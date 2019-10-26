رياضة

تشيلسي يضرب بيرنلي برباعية في الدوري الإنجليزي

تحرير:علي الزيني ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٤ م
تشيلسي
تشيلسي
حقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينا على نظيره بيرنلي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "تيرف مور"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. كريستيان بوليسيتش سجل ثلاثية للبلوز، بينما أضاف ويليان بورخيس دا سيلفا الهدف الرابع، وقلص جاي رودريجيز الفارق لبيرنلي، وأحرز زميله دوايت ماكنيل الهدف الثاني، ليرفع تشيلسي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن ليستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.
بوليسيتش كان صاحب هدف التقدم لفريق تشيلسي في الدقيقة 21، فبعدما تلاعب بدفاع بيرنلي، أطلق تسديدة في الشباك، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أضاف صاحب الـ21 عامًا، الهدف الثاني له وللبلوز، بتسديدة اصطدمت بلاعب أصحاب الأرض، وسكنت الشباك. وفي الدقيقة 56، عاد بوليسيتش، وأضاف الهدف الثالث له ولفريقه،
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لامبارد‎ (1)

لامبارد عن فوز تشيلسي: لقد انتصرنا في ملعب صعب

عبر فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن رضاه البالغ بعد الأداء، الذي قدمه فريقه خلال فوزه على نظيره بيرنلي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "تيرف مور"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، موجهًا الشكر للجهاز الطبي للفريق، جاء ذلك تصريحات، عبر شبكة سكاي سبورتس، عقب نهاية المواجهة، قائلًا:"لعبنا في ملعب صعب للغاية، ولكن الطريقة التي تحكمنا فيها بالمباراة وتحركات لاعبينا وأفكارهم كانت مثيرة للمتابعة، لقد استمتعت حقًا بلقاء اليوم".
ستاد بورسعيد‎

وزير الشباب والرياضة يوافق على تطوير استاد بورسعيد

كشف الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، عن حصوله على الموافقة النهائية من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تطوير استاد بورسعيد، والبدء في عملية الإصلاحات والتعديلات الجديدة، إذ أكد نائب بورسعيد على موافقة وزارة الرياضة على إسناد التطوير لشركه "استادات" التي سبق وأن قامت بتطوير العديد من ملاعب مصر، على أن تبدأ الشركة عملها في التطوير، بعد الاطلاع على تقارير اللجنة الفنية المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والشركة المنفذة التي زارت الاستاد منذ شهر تقريبا.
تشيلسي -

بعد الهاتريك.. بوليسيتش يكسر رقم إبراهام

تمكن الأمريكي كريستيان بوليسيتش، لاعب وسط تشيلسي، من تحقيق رقمًا مميزًا خلال فوز فريقه على بيرنلي، ونجح بوليسيتش في تسجيل ثلاثية خلال المباراة، في أول مرة يسجل فيها مع البلوز منذ قدومه في موسم الإنتقالات الصيفية الأخير. وكشفت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن بوليسيتش أصبح أصغر لاعب في تاريخ تشيلسي يحرز هاتريك في بطولة الدورى الإنجليزي، وذلك بعمر 21 عامًا و38 يومًا. وكسر بوليسيتش بذلك الرقم القياسي الإنجاز الذي حققه زميله تامي أبراهام منذ 42 يومًا عندما كان عمره وقتها 21 عامًا و347 يومًا.
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مانشستر سيتي

السيتي يبحث عن التدارك أمام أستون فيلا

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل ماشستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 19 نقطة، نظيره أستون فيلا الـ12 برصيد 11 نقطة، على ملعب الاتحاد في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، وسبق وأن تواجه الفريقان في عصر البريمرليج في 38 مباراة سابقة، حقق خلالها مانشستر سيتي الانتصار في 22 لقاء مقابل 7 انتصارات لأستون فيلا وانتهت 9 مواجهات بالتعادل، وفي تلك المباريات سجل لاعبو السيتي 72 هدفًا واهتزت شباكهم بـ35 هدفًا، ويسعى السيتي لتعويض خسارته الأخيرة على ملعبه أمام وولفرهامبتون.
تشيلسي‎

تشيلسي يفوز على نيوكاسل ونوريتش يتعادل مع بورنموث

نجح فريق تشيلسي فى تحقيق فوزٍ غالٍ على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت فى إطار الاسبوع الـتاسع من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، أحرز هدف المباراة الوحيد للبلوز اللاعب ماركوس ألونسو في الدقيقة 73 من زمن اللقاء. بذلك يصل رصيد تشيلسي إلى 17 نقطة فى المركز الثالث في جدول الدوري، بفارق 7 نقاط عن المتصدر ليفربول، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 8 نقاط يحتل بها المركز الثامن عشر في جدول ترتيب المسابقة.
مانشستر سيتي

السيتي في مهمة رد الاعتبار أمام كريستال بالاس

تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل تشيلسي نظيره نيوكاسل على ملعب ستامفورد بريدج في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 14 نقطة، بينما يوجد نيوكاسل في المركز الـ16 برصيد 8 نقاط، وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل توتنهام نظيره واتفورد الساعة الرابعة عصرًا على ملعب توتنهام هوتسبير، ويحتل السبيرز المركز التاسع برصيد 11 نقطة، بينما يوجد واتفورد في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.
تشيلسي

لعنة إصابات الأجندة الدولية تضرب تشيلسي

عانى تشيلسي من إصابات في فترة التوقف الدولية، وذلك بعد تعرض مدافعه الدنماركي أندرياس كريستينسن للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده أمام سويسرا، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، حيث ترك كريستينسن أرض الملعب قبل نهاية المباراة بدقائق، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ، لم يتمكن بعدها من إكمال المباراة، وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى إمكانية غياب المدافع الدنماركي عن مباراة منتخب بلاده المقبلة في التصفيات الأوروبية أمام جبل طارق، موضحة أنه لم تُعرف بعد المدة التي سيغيبها اللاعب.
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