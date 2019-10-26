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أحمد موسى: السيسي أنقذ سكان العشوائيات من مآسي الأمطار

تحرير:محمد فتحي ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ م
أحمد موسى
أحمد موسى
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضع أهالي العشوائيات في مصر في قمة أولوياته، مشيرًا إلى أن هناك مليارات صرفت لإنقاذ حياة مئات الآلاف من الأسر الذين كانوا يسكنون في مساكن متهالكة، موضحًا أن الرئيس السيسي قرر تطوير العشوائيات حتى لا يتعرض سكانها إلى الظروف المناخية السيئة، متسائلًا خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»:«كيف كان سيصبح حال سكان العشوائيات حال كانوا لا يزالون يقيمون في الدويقة أو في غيط العنب أو في السماكين بسوهاج أو بقابوطي في بورسعيد، وواجهو حجم الأمطار الغزيرة الحالية؟».
وأعلنت الحكومة، حالة الطوارئ القصوى في المدن المطلة على البحر المتوسط والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال اليومين القادمين، واتخاذ التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. وشدد مجلس الوزراء في بيان رسمي، على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف
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السيسي يطالب بتطوير قدرات وكفاءة الأيدي العاملة المصرية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الذي عقده اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء بمواصلة بذل أقصى الجهد للبناء على ما تحقق من تطورات إيجابية في المؤشرات الاقتصادية، مشددا على أولوية الاستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة للمواطنين لا سيما الشباب، والتركيز على تحسين الإنتاجية وتطوير قدرات وكفاءة الأيدي العاملة المصرية، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والاتصالات والقطاعات التي تحقق مستويات مرتفعة من القيمة المضافة، وذلك في ضوء التنافسية العالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمتوقع أن تستمر في التزايد والحدة.
سامح-شكرى (2)

الخارجية: يجب مساءلة الدول الداعمة للإرهاب

شدد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على أهمية مساءلة الدول التي تلعب دورا سلبيا في إطار التحريض على الإرهاب ودعمه، من خلال تمويل وتسهيل تحركات العناصر الإرهابية، وكذا إتاحة منابرها الإعلامية والسياسية لنشر الأيديولوجيات المتطرفة والإضرار بالمُجتمع الدولي ككل، جاء ذلك فى الكلمة التي ألقاها، اليوم السبت، خلال مشاركته على رأس وفد مصر فى اجتماعات مجموعة عمل استراتيجية الاتصال التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش التى عقدت بابوظبي.
مصطفى-مدبولي

إحالة جرائم التجمهر والبلطجة لمحاكم أمن الدولة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك حسبما نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، وتضمنت هذه الجرائم: التجمهر وتعطيل المواصلات والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة " البلطجة" والجرائم الخاصة بشئون التموين وجرائم الأسلحة والذخائر، وصدر القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية بدءا من الساعة الواحدة صباح غدا الأحد.
الاستعداد -لمواجهة -الأمطار -الغزيرة -بالمحافظات (10)

نائب يطالب بوضع حلول غير تقليدية لمواجهة الأمطار

وجه محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، في بيان له، اليوم السبت، انتقادات حادة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لعدم قدرتها على مواجهة الآثار السلبية للأمطار التى تعرضت القاهرة الكبرى وغرقت في "شبر ميه"، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في البرامج والسياسات والأساليب التي وضعتها الحكومة لمواجهة الآثار السلبية للأمطار والسيول، خاصة أن سكان القاهرة الكبرى عانوا أشد المعاناة بسبب الأمطار التي أحدثت شلالات داخل جميع ميادين وشوارع القاهرة الكبرى.
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امطار-غزيرة- في- انحاء- القاهرة (2)

الأرصاد عن اقتراب إعصار من مصر: لا يمكن.. لكن انتظروا أمطار غزيرة

علق الدكتور أشرف صابر زكي، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، على توقعات إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، بأن يضرب بعض المناطق في مصر، إعصار مداري نادر، ينذر بعواصف وأمطار غزيرة، وربما حتى فيضانات ساحلية، وشكك زكي، في المصطلحات التي استخدمها تقرير ناسا، مؤكدا أن الأعاصير لا تحدث فى البحار المغلقة، والبحر الأبيض المتوسط مغلق، ولا يمكن حدوث إعصار فيه، موضحا أن ما حدث هو منخفض قبرص الذي يحدث كل عام، مشيرا إلى أن سبب اقتراب هيئته من الإعصار، هو أن المنخفض لاقى تغذية من طبقات الجو العليا، وحدث تعمق له.
امطار- غزيرة- في -محافظة -المنوفية (11)

الأرصاد تحذر: اليوم أمطار غزيرة ورعدية.. ورياح وشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر، اليوم الجمعة، السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي (حلايب وشلاتين) تكون غزيرة، ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد، تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء، كما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في أخره.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

بسبب الأمطار.. الحكومة ترفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى

كلف مجلس الوزراء، اليوم الخميس، المسئولين في المدن المطلة على البحر المتوسط والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال اليومين القادمين، واتخاذ التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات للتعامل مع الموقف، مشيرا إلى انعقاد غرفة الأزمات بهدف التنسيق بين مختلف الجهات، وسرعة التعامل مع أي طوارىء من خلال تركيز معدات الطوارئ في المناطق الأكثر تأثراً بموجة الطقس القادمة، واتباع الاحتياطات اللازمة مع تجهيزات الكهرباء، وتوفير فرق التدخل السريع.
المطر

37 شفاطا لمواجهة سقوط الأمطار في القاهرة

قال اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن هناك خطة لتمركز 37 شفاطا لجمع المياه بمنازل ومطالع الكباري بطريق الاتوستراد والكورنيش والطريق الدائري ومدخل المقطم وميدان السيدة عائشة في إطار خطة المحافظة والمنطقة الجنوبية بالاستعداد لموسم الامطار والذي بدأ بالفعل امس وعلى مستوى المنطقة الجنوبية، وأضاف في تصريح صحفي، أن الشفاطات سوف يتم الاستعانة بها حال سقوط أمطار، بالإضافة إلى بالوعات الأمطار التي تم تنفيذها بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية التي يجري تطهيرها بصفة دورية للتأكد من استعدادها لاستقبال المياه.
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