متظاهرون عراقيون يحاصرون القنصلية الإيرانية بكربلاء
تحرير:وكالات
٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٩ م
احتجاجات العراق
حاصر عددًا من المتظاهرين العراقيين مساء اليوم السبت، في مدينة كربلاء، القنصلية الإيرانية، مرددين هتافات مناهضة لطهران، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له. وفي 15 أكتوبر الماضي، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن تعديل قانون الانتخابات هو استحقاق وطني عاجل، وأن العراق مقبل على تحولات كبيرة وبحاجة إلى إصلاحات كثيرة تعيد الثقة بمنظومة الحكم في البلاد.
وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية، أن صالح استقبل، ممثلين عن الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات وعددا من أساتذة الجامعات والإعلاميين والنشطاء وأصحاب الاختصاص والخبراء القانونيين.
وأضاف البيان، أن الرئيس العراقي شدد على ضرورة مراجعة المنظومة الانتخابية بشكل جدي وهادف لتأمين فرصة مضمونة للعراقيين للتعبير عن رؤيتهم حول بلدهم بدون انتقاص وتلاعب.وشدد صالح على أن الاستماع إلى الرؤى المختلفة يساعد في الوصول إلى تعديلات منطقية على القانون تخدم المصلحة العامة للشعب العراقي على اختلاف
وأضاف البيان، أن الرئيس العراقي شدد على ضرورة مراجعة المنظومة الانتخابية بشكل جدي وهادف لتأمين فرصة مضمونة للعراقيين للتعبير عن رؤيتهم حول بلدهم بدون انتقاص وتلاعب.
وشدد صالح على أن الاستماع إلى الرؤى المختلفة يساعد في الوصول إلى تعديلات منطقية على القانون تخدم المصلحة العامة للشعب العراقي على اختلاف مكوناته وتكون منطلقاً لإصلاح المنظومة السياسية، مؤكدًا أن عزوف الناخبين على المشاركة بالانتخابات الأخيرة هو دليل واضح على ضرورة تعديل قانون الانتخابات العامة، لما يمثله من استحقاق وطني عاجل لبناء الدولة وإصلاح مؤسساتها والقضاء على الفساد المالي والإداري تلبية لطموحات وإرادة الشعب وبما يعزز الحرية والديمقراطية في البلاد.
ودعا الرئيس إلى حوار وطني لمعالجة مكامن الخلل في منظومة الحكم في البلاد بما يحقق الحياة الكريمة لأبناء الشعب العراقي.