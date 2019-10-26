رياضة

تركي آل الشيخ: «اللي يلعب معانا يستحمل»

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣١ م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومستشار الديوان الملكي السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة تحذيرية لجماهير النادي الأهلي بشأن التغريدات والمنشورات غير الصحيحة التي تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الهدف منها هو تدمير العلاقات بينهما. وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "أحذر جماهير الأهلي الذين أتشرف بأنني منهم من هاشتاجات وتغريدات مضروبة تهدف إلى الإساءة لعلاقتنا كشعوب ودول، وعلاقتنا بكيان النادي الأهلي العظيم".
وواصل: "احترسوا ممن يحاولون مرة أخرى إفساد العلاقة بيننا، وتكرار تجربتهم الخبيثة مرة أخرى، أعود إلى الأهلي مسامحا الجميع ومشجعا ومحبا وداعما له وواقفا ضد كل من يحاول الإساءة له ولرموزه وجماهيره". وأتم: "وتذكروا أنه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. واللي يلعب معانا يستحمل". وكان آل الشيخ وجه رسالة إلى
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لامبارد‎ (1)

لامبارد عن فوز تشيلسي: لقد انتصرنا في ملعب صعب

عبر فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن رضاه البالغ بعد الأداء، الذي قدمه فريقه خلال فوزه على نظيره بيرنلي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "تيرف مور"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، موجهًا الشكر للجهاز الطبي للفريق، جاء ذلك تصريحات، عبر شبكة سكاي سبورتس، عقب نهاية المواجهة، قائلًا:"لعبنا في ملعب صعب للغاية، ولكن الطريقة التي تحكمنا فيها بالمباراة وتحركات لاعبينا وأفكارهم كانت مثيرة للمتابعة، لقد استمتعت حقًا بلقاء اليوم".
ستاد بورسعيد‎

وزير الشباب والرياضة يوافق على تطوير استاد بورسعيد

كشف الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، عن حصوله على الموافقة النهائية من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تطوير استاد بورسعيد، والبدء في عملية الإصلاحات والتعديلات الجديدة، إذ أكد نائب بورسعيد على موافقة وزارة الرياضة على إسناد التطوير لشركه "استادات" التي سبق وأن قامت بتطوير العديد من ملاعب مصر، على أن تبدأ الشركة عملها في التطوير، بعد الاطلاع على تقارير اللجنة الفنية المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والشركة المنفذة التي زارت الاستاد منذ شهر تقريبا.
تشيلسي -

بعد الهاتريك.. بوليسيتش يكسر رقم إبراهام

تمكن الأمريكي كريستيان بوليسيتش، لاعب وسط تشيلسي، من تحقيق رقمًا مميزًا خلال فوز فريقه على بيرنلي، ونجح بوليسيتش في تسجيل ثلاثية خلال المباراة، في أول مرة يسجل فيها مع البلوز منذ قدومه في موسم الإنتقالات الصيفية الأخير. وكشفت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن بوليسيتش أصبح أصغر لاعب في تاريخ تشيلسي يحرز هاتريك في بطولة الدورى الإنجليزي، وذلك بعمر 21 عامًا و38 يومًا. وكسر بوليسيتش بذلك الرقم القياسي الإنجاز الذي حققه زميله تامي أبراهام منذ 42 يومًا عندما كان عمره وقتها 21 عامًا و347 يومًا.
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محمود-الخطيب (2)

مركز التسوية يغرم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح الأهلي

أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصري حكمًا اليوم بتغريم الاتحاد المصري لكرة القدم مبلغ 150 ألف جنيهًا لصالح النادي الأهلي فى القضية التى رفعها محمود الخطيب رئيس النادي، بسبب رفض الجبلاية تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، قبل يوم 30 يونيو 2019 وعدم إنهاء المسابقة فى هذا التوقيت قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التى قامت مصر بتنظيمها، رغم وجود وقت كاف لإنهاء المسابقة، كما ألزم مركز التسوية، اتحاد الكرة بالمصروفات وأتعاب التحكيم.
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لا جديد.. تفاصيل جلسة مجلس الأهلي ووزير الرياضة

انتهت الجلسة التي جمعت مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع أشرف صبحي وزير الرياضة، والتي أقيمت في منزل رئيس النادي لمناقشة أزمة تأجيل مباراة القمة التي كان من المقرر إقامتها السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، ولم يخرج عن الجلسة التي تمت منذ عصر اليوم حتى الـ11 مساء اليوم أي قرارت أو حلول للأزمة التي سيطرت على الشارع المصري خلال الأيام الماضية بعد أن قرر الأهلي عدم استكمال المسابقة المحلية قبل خوض مباراة القمة.
بعثة-الأهلي-في إسبانيا‎

مفاجأة.. الأهلي لم يلغِ تذاكر طيران الجونة

فجر مصدر مسؤول بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن موقف مسؤولي الأحمر من خوض مباراة الجونة المُقرر لها يوم الأربعاء المُقبل على استاد الجونة الرياضي بمدينة الغردقة ضمن مافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الجهاز الإداري بالنادي الأهلي لم يلغِ أي حجوزات طيران خاصة بسفر الفريق للجونة، ولم تتم خطوة إلغاء الحجز من الأساس، والحجز تم منذ فترة كبيرة، وهذه هي سياسة الجهاز الإداري بالقلعة الحمراء.
محمود الخطيب - ريني فايلر

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة رحيل المدير الفني

كشف مصدر بالنادي الأهلي حقيقة تلقي رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عرضًا لتدريب المنتخب السويسري خلال الساعات الماضية، حيث زعمت بعض التقارير الصحفية السويسرية دخول مدرب القلعة الحمراء قائمة المرشحين لتدريب المنتخب السويسري خلفا للمدرب الحالي فالديمير بيتكوفيتش الذي ينتهي عقده قبل يورو 2020. وقال مصدر بالأهلي إن رينيه فايلر لم يتناقش مع أي مسؤول في الأهلي بشأن تلقيه أي عروض سواء من المنتخب السويسري أو غيره، مشيرًا إلى أن المسؤولين في القلعة الحمراء يتمسكون باستمرار المدير الفني.
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