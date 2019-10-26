متظاهرون عراقيون يحاصرون القنصلية الإيرانية بكربلاء

تحرير:وكالات ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٩ م

احتجاجات العراق

حاصر عددًا من المتظاهرين العراقيين مساء اليوم السبت، في مدينة كربلاء، القنصلية الإيرانية، مرددين هتافات مناهضة لطهران، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له. وفي 15 أكتوبر الماضي، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن تعديل قانون الانتخابات هو استحقاق وطني عاجل، وأن العراق مقبل على تحولات كبيرة وبحاجة إلى إصلاحات كثيرة تعيد الثقة بمنظومة الحكم في البلاد. وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية، أن صالح استقبل، ممثلين عن الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات وعددا من أساتذة الجامعات والإعلاميين والنشطاء وأصحاب الاختصاص والخبراء القانونيين.

وأضاف البيان، أن الرئيس العراقي شدد على ضرورة مراجعة المنظومة الانتخابية بشكل جدي وهادف لتأمين فرصة مضمونة للعراقيين للتعبير عن رؤيتهم حول بلدهم بدون انتقاص وتلاعب.وشدد صالح على أن الاستماع إلى الرؤى المختلفة يساعد في الوصول إلى تعديلات منطقية على القانون تخدم المصلحة العامة للشعب العراقي على اختلاف