل في استغلال تعثر يوفنتوس ويتعادل مع بارما

تحرير:محمد جمال ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م

إنتر ميلان وبارما

فشل فريق إنتر في استغلال تعثر منافسه يوفنتوس وتعادل مع نظيره بارما بنتيجة 2-2 فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب سان سيرو، فى الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدورى الإيطالى (الكالتشيو)، وسجل أهداف المباراة لصالح النيراتزوري كل من أنطونيو كاندريفا فى الدقيقة الـ23 وروميرو لوكاكو فى الدقيقة الـ51، بينما سجل لصالح بارما يان كرامو فى الدقيقة الـ26 وجرفينيو فى الدقيقة الـ30 من عمر المباراة، ورغم التعادل فإن إنتر ما زال فى المنافسة على صدارة الجدول برصيد 22 نقطة فى المركز الثاني بفارق نقطة عن يوفنتوس المتصدر.

ودخل الإنتر الشوط الأول بمستوى سيئ، ورغم ذلك نجح كاندريفا فى تسجيل أول هدف فى الدقيقة الـ23 ثم جاء بارما بسيطرة كاملة على أجواء المباراة أمام أبناء كونتي ليحرز يان كرامو أول هدف فى الدقيقة الـ26 من عمر المباراة، ولم ينتظر بارما سوى 4 دقائق حتى جاء الهدف الثانى بإمضاء جيرفينيو فى الدقيقة 30. وبعد