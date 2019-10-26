تشيلسي يضرب بيرنلي برباعية في الدوري الإنجليزي

تحرير:علي الزيني ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٤ م

تشيلسي

حقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينا على نظيره بيرنلي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "تيرف مور"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. كريستيان بوليسيتش سجل ثلاثية للبلوز، بينما أضاف ويليان بورخيس دا سيلفا الهدف الرابع، وقلص جاي رودريجيز الفارق لبيرنلي، وأحرز زميله دوايت ماكنيل الهدف الثاني، ليرفع تشيلسي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن ليستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.

بوليسيتش كان صاحب هدف التقدم لفريق تشيلسي في الدقيقة 21، فبعدما تلاعب بدفاع بيرنلي، أطلق تسديدة في الشباك، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أضاف صاحب الـ21 عامًا، الهدف الثاني له وللبلوز، بتسديدة اصطدمت بلاعب أصحاب الأرض، وسكنت الشباك. وفي الدقيقة 56، عاد بوليسيتش، وأضاف الهدف الثالث له ولفريقه،

بوليسيتش كان صاحب هدف التقدم لفريق تشيلسي في الدقيقة 21، فبعدما تلاعب بدفاع بيرنلي، أطلق تسديدة في الشباك، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أضاف صاحب الـ21 عامًا، الهدف الثاني له وللبلوز، بتسديدة اصطدمت بلاعب أصحاب الأرض، وسكنت الشباك.



وفي الدقيقة 56، عاد بوليسيتش، وأضاف الهدف الثالث له ولفريقه، وبعد مرور دقيقتين اختتم ويليان رباعية الفريق اللندني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.



وفي الدقيقة 86، قلص جاي رودريجيز الفارق لفريق بيرنلي بتسديدة صاروخية، سكنت شباك كيبا أريزابالاجا، وأضاف دوايت ماكنيل ثاني أهداف أصحاب الأرض من تسديدة أرضية غيرت اتجاهها، بعد أن اصطدمت بالمدافع فيكايو توموري، لاعب تشيلسي.