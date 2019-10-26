وزير الشباب والرياضة يوافق على تطوير استاد بورسعيد

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م

ستاد بورسعيد

كشف الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، عن حصوله على الموافقة النهائية من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تطوير استاد بورسعيد، والبدء في عملية الإصلاحات والتعديلات الجديدة، إذ أكد نائب بورسعيد على موافقة وزارة الرياضة على إسناد التطوير لشركه "استادات" التي سبق وأن قامت بتطوير العديد من ملاعب مصر، على أن تبدأ الشركة عملها في التطوير، بعد الاطلاع على تقارير اللجنة الفنية المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والشركة المنفذة التي زارت الاستاد منذ شهر تقريبا.

وأشار محمود حسين إلى أن الدكتور أشرف صبحي، بادر بإجراء اتصال هاتفي مع محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المنفذة "استادات"، تم خلاله الاتفاق على تسليم الاستاد والبدء في أعمال تطويره خلال الأيام القليلة القادمة. وشدد حسين على الالتزام بكل التفاصيل التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي