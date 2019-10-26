رياضة

وزير الشباب والرياضة يوافق على تطوير استاد بورسعيد

تحرير:أحمد سعيد ٢٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م
ستاد بورسعيد
ستاد بورسعيد
كشف الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، عن حصوله على الموافقة النهائية من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تطوير استاد بورسعيد، والبدء في عملية الإصلاحات والتعديلات الجديدة، إذ أكد نائب بورسعيد على موافقة وزارة الرياضة على إسناد التطوير لشركه "استادات" التي سبق وأن قامت بتطوير العديد من ملاعب مصر، على أن تبدأ الشركة عملها في التطوير، بعد الاطلاع على تقارير اللجنة الفنية المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والشركة المنفذة التي زارت الاستاد منذ شهر تقريبا.
وأشار محمود حسين إلى أن الدكتور أشرف صبحي، بادر بإجراء اتصال هاتفي مع محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المنفذة "استادات"، تم خلاله الاتفاق على تسليم الاستاد والبدء في أعمال تطويره خلال الأيام القليلة القادمة. وشدد حسين على الالتزام بكل التفاصيل التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي
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لامبارد‎ (1)

لامبارد عن فوز تشيلسي: لقد انتصرنا في ملعب صعب

عبر فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن رضاه البالغ بعد الأداء، الذي قدمه فريقه خلال فوزه على نظيره بيرنلي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "تيرف مور"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، موجهًا الشكر للجهاز الطبي للفريق، جاء ذلك تصريحات، عبر شبكة سكاي سبورتس، عقب نهاية المواجهة، قائلًا:"لعبنا في ملعب صعب للغاية، ولكن الطريقة التي تحكمنا فيها بالمباراة وتحركات لاعبينا وأفكارهم كانت مثيرة للمتابعة، لقد استمتعت حقًا بلقاء اليوم".
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بعد الهاتريك.. بوليسيتش يكسر رقم إبراهام

تمكن الأمريكي كريستيان بوليسيتش، لاعب وسط تشيلسي، من تحقيق رقمًا مميزًا خلال فوز فريقه على بيرنلي، ونجح بوليسيتش في تسجيل ثلاثية خلال المباراة، في أول مرة يسجل فيها مع البلوز منذ قدومه في موسم الإنتقالات الصيفية الأخير. وكشفت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن بوليسيتش أصبح أصغر لاعب في تاريخ تشيلسي يحرز هاتريك في بطولة الدورى الإنجليزي، وذلك بعمر 21 عامًا و38 يومًا. وكسر بوليسيتش بذلك الرقم القياسي الإنجاز الذي حققه زميله تامي أبراهام منذ 42 يومًا عندما كان عمره وقتها 21 عامًا و347 يومًا.
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تشيلسي يضرب بيرنلي برباعية في الدوري الإنجليزي

حقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينا على نظيره بيرنلي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "تيرف مور"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. كريستيان بوليسيتش سجل ثلاثية للبلوز، بينما أضاف ويليان بورخيس دا سيلفا الهدف الرابع، وقلص جاي رودريجيز الفارق لبيرنلي، وأحرز زميله دوايت ماكنيل الهدف الثاني، ليرفع تشيلسي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن ليستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.
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محمود الخطيب - عمرو الجنايني

الزمالك يفوز على الأهلي في أزمة «تأجيل القمة»

أخيرًا أسدل الاتحاد المصري لكرة القدم الستار عن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى رفض مسؤولي القلعة الحمراء خوض أي مباراة قبل خوض القمة في المقام الأول ثم يأتي بعدها تسلسل المباريات كما هو محدد سلفًا في جدول المسابقة والذي تم الإعلان عنه قبل انطلاق المسابقة المحلية. وأصدر الجبلاية بيانًا ملخصه هو تأجيل الدوري إلى ما بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا وتأجيل مباراة القمة لنهاية الدور الأول واستكمال المسابقة بشكل طبيعي وفقًا للمباريات المحددة من قبل في قرعة المسابقة.
محمود الخطيب - أشرف صبحي

الأهلي يكشف آخر تطورات جلسة وزير الرياضة مع الخطيب

أصدر النادي الأهلي بيانا جديدا عبر موقعه الرسمي يؤكد فيه على استمرار انعاقد جلسة بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وأشرف صبحي وزير الرياضة لمناقشة أزمة تأجيل مباراة القمة، وأنه حتى الان لم تتخذ إدارة النادي أي قرارت تخص المشكلة. وجاء البيان كالتالي: "لا يزال الاجتماع الذي يجمع بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بمنزله مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مستمرا وبحضور أعضاء المجلس للبحث عن حلول لأزمة تأجيل مباراة القمة". "وحتى كتابة هذه السطور لم يتضح الموقف ولم يتم التوصل إلى أية حلول تحفظ حقوق كل الأطراف حتى الآن".
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التكافؤ عنوان مواجهات إيهاب جلال أمام الاتحاد

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي المصري البورسعيدي أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن افتتاح مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل المصري بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 4 نقاط، عقب التعادل مع حرس الحدود (1-1) ثم الفوز على الإسماعيلي (3-1). وفي المقابل، يحتل الاتحاد بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد السقوط أمام الزمالك بهدف نظيف، ثم الفوز على الجونة بهدف نظيف.
المصري‎ (3)

التاريخ يبتسم للمصري أمام زعيم الثغر

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي المصري البورسعيدي أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن افتتاح مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل المصري بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 4 نقاط، عقب التعادل مع حرس الحدود (1-1) ثم الفوز على الإسماعيلي (3-1). وفي المقابل، يحتل الاتحاد بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد السقوط أمام الزمالك بهدف نظيف، ثم الفوز على الجونة بهدف نظيف.
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