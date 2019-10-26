ارتفاع ضحايا احتجاجات العراق لـ63 قتيلا و2592 جريحا

تحرير:وكالات ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣١ م

احتجاجات العراق

أعلنت مفوضية حقوق الانسان العراقية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات خلال يومين من التظاهرات في أنحاء العراق إلى 63 قتيلًا و2592 جريحًا، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له. جاء ذلك بعد أن أعلن عضو في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق فيصل عبد الله، مساء أمس الجمعة، مقتل 21 متظاهرا وإصابة 1779 آخرين جراء اطلاق الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع من قبل القوات العراقية ضد المتظاهرين في مناطق متفرقة في أنحاء البلاد..

وقال عبد الله لوكالة الانباء الألمانية، إن عدد القتلى من المتظاهرين ارتفع الى 21 شخصا بسبب "حالات الاختناق والرصاص الحي في المواجهات التي حصلت بين القوات الأمنية وحماية المقرات الحزبية والمتظاهرين"، مضيفا أن عدد المصابين ارتفع إلى 1779 مصابا من المتظاهرين والقوات الأمنية، وأغلب الإصابات طلق ناري وغازات