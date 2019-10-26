أحمد موسى: السيسي أنقذ سكان العشوائيات من مآسي الأمطار

تحرير:محمد فتحي ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ م

أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضع أهالي العشوائيات في مصر في قمة أولوياته، مشيرًا إلى أن هناك مليارات صرفت لإنقاذ حياة مئات الآلاف من الأسر الذين كانوا يسكنون في مساكن متهالكة، موضحًا أن الرئيس السيسي قرر تطوير العشوائيات حتى لا يتعرض سكانها إلى الظروف المناخية السيئة، متسائلًا خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»:«كيف كان سيصبح حال سكان العشوائيات حال كانوا لا يزالون يقيمون في الدويقة أو في غيط العنب أو في السماكين بسوهاج أو بقابوطي في بورسعيد، وواجهو حجم الأمطار الغزيرة الحالية؟».

وأعلنت الحكومة، حالة الطوارئ القصوى في المدن المطلة على البحر المتوسط والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال اليومين القادمين، واتخاذ التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. وشدد مجلس الوزراء في بيان رسمي، على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف