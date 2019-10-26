جريمة

الشرطة تقتحم بؤر السلاح والكيف في ساحل سليم بأسيوط

٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م
سلاح ومخدرات - أرشيفية
سلاح ومخدرات - أرشيفية
استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وجهت قوات الشرطة حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بقيادة مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع اللواء أسعد الذكير مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن، استهدفت دائرة مركز شرطة ساحل سليم تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، اللواء علاء الدين سليم.
أسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 25 قطعة سلاح ناري بحوزة 25 متهما عبارة عن (18 بندقية آلية - 7 بنادق خرطوش - كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وضبط كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 4 كيلوجرامات، وتنفيذ 5 أحكام جنائية بإجمالي 5 متهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
اقرأ المزيد
جثة طفل

«بسبب الأمطار».. وفاة طفلة صعقا بالكهرباء في الشرقية

لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة، مساء اليوم السبت، بسبب ماس كهربائي بأحد أعمدة الإنارة بقرية السماعنة بمركز ومدينة فاقوس التابع لمحافظة الشرقية. البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بالمدرية، يفيد بوفاة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، وتدعى «الزهراء هاني شريف»، ومقيمة بقرية السماعنة التابع لمركز ومدينة فاقوس، نتيجة إصابتها بصعق كهربائي ناتج من أحد أعمدة الإنارة بالقرية بسبب تراكم مياه الأمطار بشارع القرية.
كلبش

جبروت امرأة.. شوهت زوجها بمادة كيميائية بسبب الغيرة

رويدا رويدا تسربت الشكوك إلى الزوجة، خلافاتها المتكررة مع زوجها دعمت ما يدور في عقلها الباطن، وسوس لها الشيطان أن شريك حياتها تربطه علاقة عاطفية بسيدة أخرى، وأنه بصدد الانفصال عنها للزواج بعشيقته، فاتخذت قرارا بالانتقام لكن بشكل مأساوي كاد يودي بحياة الزوج، لكن فريقا طبيا رفيع المستوى أنقذه وأبقاه على قيد الحياة على أثر إصابته بحروق من الدرجة الثالثة في أماكن متفرقة بالجسم، لتنتهي القصة بالزوج طريح الفراش يخضع للإسعافات الطبية اللازمة، والقبض على الزوجة بتهمة الشروع في قتله.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (3)

الداخلية تضرب بؤر الكيف في القليوبية

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملة مكبرة لضبط تجار المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية بالقليوبية، أسفرت عن ضبط عاطل مقيم بشبين القناطر بحوزته بندقية خرطوش، و150 جرام هيروين، وآخر مقيم ببندر شبين القناطر، سبق اتهامه في 5 قضايا "سرقة بالإكراه، شروع فى قتل، سلاح"، وبحوزته (بندقية آلية - 12 طلقة نارية من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول)، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، والسلاح لحماية تجارته غير المشروعة.
خطف (1)

دهاء ابنة العم وجهود الشرطة في اختطاف «طالب الغربية»

لم يجد تاجر سيارات سبيلا إلا اللجوء لجهاز الشرطة بعد فشله في العثور على نجله، فتوجه إلى مركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية، وأفاد أنه فى أثناء سير نجله (طالب- 17 سنة) بمنطقة سكنهما استدرجه مجهولون واصطحبوه داخل سيارة ميكروباص (لم يحدد رقمها) وهربوا، وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالغربية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص هم (طالب بكلية الصيدلة - صيادان - طالبة بمعهد اتصالات "ابنة عم المختطف"- سائق).
اقرأ المزيد من الأخبار
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (3)

الداخلية تضرب بؤر الكيف في القليوبية

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملة مكبرة لضبط تجار المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية بالقليوبية، أسفرت عن ضبط عاطل مقيم بشبين القناطر بحوزته بندقية خرطوش، و150 جرام هيروين، وآخر مقيم ببندر شبين القناطر، سبق اتهامه في 5 قضايا "سرقة بالإكراه، شروع فى قتل، سلاح"، وبحوزته (بندقية آلية - 12 طلقة نارية من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول)، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، والسلاح لحماية تجارته غير المشروعة.
قوات-الشرطة (3)

رحلة الشرطة لفرض سيطرتها على المحافظات في 7 أيام

أسبوع الحسم هو شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
قوات-الشرطة (3)

الداخلية تضبط 157 قضية مخدرات و268 عنصرا إجراميا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملاتها الأمنية المكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لكبار مساعديه بتحقيق الوجود الشرطي الفعال، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 48 قطعة سلاح ناري و507 طلقات مختلفة الأعيرة و15 خزينة و230 قطعة سلاح أبيض بحوزة 44 متهما.
قوات-الشرطة (2)

تفاصيل أسبوع الحسم للداخلية في المحافظات

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]