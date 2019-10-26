تركي آل الشيخ: «اللي يلعب معانا يستحمل»

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣١ م

تركي آل الشيخ

وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومستشار الديوان الملكي السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة تحذيرية لجماهير النادي الأهلي بشأن التغريدات والمنشورات غير الصحيحة التي تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الهدف منها هو تدمير العلاقات بينهما. وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "أحذر جماهير الأهلي الذين أتشرف بأنني منهم من هاشتاجات وتغريدات مضروبة تهدف إلى الإساءة لعلاقتنا كشعوب ودول، وعلاقتنا بكيان النادي الأهلي العظيم".

وواصل: "احترسوا ممن يحاولون مرة أخرى إفساد العلاقة بيننا، وتكرار تجربتهم الخبيثة مرة أخرى، أعود إلى الأهلي مسامحا الجميع ومشجعا ومحبا وداعما له وواقفا ضد كل من يحاول الإساءة له ولرموزه وجماهيره". وأتم: "وتذكروا أنه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. واللي يلعب معانا يستحمل". وكان آل الشيخ وجه رسالة إلى

وواصل: "احترسوا ممن يحاولون مرة أخرى إفساد العلاقة بيننا، وتكرار تجربتهم الخبيثة مرة أخرى، أعود إلى الأهلي مسامحا الجميع ومشجعا ومحبا وداعما له وواقفا ضد كل من يحاول الإساءة له ولرموزه وجماهيره".



وأتم: "وتذكروا أنه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. واللي يلعب معانا يستحمل".



وكان آل الشيخ وجه رسالة إلى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ونشر «آل الشيخ» مقطع فيديو، عبر صفحته على «فيسبوك»، قال فيه: «لسه عارف بموضوع الخطيب، ألف سلامة وما يشوف شر، ربنا يرجعه لأهله وأحبابه بخير، بصحة وعافية إن شاء الله».



وسبق أن أعلن آل الشيخ خلال الأيام الماضية عن رفضه التجاوزات والإساءات بحق الخطيب وأسرته، بعد ساعات من تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضد نظيره في الأهلي.