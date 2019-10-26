الشرطة تقتحم بؤر السلاح والكيف في ساحل سليم بأسيوط

٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م

سلاح ومخدرات - أرشيفية

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وجهت قوات الشرطة حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بقيادة مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع اللواء أسعد الذكير مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن، استهدفت دائرة مركز شرطة ساحل سليم تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، اللواء علاء الدين سليم.

أسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 25 قطعة سلاح ناري بحوزة 25 متهما عبارة عن (18 بندقية آلية - 7 بنادق خرطوش - كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وضبط كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 4 كيلوجرامات، وتنفيذ 5 أحكام جنائية بإجمالي 5 متهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

أسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 25 قطعة سلاح ناري بحوزة 25 متهما عبارة عن (18 بندقية آلية - 7 بنادق خرطوش - كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وضبط كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 4 كيلوجرامات، وتنفيذ 5 أحكام جنائية بإجمالي 5 متهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المقبوض عليهم.



تأتي الحملة في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صوره وأشكاله، ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومي والحفاظ على المال العام على مستوى الجمهورية.







