بعد الهاتريك.. بوليسيتش يكسر رقم إبراهام

تحرير:محمد جمال ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٨ م

بوليسيتش

تمكن الأمريكي كريستيان بوليسيتش، لاعب وسط تشيلسي، من تحقيق رقمًا مميزًا خلال فوز فريقه على بيرنلي، ونجح بوليسيتش في تسجيل ثلاثية خلال المباراة، في أول مرة يسجل فيها مع البلوز منذ قدومه في موسم الإنتقالات الصيفية الأخير. وكشفت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن بوليسيتش أصبح أصغر لاعب في تاريخ تشيلسي يحرز هاتريك في بطولة الدورى الإنجليزي، وذلك بعمر 21 عامًا و38 يومًا. وكسر بوليسيتش بذلك الرقم القياسي الإنجاز الذي حققه زميله تامي أبراهام منذ 42 يومًا عندما كان عمره وقتها 21 عامًا و347 يومًا.

وحقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينا على نظيره بيرنلي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "تيرف مور"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات البريمرليج. وشارك بوليسيتش بتسجيله ثلاثية للبلوز، بينما أضاف ويليان بورخيس دا سيلفا الهدف الرابع، وقلص جاي رودريجيز الفارق لبيرنلي،